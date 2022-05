Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mit Musikschule Obernburg auf Zeitreise durch Jahrhunderte

Ensembles überzeugen bei Jahreskonzert in Eisenbacher Kulturhalle mit Spielfreude, Können und Vielseitigkeit

Obernburg 23.05.2022 - 14:28 Uhr 2 Min.

Bildunterschrift: Die Ensembles der Musikschule wissen ihr Publikum beim Jahreskonzert bestens zu unterhalten.

Für das Motto des Jahreskonzerts »Eine musikalische Zeitreise« hatte sich der stellvertretende Leiter der Musikschule, Frank Wittstock, eine kreative Rahmenhandlung überlegt. Hauptdarsteller waren neben einem überdimensionalen Schuhkarton, der eine Zeitmaschine darstellte, die beiden zeitreisenden Protagonistinnen Karolina Szkaradzinksa und Lina Ullmann.

Turbulente Übersetzungsfolgen

Deren Ziel war eigentlich das Jahr 2032, doch die Zeitmaschine wollte nicht so recht, was, wie Lina Ullmann mutmaßte, daran liegen könnte, dass die Bedienungsanleitung mit dem Google Translater übersetzt wurde. Die beiden wurden also auf eine turbulente Reise kreuz und quer durch die Jahrhunderte geschickt, musikalisch abgerundet - fulminant gespielt - von den Ensembles der Musikschule Obernburg und garniert mit allerhand Wissen über die jeweiligen Jahrhunderte.

Im Mittelpunkt stand aber die Musik. Den Anfang machte die Klampfenbande unter der Leitung von Frank Wittstock mit den Stücken »Chaconne« (Marin Marais) und »Torneo« (Gaspar Sanz). Die jungen Musiker wussten das Publikum mit großer Spielfreude zu begeistern. Danach ging es vom Barock mit dem gut aufgelegten Blechbläserensemble unter der Leitung von Sebastian Helm-Goldschmitt direkt in die wilden 20er mit den Stücken »Wenn die Elisabeth?« (Robert Katscher) und dem weltberühmten »Kann denn Liebe Sünde sein?« (Michael Jary). Hier wurde eindrucksvoll bewiesen, dass Blasmusik alles andere als angestaubt und altmodisch ist. Weiter ging es mit den talentierten Streichhölzern und dem Streichquartett unter der Leitung von Ingmar Escher mit Stücken aus der Klassik. Das Ensemble Taktvoll unter der Leitung von Rainer Hanten entführte das Publikum in die Romantik mit Stücken von Johann Strauß.

Das Holzbläserensemble, geleitet von Thomas Schmitz intonierte neben dem »Cancan« unter anderem das Stück »In der Halle des Bergkönigs« von Edvard Grieg. Auf die Frage der Zeitreisenden Karolina Szkaradzinksa, wer denn der Bergkönig von Eisenbach ist, lautete die Antwort: »Dietmar Fieger«. Allerdings muss der König alle sechs Jahre wieder gewählt werden, antwortete Frank Wittstock mit Augenzwinkern. »Was ist, wenn er nicht wieder gewählt wird?« Antwort: »Dann muss er wieder arbeiten gehen.

Mitarbeiter ausgezeichnet

»Bergkönig« Bürgermeister Dietmar Fieger ehrte dann langjährige Mitarbeiter. Für 30 Jahre wurden Christine Herrmann, Bernhard Oberländer und Thomas Schmitz ausgezeichnet, für 25 Jahre Frank Wittstock und Reiner Hanten.

Danach ging es mit dem talentierten Ensemble 12 und Elias Bauer, ebenfalls von Frank Wittstock geleitet, mit Ballo die Mantova in die Renaissance. Ein Schwung zurück in die Moderne präsentierten die Bläserkids unter der Leitung von Reiner Hanten und dem Schlagzeugduo unter der Leitung von Carsten Froneberg. Den Abschluss dieses rundum gelungenen Nachmittags bildete die Band der Musikschule unter der Leitung von David Hübsch mit den Stücken »Wer, wenn nicht wir« (Wincent Weiss) und »Sowieso« (Mark Forster).

Miriam Weitz