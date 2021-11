Mit Waffe geschossen: Geldauflage

Justiz: Junger Mann feuert Druckluftpistole mit verbotener Zielvorrichtung - Jugendstrafrecht soll erzieherisch wirken

Erschwerend kam hinzu, dass bei dem Angeklagten noch Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Haschisch gefunden wurden. Sichergestellt wurde die Pistole, weil während einer Party, die in der Frankfurter Wohnung des Vaters des Angeklagten stattfand, in der er zu dem Zeitpunkt wohnte, damit aus dem Fenster geschossen wurde. Nachbarn alarmierten daraufhin die Polizei.

Gravierende Folgen

Die ehemalige Anwältin des Angeklagten hatte schriftlich zu dem Fall Stellung genommen. Ihr Mandant hätte nicht gewusst, dass die Zielmarkierung, die auf der CO2-Pistole angebracht war, verboten ist. Das wollte Richterin Sabine Lange so nicht stehen lassen. Der Angeklagte hätte sich vergewissern müssen, dass die Kombination noch erlaubnisfrei ist. Der Vorfall hatte gravierende Folgen für den jungen Mann. Der Vermieter kündigte die Wohnung fristlos, worauf der junge Mann obdachlos wurde und in einer Notunterkunft unterkam. Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde ihm dann sein Hab und Gut gestohlen, worauf er sich dann in den Zug setzte und zu seiner Mutter in den Landkreis Miltenberg fuhr. Diese lebt vom Vater getrennt. Zwischenzeitlich befand sich der junge Mann auch in stationärer Therapie, die aber vorzeitig beendet wurde, weil der Angeklagte wieder Cannabis konsumierte.

Positive Aussichten

Uwe Ludorf von der Jugendgerichtshilfe stellte durchaus positive Zukunftsaussichten für den Angeklagten. Zum einen befindet er sich derzeit in einer Maßnahme im Bfz und ist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Zum anderen möchte der junge Mann die Drogentherapie gerne ambulant fortsetzen. Allerdings sei er in seiner Persönlichkeitsentwicklung gehemmt, weswegen er eine geregelte Struktur in seinem Leben brauche. Ludorf plädierte dafür, das Jugendstrafrecht anzuwenden, da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt auch erst 18 Jahre alt war.

Sabine Lange stellte fest, dass durch diesen und einen vorangegangenen Vorfall, der bereits zu einem früheren Zeitpunkt verhandelt worden war, das Leben des jungen Mannes gehörig auf den Kopf gestellt worden war. Da das Jugendstrafrecht in erster Linie erzieherisch wirken soll, entschied sie sich dafür, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 150 Euro einzustellen. Dem schloss sich auch Staatsanwältin Kübert an.

MIRIAM WEITZ