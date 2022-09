Europameister Yannic Schlachter trainiert in Kleinwallstadt für Weltmeisterschaft der Fliesenleger

Ei­nen Eu­ro­pa­meis­ter, der für die nächs­te Welt­meis­ter­schaft ei­ne Wo­che un­ter opti­ma­len Be­din­gun­gen trai­nie­ren kann, trifft man in Klein­wall­stadt eher sel­ten an. Der Wett­be­werb, für den Yan­nic Schlach­ter zu­sam­men mit Mal­te Lau­rich, ei­nem wei­te­ren Mit­g­lied der Na­tio­nal­mann­schaft als Er­satz­kan­di­dat, trai­niert hat, ist die Welt­meis­ter­schaft der Flie­sen­le­ger im No­vem­ber. Sie soll­te ur­sprüng­lich in Shang­hai statt­fin­den, muss­te aber we­gen den st­ren­gen Co­ro­na-Aufla­gen in Chi­na nach Bo­zen ver­legt wer­den.