Mit Päckchen Menschen in Not helfen

Johanniter: Spenden für Weihnachtstrucker

Miltenberg 17.11.2021

Ukraine: Johanniter übergeben Weihnachtspäckchen an Kinder. Foto: Jessica Jahn/Johanniter

Diese werden dann an Menschen in schwierigen Lebenssituationen - etwa Familien, ältere Leute oder Alleinstehende, denen es am Nötigsten fehlt, - verteilt. Demnach sind die Zielländer dieses Jahr Albanien, Bosnien, Rumänien, die Ukraine und Bulgarien, aber auch Deutschland.

Daher freuen sich die Johanniter, wenn Schulen, Firmen und Privatpersonen Päckchen für diese Aktion packen. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, auf der Webseite https://www.weihnachtstrucker-spenden.de »virtuelle Päckchen« zu packen: Interessenten könnten durch Geldspenden Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die Partner in den Empfängerländern zusammen.

Ziel der Aktion sei es, ein klares Signal der Verlässlichkeit und Solidarität zu setzen. Ulrich Kraus, Projektleiter der Johanniter-Weihnachtstrucker, erinnert: »Wir Johanniter stehen für das Miteinander, für Hilfe und Hoffnung, wenn Menschen in Not sind.«

bWeitere Informationen im Internet unter: https://www.johanniter.de/ weihnachtstrucker

lml

Hintergrund: Packliste In ein Weihnachtstrucker-Päckchen sollte ein Geschenk für Kinder (etwa ein Malbuch oder -block, Malstifte). Dazu: • 2 Kilogramm Zucker, • 3 Kilogramm Mehl, • 1 Kilogramm Reis, • 1 Kilogramm Nudeln, • 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, • 3 Packungen Multivitamin- Brausetabletten, • 3 Packungen Kekse, • 5 Tafeln Schokolade, • 500 Gramm Kakaogetränkepulver, • 2 Duschgel, • 1 Handcreme, • 2 Zahnbürsten und • 2 Tuben Zahnpasta. ()