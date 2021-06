Mit Softair-Gewehr auf Bekannten geschossen

Verfahren gegen 26-Jährigen gegen 2000 Euro Geldauflage eingestellt

Die Anklageschrift, vorgetragen von Staatsanwältin Anke Rauschenbach, wertete die Tat, die sich im September 2020 in einer südlichen Landkreisgemeinde zugetragen haben soll, als vorsätzliche gefährliche Körperverletzung. 14 Tage später wurde bei dem Angeklagten ein Butterfly-Messer (verbotener Gegenstand) aufgefunden, weshalb die Anklage auch noch einen Verstoß nach dem Waffengesetz enthielt.

An Abzug gekommen

Der Angeklagte räumte in einer ersten Stellungnahme den Sachverhalt an sich ein. Zu dem Vorfall sei es gekommen, als er mit ein paar Bekannten noch ein Bier getrunken habe und er dem Geschädigten seine Softairwaffe habe zeigen wollen. Dabei sei er unbeabsichtigt an den Abzug gekommen. Eine Kugel, die unwissentlich noch im Lauf gewesen sei, sei abgefeuert worden und habe wohl als Querschläger den Geschädigten unter dem Auge verletzt.

Den Vorwurf, dass er absichtlich mehrfach geschossen habe, wies er von sich, da kein Magazin in der Waffe gewesen sei und nur die eine Kugel, die unbeabsichtigt noch im Lauf gewesen sei, habe abgefeuert werden können. Insgesamt tue ihm die Sache leid und er habe dem Geschädigten auch gleich nach dem Vorfall geholfen, die Wunde zu versorgen. Zu dem Butterfly-Messer räumte er ein, dass er dieses im Speicher gefunden und dann ins Wohnzimmer gelegt habe. Er habe mit ihm nichts weiter vor gehabt.

In Lauf der Waffe geschaut

Im Zuge der Beweisaufnahme sagte der Geschädigte aus. Er habe den Lauf der Waffe auf sich gerichtet gesehen und schon angenommen, dass hier absichtlich auf ihn geschossen worden sei. Nach dem einen Schuss, der ihn getroffen hatte, habe er noch zwei oder drei weitere Einschläge in der Wand gehört, es müsse demnach mehrfach geschossen worden sein. Der Angeklagte führte hierzu an, dass er eine Kugel unbeabsichtigt und noch mehrere »Leerschüsse« - der Abschussmechanismus wird getätigt, ohne dass eine Kugel abgefeuert wird - abgegeben hätte, worauf der Geschädigte konterte, dass er Leerschüsse durchaus von richtigen unterscheiden könne. Allerdings bestätigte er, dass der Angeklagte nach dem Vorfall die Wunde versorgt habe und man danach auch noch eine Zeit lang zusammen gewesen sei.

Verteidiger Alexander Ganter wertete die Angelegenheit als »freundschaftliches Zusammensein mit unglücklichem Ausgang«. Insgesamt sah er keinen Anlass für ein vorsätzliches Handeln seines Mandanten und regte eine Einstellung zugunsten einer Geldauflage an. Da auch Staatsanwaltschaft und Gericht nicht alle Zweifel einer vorsätzlichen Tatbegehung ausgeräumt sahen, stimmten sie zu.

Richterin Manuela Hettmann verkündete sodann das Urteil. Das Verfahren wird vorläufig gegen eine Geldauflage von 2000 Euro, zahlbar an eine karitative Einrichtung, eingestellt. Bezahlt der Angeklagte die Summe fristgerecht, ist die Einstellung rechtskräftig. Da der Angeklagte über seinen Rechtsanwalt zuvor auf eine Herausgabe der bei ihm sichergestellten Waffen verzichtet hatte, wird er diese auch nicht mehr bekommen.

Hans Zajic