Mit Verein mehr Touristen für Mömlingen werben

Die Ge­mein­de Möm­lin­gen will mehr Tou­ris­ten wer­ben. Da­zu soll die Tou­ris­ti­sche Ar­beits­ge­mein­schaft (TAG) Mun­te­res Müm­ling­tal nun ein Ve­r­ein wer­den. Da­mit will sich die TAG für pri­va­te Geld­ge­ber öff­nen. Dem gab der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Mon­tag grü­nes Licht.