Mit Snowboard aus Großwallstadt zum Olympiasieg: Benjamin Karl "glücklich wie nie"

Wie der Sportler zu "Virus" kam

Großwallstadt 20.02.2022

Benjamin Karl fährt mit seinem Virus-Board bei seinem Goldlauf über die Ziellinie. Medaillengarant: Frank Dietzel mit einem Snowboard jenes Typs, der Benjamin Karl am Dienstag zum Olympiasieg verhalf.

Seit Donnerstag vergangener Woche ist der frisch gekürte Olympiasieger im Parallel-Slalom, Benjamin Karl, wieder in seiner Heimat Niederösterreich. Sein Terminkalender war schon vor seinem Sieg voll. Jetzt ist es noch viel enger zwischen den Kalenderzeilen geworden. Dennoch fand er für ein Interview mit dem Main-Echo kurz Zeit, wenn auch zwischen Tür und Angel, denn Karl war schon wieder auf dem Sprung nach Georgien. "Direkt nach dem Sieg habe ich bis Mitternacht Termine, Fotoshootings und Pressetermine gehabt. Bislang gab es noch keinen Zeitpunkt, wo mein Handy so dermaßen heiß gelaufen war, wie nach dem Olympiasieg", sagte Karl. Er hat keinen Manager, er kümmert sich um fast alles selbst. Was er nicht schafft, mache seine Frau, sagte er.

Viel Zeit zum Feiern blieb dem 36-Jährigen in China nicht. Er musste 48 Stunden nach dem Sieg aus Peking ausreisen. Am nächsten Tag, nach dem Rennen, hieß es also schon packen. Karl kennt die Abläufe, es war seine vierte Olympiateilnahme. Übrigens ist Karl der einzige österreichische Sportler, der einen kompletten Medaillensatz gewonnen hat - also Bronze, Silber und jetzt Gold in Peking.

Die skurile Sache mit dem Gewinner-Board fand auch Benjamin Karl "sensationell". Dass Benjamin Karl auf einem Virus-Brett angetreten ist, hat seine Mama Michaela eingefädelt. Mama Karl und Frank Dietzel haben sich zufällig in Facebook kennengelernt, über einen Kommentar zu einem Snowboard-Post. Dietzel versprach der Mutter, ein Brett für ihren Sohn zu produzieren, das ihn schneller machen und ihm zum Sieg verhelfen würde. Das klang großspurig, doch die Mutter stellte den Kontakt her. Es wurde ein bisschen hin- und hergeschrieben - und dann erhielt Dietzel den Zuschlag. Doch die ganze Aktion war recht kurzfristig.

Das Board aus Großwallstadt kam aufgrund der Lieferschwierigkeiten nicht rechtzeitig in Österreich an. Der Sportler hatte also nur wenige Tage in Peking Zeit, um sein Sportgerät zu testen. Aber er war schnell begeistert. Und spätestens beim Qualifikationslauf habe er zu sich gesagt, dass das mit dem Olympiasieg was werden könne. Bislang kenne er Dietzel, der ihm vorher ja das "Blaue vom Himmel" versprochen habe, noch nicht persönlich. Aber er hoffe natürlich, dass der Großwallstädter mit weiteren Boards zu seinem Olympiasieg-Empfang nach Obertauern komme, denn es gäbe es noch viel zu besprechen, wie es jetzt mit den "Virus-Boards", Made in Großwallstadt, weitergehe. Er freue sich schon drauf.

Der 36-Jährige, der in Wilhelmsburg (Traisental) bei St. Pölten geboren wurde, stand bereits mit zehn Jahren auf einem Snowboard. Die Begeisterung seiner extrem sportlichen Mutter habe ihn angesteckt. Beigebracht habe ihm das Fahren der damalige Freund der Mutter. Seit dieser Zeit drehte sich bei ihm alles um Snowboarden und schon früh erstellte er eine Liste über die schnellsten Snowboarder und welche Weltmeistertitel es zu gewinnen gibt. Schon in jungen Jahren sei er schon vielen davon gefahren, obwohl etliche viel älter gewesen seien, als er.

Seine beachtliche Sieger-Liste kann sich sehen lassen (siehe Infokasten). "Ich habe mir immer die besten Snowboard-Schulen für die beste Ausbildung ausgesucht", so Karl, der mit Frau Nina und zwei Kindern in Lienz lebt. Aber er habe auch schon arge Verletzungen einstecken müssen, wie auch einmal anderthalb Monate vor Olympia, wo er aber trotz der Verletzung Platz fünf erreichte. Zweimal habe er sich auch schon den Mittelfußknochen gebrochen. Karl arbeitet seit 25 Jahren hart für seine Karriere und seinen Erfolg, wie er erzählte. Die Frage, wie es denn jetzt nach seinem Sieg weitergehe, hat er bescheiden beantwortet: "Ich werde natürlich wieder weiter trainieren, Sponsorentermine wahrnehmen und mich um meine Familie kümmern", so der sympathische Sportler, der hinterher warf, dass er noch nie so glücklich und voller Tatendrang gewesen sei, als jetzt.

In Großwallstadt bei der Firma Virus standen die Telefone übrigens auch nicht mehr still. Nach dem Sieg haben sich bei Dietzel noch etliche Interessenten gemeldet, darunter auch der Trainer der polnischen Mannschaft. Da werde sich mit Sicherheit noch die eine oder andere neue Zusammenarbeit ergeben, so Dietzel. Klar ist aber, dass die Firma Virus die neuen Boards für Benjamin Karl für diese und nächste Saison exclusiv auch nur für Karl hergestellt werden. Der 53-jährige Großwallstädter freue sich schon sehr über Männergespräche mit Karl in Obertauern, über eine gemeinsame Abfahrt und eine hoffentlich gute Zusammenarbeit und siegesreiche Zukunft.

Hintergrund: Siege von Benjamin Karl

Benjamin Karl ist mittlerweile dreimal Gesamtweltcupsieger und Weltcupsieger im Parallelweltcup. Im Jahr 2004/05 war er Juniorenweltmeister im Parallelriesenslalom. Den Weltmeistertitel im Parallelslalom bekam er 2009 in Korea, 2011 im Parallelriesenslalom und im Parallelslalom in La Molina (Spanien) und 2021 in Rogla im Parallelslalom. Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver gewann Karl die Silbermedaille, 2014 in Sotschi die Bronzemedaille und 2022 in Peking die Goldmedaille im Parallelslalom. (anke)

anke