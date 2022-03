Mit Politiker-Köpfen CO2 sparen: Die CSU macht's vor

Randnotizen von Renate Ries

CSU-Geschäftsführer Christian Schreck (links) und der CSU-Kreisvorsitzende Michael Schwing zeigen das CO2-Einsparzertifikat, das sie für die Plakate zur Bundestagswahl bekommen haben.

Prominentes Beispiel: der grüne Punkt. Hauptsache der Punkt ist grün, auch wenn der Inhalt in den gelben Sack kommt. Dass Plastikmüll ein grünes Logo bekommt, auf die Idee muss man erst einmal kommen. Heute überlegen große und kleine CO2-Produzenten, wie sie sich »reinwaschen« können. Greenwashing ist das Schlagwort.

Grün eingeseift hat sich in diesen Tagen auch die CSU im Kreis Miltenberg. Die Arbeitsgruppe Umwelt, quasi die grüne Speerspitze der Kreis-CSU, wirbt für ein zentrales Recycling von Wahlplakaten im Landkreis. In einer Pressemitteilung heißt es: »Die meisten Plakate, obwohl überwiegend aus dem Kunststoff Polypropylen (PP) hergestellt, landen vermutlich in der Verbrennung, was nicht verantwortungsvoll ist.« Deshalb habe man auf Initiative der AG Umwelt und des Kreisvorsitzenden Michael Schwing 78,75 Kilo Wahlplakate der Bundestagswahl 2021 dem »bundesweiten Rücknahmesystem Votecycle der Firma Ascon zugeführt«. Bilanz: 73,55 Kilo PP-Mahlgut und 189,03 Kilo CO2 -Einsparung (durch den Einsatz von Mahlgut statt Neuware) inklusive einer entsprechenden Urkunde. Klingt erstmal gut. Modern, zeitgemäß, grün.

Was in der Pressemitteilung nicht steht: Wo die Firma Ascon mit Sitz in Bonn, die die Plakate abholt, diese recycelt. Die CSU hat diese Info nicht und bei Ascon war sie auch nicht in Erfahrung zu bringen.Und die anderen? Andreas Adrian (Linke) hat einen Teil seiner Plakate überklebt, um für mehr Verkehrssicherheit zu werben. Beim FDP-Vorsitzenden Frank Zimmermann stapeln sich die PP-Plakate noch in der Garage und warten darauf, zum Wertstoffhof gebracht zu werden. Die SPD war mit ihrem PP-Müll schon am Wertstoffhof, ebenso die Grünen, die nicht den Plastik- sondern den Papier-Container angesteuert haben.

Die Grünen-Plakate aus recycelter Holzfaser waren zwar von Anfang an etwas blass, aber die Haltbarkeit war bombig. Das konnte man in Leidersbach verfolgen, wo an der Hauptstraße bis vor kurzem ein Armin-Beck-Plakat an einer Laterne hing. Da weiß manch ein Wähler schon nicht mehr, wer Armin Beck ist, aber auf dem Plakat ist er noch 1a zu erkennen. Auch eine Form von Nachhalten!

