Mit Tempo 30 durch Leidersbach

Lärmschutz gemäß Straßenverkehrsordnung angeordnet

Leidersbach 07.09.2022 - 11:26 Uhr 1 Min.

Um die Anwohner vor zu viel Lärm zu schützen, hat die Regierung von Unterfranken eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf einem drei Kilometer langen Teilstück der Ortsdurchfahrt Leidersbach angeordnet. Landrat Jens Marco Scherf (links) erklärte das Vorgehen am Dienstag vor Ort. Foto: Winfried Zang/LRA

Landrat Jens Marco Scherf habe laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes am Dienstagmorgen im Beisein von Bürgermeister Michael Schüßler vor Ort erklärt, dass solche Anträge auf eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Regel von Gemeinden auf den Weg gebracht würden. In Leidersbach allerdings sei das anders gewesen, denn Anträge aus der Bürgerschaft hätten das Verfahren ins Rollen gebracht. So hatten Anwohner unter anderem darauf hingewiesen, dass der Straßenverkehr zu viel Lärm verursacht - auch wegen des schlechten Straßenzustands in Teilbereichen der Ortsdurchfahrt. Daraufhin sei laut Landrat eine Lärmberechnung in Auftrag durch das Staatliche Bauamt gegeben worden, deren Ergebnisse die Anwohnersorgen bestätigt haben.

Regierung entscheidet

Die Bürger hätten einen rechtlich begründeten Anspruch auf Lärmschutz gemäß Paragraf 45 Straßenverkehrsordnung, stellte Scherf demnach klar. Die "letzte" Entscheidung bei Lärmschutzfragen liege bei einer Kreisstraße nicht beim Landratsamt, sondern bei der Regierung von Unterfranken. Nach deren Rückmeldung sei die Anordnung der Geschwindigkeitsreduzierung durch die untere Verkehrsbehörde am Landratsamt erfolgt.

Der Lärm werde in Leidersbach nicht nur durch teilweise schlechten Straßenzustand, sondern in Teilbereichen auch durch die sehr enge Bebauung verstärkt, so der Landrat. Die Befürchtungen einiger Leidersbacher Bürger, nun werde der Bus ständig Verspätungen haben, konnte Scherf entkräften: Im Gespräch mit den Busunternehmen hätten diese darauf hingewiesen, dass die Busse bereits jetzt im Schnitt nicht schneller als Tempo 30 fahren könnten aufgrund der schlechten Straße, parkender Autos und der allgemeinen Verkehrssituation.

Scherf ergänzte, dass dem Landratsamt weitere Anträge auf Temporeduzierungen aus anderen Ortschaften des Landkreises vorliegen. In seiner jüngsten Bürgersprechstunde sei ein weiterer Antrag hinzugekommen. Diese Ansinnen würden allesamt geprüft im Hinblick auf möglicherweise erhöhtes Unfallgeschehen, Zugang zu Kinder- und Senioreneinrichtungen oder ein den gesetzlich definierten Wert übersteigendes Lärmaufkommen. Nur in diesen Fällen sei es prinzipiell möglich, Geschwindigkeitsreduzierungen anzuordnen.

lml