Mit Teamgeist aufeinander zugehen

Großwallstadts Bürgermeister und Gemeinderatfraktionen halten Rückblick - Appell: Aus Fehlern lernen

Großwallstadt 14.12.2022 - 18:01 Uhr 3 Min.

Eines der Projekte im kommenden Jahr. Der Umbau des Schultraktes mit Doppelsporthalle. In seinem Rückblick in der Gemeinderatssitzung erinnerte Bürgermeister Roland Eppig an die Projekte des nächsten Jahres.

Bürgermeister Roland Eppig (FW) betonte in seiner Jahresbilanz, die Wunschliste sei aktuell sehr lang, werde aber von den Pflichtaufgaben wie Erweiterung der Kläranlage, Neubau des Kinderhauses und des Schultraktes mit Doppelsporthalle überschattet. Ob eine Kreditaufnahme erforderlich werde, sei vor dem Hintergrund der Turbulenzen im Iran und dem Krieg in der Ukraine noch nicht abzusehen. In solch unsicheren Zeiten könne man nur gemeinsam durch Schwerpunktsetzung der anstehenden Pflichtaufgaben wie Wasserversorgung (3,2 Millionen Euro), Kinderhaus (3,9 Millionen Euro), Schule (fünf Millionen Euro) und Erweiterung der Kläranlage (sieben Millionen Euro) kombinieren. Allein für diese Ausgaben wären Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 35 Millionen Euro notwendig und dies bei einem Schnitt von 5,7 Millionen Euro in den vergangenen fünf Jahren. Hieraus könne man sehen, welche Kraftanstrengungen vor dem Gemeinderat und der Verwaltung liegen, und welcher Wunsch neben den Pflichtaufgaben realisierbar sei. Verschuldung bedeute stets Einschnitte bei Vereinen, Bürgern und freiwilligen Leistungen, was nicht Wunsch der Betroffenen sei.

Vorschläge ignoriert

Reinhold Hein (SPD) sagte, dass viele Vorschläge zur Umsetzung vorliegen, aber ignoriert werden. Nachsagen wolle man sich aber nicht lassen, dass man nicht sparsam und sorgfältig mit den anvertrauten Steuergeldern umgehen würde. Hein lobte die Fraktionen, welche die Gutsherrenart des Bürgermeisters nicht mehr länger hinnehmen wollen. Es sei nur schade, dass der Bürgermeister keinen Grund sehe, auf die Fraktionen zuzugehen. Hein würdigte trotz der widrigen Umstände die teils kollegiale Zusammenarbeit.

»Man kann alle Leute eine Zeit lang an der Nase herumführen und einige Leute die ganze Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit«, zitierte Stefanie Gehrmann (CSU) den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Großwallstadt habe am 15. November eine Zeitenwende erlebt, als alle Mitglieder der Bürgermeisterfraktion in einem für Großwallstadt einmaligen Vorfall nach scharfer, aber berechtigter Kritik durch den Fraktionssprecher den Sitzungssaal verlassen hatten. Laut Gehrmann wurde dem Bürgermeister vor allem vorgeworfen, dass er Beschlüsse nicht umsetzt und damit letztlich den Verpflichtungen der Bayerischen Gemeindeordnung nicht nachkomme.

Gehrmann betonte, man müsse weiterhin gemeinsam Beschlüsse fassen, damit die Gemeinde handlungsfähig bleibe. Die Fraktionsvorsitzende appellierte an den Bürgermeister, endlich die Reset-Taste zu drücken und seinen Modus zu ändern. Nur mit Teamgeist und lösungsorientierter Zusammenarbeit könne man es vielleicht schaffen, den Lebensstandard zu halten.

»Der schlimmste aller Fehler ist, sich keines solchen bewusst zu sein«, zitierte Ilona Hirsch (BfG) den schottischen Historiker Thomas Carlyle. Alle Beteiligten sollten sich diesen Satz zu Herzen nehmen. Hirsch betonte, dass sich das Verständnis und die Zusammenarbeit der Verwaltung und des Bürgermeisters in Bezug auf die Vorschläge des Gemeinderates noch deutlich verbessern müssen.

Hirsch sagte, der Gemeinderat sei zusammengewachsen, wie kaum zuvor. Es werde hitzig und ehrlich diskutiert und letztendlich würden gute Entscheidungen in der Sache getroffen. Mit dem Verlassen der Sitzung habe der Gemeinderat querbeet durch alle Fraktionen ein Ausrufezeichen gesetzt. Hirsch sagte, man müsse aus Fehlern lernen, um sie nicht zu wiederholen. Sie appellierte an alle, die Ärmel hochzukrempeln und aufeinander zuzugehen.

Auch die Kür beachten

Hardy Wenderoth (FW) freut sich, dass der Gemeinderat weiter zusammengerückt ist, und viele Entscheidungen oft mit großer Mehrheit getroffen wurden. Neben der »Pflicht« sollte auch die »Kür« beachtet werden. Aufgrund fehlender Einsicht des Bürgermeisters seien viele Punkte in den vergangenen beiden Jahren weder auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung gesetzt noch der weiteren Bearbeitung zugeführt worden. Wenderoth: »Uns gewählten Gemeinderäten werden hiermit die Ideengebung, die Projektentwicklung, der Sinn und damit der Spaß genommen.«

Martin Roos

Gemeinderat in Kürze Großwallstadt. Mit folgenden Themen hat sich der Großwallstädter Gemeinderat am Dienstag ebenfalls befasst. Bebauungsplan: Das Büro Planer FM (Aschaffenburg) erhielt den Auftrag für die Erarbeitung des Bebauungsplans "Am Wellenhäusschen - Erweiterung" sowie die Änderung des Flächennutzungsplans zum Angebotspreis von 20.341 Euro. Den Umweltbericht mit integrierter Grünordnung und artenschutzrechtlichem Fachbeitrag erarbeitet das Büro für Umweltplanung (Staufenberg) für 9422 Euro. Den Auftrag für die Erarbeitung der schalltechnischen Untersuchung erhält das Büro Stöcker (Haltern am See) zum Preis von 3236 Euro. Archivpflege: Im Jahr 2023/2024 sind wieder Maßnahmen in der Registratur unter Archivpflege vorgesehen. Registratur- und Archivpfleger Sascha Papke wurde beauftragt, für 14.262 Euro die Arbeiten durchzuführen. Digitales Rathaus: Beschlossen wurde das Onlinezugangsgesetz (OZG) in der Gemeinde umzusetzen. Das Komplettangebot liegt bei 16215 Euro. Der Freistaat übernimmt voraussichtlich 90 Prozent dieser Kosten. Es müssen dabei mindestens 15 Onlinedienste angeboten werden. Die Gemeinde stellt derzeit sieben Anträge digital zur Verfügung. Somit müssen noch 13 neue Funktionen eingestellt werden. Aufträge Wasserwerk: Vergeben wurden die Aufträge für den Einbau von Gefälledämmplatten im Fundament an die Firma Brand Bau in Rieneck für 2229 Euro. Den Auftrag für das Entfernen von Fliesen und das Verputzen der Behälterkammern im Technikkeller ging an die Firma Wiedemann (Wiesbaden) zum Preis von 11030 Euro. Datenschutz: Beigetreten ist die Gemeinde der Zweckvereinbarung über die "Bestellung eines gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten" für den Landkreis Miltenberg. Datenschützer Eberhard Merten wird sich Anfang 2023 in einer Gemeinderatssitzung dem Gremium vorstellen. ro