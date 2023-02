Mit Stift und Pinsel kreativ werden

Kunstnetz im Kreis Miltenberg bietet 29 Workshops für junge Künstler

Miltenberg 03.02.2023 - 10:43 Uhr < 1 Min.

In den Workshops des Kunstnetzes Miltenberg entstehen farbenfrohe Bilder.

Neben seit Jahren gut laufenden Angeboten wie Aquarellmalerei hat das Kunstnetz in diesem Jahr in Kooperation mit dem Römermuseum in Obernburg einen neuen Zeichenkurs unter dem Titel »Kunst trifft Geschichte« organisiert. Acht- bis 14-Jährige können Geschichte durch Stift und Papier erleben.

Die ein- bis mehrtägigen Workshops werden durch ein ganzjähriges Angebot ergänzt, so dass Stift und Pinsel auch regelmäßig geschwungen werden können. Das Entdecken der eigenen Kreativität, das Erlernen unterschiedlicher künstlerischer Techniken und der Umgang mit diversen Materialien sind nur einige der Erfahrungen, die Teilnehmende des Angebots machen.

Für Frischlinge und alte Hasen

Die Workshops des Kunstnetzes richten sich sowohl an Neulinge wie auch an Kinder und Jugendliche mit Erfahrung in künstlerischer Gestaltung. Zu den Teilnahmegebühren kommen je nach Kurs Materialkosten hinzu. Die Betreuung in Kleingruppen soll die jungen Künstler ermutigen, auch mal etwas Neues auszuprobieren. Die Broschüre mit Jahresübersicht und Infos zu den Workshops ist an vielen Stellen im Landkreis erhältlich, unter anderem im Landratsamt Miltenberg und Obernburg, in Banken und in Einzelhandelsgeschäften. Infos und Anmeldung auch im Internet unter https://kunstnetz.landkreis-miltenberg.de/ und im Kulturreferat des Landratsamtes.

bam