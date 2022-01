Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miteinander laufen, reden und Vorurteile abbauen

Neues Freizeitangebot:Verein »Frauen für Frauen« in Erlenbach lädt mittwochs sportliche Walkerinnen und Spaziergängerinnen ein

Erlenbach a.Main 30.01.2022

Startbereit: Aleksandra Fahn, Nilüfer Ulusoy, Sabina Fuchs (von links). Foto: J. M. Mies

Die Touren durch Wälder und Ortschaften dauern rund 60 Minuten.

»Durch Corona fällt derzeit unser Mittwochsfrühstück aus und wir dachten, dass wir uns trotzdem treffen wollen und man auch beim Laufen ins Gespräch kommen kann«, erklärt Nilüfer Ulusoy, Vorstandsvorsitzende und Mitbegründerin des Vereins. Sie selbst begleitet die flotte Walking-Gruppe, zwei Mitarbeiterinnen aus dem Projekt »Starke Mütter - Starke Kinder« laden zu einem gemütlicheren Spaziergang ein.

2013 wurde der Verein »Frauen für Frauen« in Erlenbach von deutschen und türkischen Frauen gegründet. Ziel ist, durch Angebote und Projekte das Selbstbewusstsein von Frauen zu stärken. 2014 hat der Verein den Deutschen Bürgerpreis und 2017 den Bayerischen Integrationspreis bekommen. Im Mai erhält der Verein einen Preis für sein Projekt zum Thema »Demokratie«. Der Verein nutzt die Räume des Jugend- und Familienzentrums für verschiedene Aktivitäten. Mit Sprach- oder Schwimmkursen, geselligem Zusammensein mit Gesprächen oder Städtereisen mit Führungen finden Frauen mit Migrationshintergrund ein vielseitiges Angebot vor.

Ulusoy berichtet begeistert von einem Ausflug nach Köln in die Moschee und den Dom und erklärt: »Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, weil wir nur so die Vorurteile abbauen können.« Mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern hat der Verein inzwischen drei Halbtagsstellen und vier Minijobstellen, die für Frauen da sind, die Unterstützung suchen. Ulusoy: »Es gibt so viele Sachen, die uns verbinden. Warum reden wir immer über die Dinge, die uns voneinander trennen?«

cFragen zum Lauftreff per E-Mail an lib@fff-erlenbach.de

jomi