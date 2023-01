Mitarbeiter-Nachwuchs unter den ersten Babys im neuen Jahr

Odenwaldkreis 12.01.2023

Vanessa Keil und Petrică Sandu-Keil (von links) nehmen zur Geburt ihrer Tochter Malea Linn die Glückwünsche von Sandra Rapp (kommissarische Leiterin der Entbindungsstation am Erbacher Krankenhaus), Julia Mann, Chefärztin der Frauenklinik, und Hebamme Anna Brzezinski entgegen.

Angekommen: Als eines der ersten Babys des Jahres im Odenwaldkreis erblickte die kleine Malea Linn in der Geburtsabteilung des Gesundheitszentrums Odenwaldkreis (GZO) am 2. Januar das Licht der Welt. Dies hat das GZO mitgeteilt. Mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3920 Gramm konnte das Mädchen von ihren stolzen Eltern in die Arme geschlossen werden. Mutter und Vater sind beide Beschäftigte des Kreiskrankenhauses in Erbach.

Chefärztin Julia Mann gratulierte gemeinsam mit der kommissarischen Leiterin der Entbindungsstation und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Sandra Rapp, sowie Hebamme Anna Brzezinski den glücklichen Eltern Vanessa Keil und Petric? Sandu-Keil zur Geburt ihrer Tochter. Die junge Familie aus Kirchbrombach ist wohlauf, erholt sich der Meldung nach noch auf der Entbindungsstation des Erbacher Kreiskrankenhauses und wird in den nächsten Tagen nach Hause entlassen. Insgesamt lag die Zahl der Geburten in der Geburtsabteilung des GZO im vergangenen Jahr bei 509 Geburten, 2021 waren es 540 Geburten. Das Neujahrsbaby 2023 heißt Leon, wurde am 1. Januar um 1:44 Uhr geboren und ist das erste Kind der Erbacher Eltern Nicole Ohnsorg und Björn Hofferberth.

Fortgesetzt: Der Energie- und Telekommunikationsversorger Entega hat mitgeteilt, dass der Ausbau des Glasfasernetzes im Odenwald vorangeht. Abgeschlossen seien die vorgesehenen Gebiete der Kernstadt Bad König. Derzeit liefen die Arbeiten flächendeckend im Stadtteil Zell. Als nächstes seien die Gemeinden Lindenfels, Wald-Michelbach und Gorxheimertal im Landkreis Bergstraße an der Reihe, teilt das Darmstädter Unternehmen mit. Die betreffenden Haushalte würden ab Mitte Januar angeschrieben, um über das schnelle Internet zu informieren. Ferner fänden Beratungsgespräche vor Ort statt, so in Kürze in Lindenfels (Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr im Bürgerhaus).

Im Unterschied zu Wettbewerbern erweitere Entega sein Glasfasernetz unabhängig davon, wie viele Kunden sich im Vorfeld für einen Anschluss an das schnelle Internet interessierten. »Jeder, der bei uns einen Glasfaseranschluss beantragt, erhält garantiert einen Anschluss an unser Glasfasernetz«, so Thomas Schmidt, Entega-Vorstand für Vertrieb und Handel. Darüber trage Entega auch in ländlichen Regionen außerhalb der Ballungsräume zur Versorgung mit dem schnellen Internet bei. In der Umsetzung komme mit dem Odenwälder Unternehmen Klenk & Sohn aus Modautal ein Komplettanbieter für den Glasfaserausbau zum Zuge.

Vorgeschlagen: Bei ihrer letzten Zusammenkunft im alten Jahr haben die Fraktionsspitzen von SPD, ÜWG und FDP eine positive Bilanz ihrer Regierungsarbeit im Kreistag des Odenwaldkreises gezogen und mit der erneuten Nominierung von Oliver Grobeis für das Amt des Ersten Kreisbeigeordneten eine personelle Weichenstellung vorgenommen. Der Meldung nach endet die Amtszeit des einzigen hauptamtlichen Beigeordneten des Odenwaldkreises zum 30. Juni dieses Jahres. Die Fraktionen der sogenannten »Odenwaldkoalition« haben einen entsprechenden Antrag beim Kreistagsvorsitzenden Rüdiger Holschuh (beide SPD) eingereicht. Sollte der Kreistag in seiner Sitzung am 30. Januar diesem Antrag mehrheitlich folgen, kann laut Meldung der Wahlvorgang in der Sitzung am 13. März erfolgen.

Den gemeinsamen Antrag der Regierungskoalitionäre begründet SPD-Fraktionschef Raoul Giebenhain mit einem positiven Blick auf das bisherige Wirken des Ersten Kreisbeigeordneten. Grobeis habe in den letzten fünfzehn Jahren als Schuldezernent und Leiter des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement »hervorragende Arbeit geleistet«. Dem pflichten der Meldung nach auch die beiden anderen Fraktionsvorsitzenden, Georg Raab (ÜWG) und Moritz Promny (FDP) zu. Mit aktuellem Bezug wird die Fertigstellung des generalsanierten Bettenhauses am Kreiskrankenhaus in Erbach als ein »Meilenstein« bezeichnet.

