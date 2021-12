Mit Müllsammeln sauberer ins neue Jahr

Eichenbühler hat Gruppe "Cleanup" gegründet - Plogger des TV Trennfurt heben beim Joggen Abfall auf

Die Plogger vom TV Trennfurt bei einer ihrer Runden in den Klingenberger Weinbergen. So viele Flaschen fanden die Müllsammler bei einer Aktion an der Schleuse in Großheubach. Ein Gruppenfoto der besonderen Art: entstanden bei einer Aktion der Gruppe "Cleanup Landkreis Miltenberg" im Dezember in Wörth. Aktion der Gruppe "Cleanup Landkreis Miltenberg" im Dezember dieses Jahres in Erlenbach.

Dass Fotos von Müll im sozialen Netzwerk gut geklickt werden, zeigt Daniel Held aus Eichenbühl. Der 34-jährige Eichenbühler ist Initiator der Facebook-Seite "Cleanup Landkreis Miltenberg". Seit März dieses Jahres haben 418 Nutzer "Gefällt mir" angeklickt, 505 Personen haben die Seite abonniert. "Ich wollte meinem Ärger Luft machen", sagt der Maschinenführer über die Idee hinter "Cleanup".

Held ist außerdem viel alleine oder mit seiner Frau Isabella unterwegs - bewaffnet mit Müllsack und Müllzange. "Es ist ein richtiges Hobby geworden", so der Eichenbühler. Zwischen März und August dieses Jahres kamen rund 5000 Liter Abfall zusammen.

Nachdenken über das Konsumverhalten

Solche Zahlen regen zum Nachdenken über das Konsumverhalten an, findet seine Frau Isabella: "Ich bin der Meinung, dass es besser wird und bleibt, wenn jeder sich bückt und etwas aufhebt." Ursprünglich hat das Paar mit dem Müllsammeln angefangen, weil es sich beim Spazieren gehen über die Situation aufgeregt hat. "Wir haben so eine schöne Natur. Die kann man aber gar nicht genießen, wenn man mal auf den Müll achtet", sagt die 28-jährige Arztpraxishelferin.

Daniel Held bei seiner derzeitigen Lieblingsbeschäftigung: Müll aufsammeln. Bildunterschrift 2021-05-15 --> Daniel Held bei seiner Lieblingsbeschäftigung: Müll aufsammeln. Foto: Anja Keilbach

Bei manchen Dingen, die ihr Mann Daniel findet, packt ihn die Wut. So etwa, wenn Personen ihre drei mal drei Meter großen Teppiche an der Elsava entsorgen. In Bürgstadt am nördlichen Mainufer hat der 34-Jährige auch schon mal einen Autositz gefunden. "Die Leute wissen ja, dass das blöd ist", so der Müllsammler. Er wolle aber nicht mit erhobenem Zeigefinger agieren, zum Beispiel wenn jemand mal sein Kaugummipapierchen verliert: "Mir sind auch schon mal Sachen runtergefallen."

Er sei selbst kein Heiliger in Sachen Müllvermeidung. "Ich kaufe bei Amazon." Aber er kaufe nichts im Affekt, sondern nur, was er wirklich brauche. Beim Lebensmittelkauf nimmt er lieber die unverpackte Variante, zum Beispiel bei Gemüse. Unnötige Fahrten, wie etwa zum Bäcker, vermeide er. Verzichten könne man zudem aufs Rauchen, das habe auch er geschafft. Oder wenn man schon rauche, müsse man seine Kippen nicht irgendwo hinschmeißen. "Wenn jemand möchte, kann er sich gerne einen mobilen Aschenbecher bei mir abholen", sagt Held.

"Ich muss nicht militant sein"

Generell wolle er anderen jedoch nicht ständig ihre Fehler vorhalten. "Ich muss nicht militant sein", sagt der Hobby-Müllsammler und lacht. Doch wer die Fotos von "Cleanup Landkreis Miltenberg" auf Facebook sieht, der denkt vielleicht einmal über das Thema nach, hofft Daniel Held.

Einen etwas anderen Ansatz vertreten die Plogger in Klingenberg-Trennfurt. Es handelt sich um acht bis zwölf Personen der Ausdauersportgruppe des TV Trennfurt. Sie sammeln alle drei, vier Monate beim Joggen Müll ein. Das Wort "Plogger" setzt sich aus dem schwedischen "plocka" für "aufheben, pflücken" und "Jogger" zusammen.

Udo Wohlmann ist Teamleiter der Plogger. Er erinnert sich, wie er vor gut vier Jahren auf die Idee dazu gekommen ist: "Meine Frau und ich sind im Internet darauf gestoßen." Bis dahin habe die Gruppe auch regelmäßig die Aktion "Saubere Flur" mitunterstützt. Mittlerweile legen die Plogger etwa vierteljährlich eine Strecke von bis zu 25 Kilometern zurück, die sie dabei vom Müll befreien. Das mache Spaß und sei "eine tolle Aktion", so der 51-Jährige, der im Klingenberger Stadtteil Trennfurt wohnt. Anfangs hätten die Menschen die Plogger belächelt, mittlerweile bedankten sie sich bei ihnen.

Wie Krafttraining

Das Ganze läuft so ab: Die Gruppe sucht sich eine Strecke in und um Klingenberg, auch auf dem Radweg Richtung Laudenbach und Wörth sind sie unterwegs. Spielplätze gehören ebenfalls zu ihren Anlaufstellen. Die Plogger halten beim Laufen kleine Müllsäcke in der Hand, manche haben auch eine Zange dabei. Das mehrfache in die Knie gehen beim Aufheben sei wie ein Krafttraining, beschreibt es Wohlmann: "Das gibt richtig Muskelkater - auch für die Sportlichen."

Udo Wohlmann ist Teamleiter bei den Ploggern des TV Trennfurt.

Damit der Müllsack nicht zu schwer wird, gibt es Sammelpunkte. So kämen schon mal bis zu 300 Liter zusammen. Am Ende überreichen die Plogger den gesammelten Abfall beim Bauhof der Stadt Klingenberg. "Die unterstützen uns tatkräftig und entsorgen das fachgerecht", sagt Wohlmann, der Projektleiter bei der Wika ist. Und wenn es mal größere Funde gebe, wie etwa ein altes aufblasbares Boot oder Teppiche am Mainufer, benachrichtigen die Sportler den Bauhof, damit der die Gegenstände dann abholen kann.

Was Wohlmann wütend macht, ist, dass er schon wieder Dreck auf der Strecke liegen sieht, kurz nachdem die Gruppe sie gesäubert hat. Er macht sich dafür stark, dass Menschen nicht einfach Dinge in die Natur schmeißen, sondern sie wieder mitnehmen. "Wir leben in einer Zeit, in der wir Müll für wenig Geld oder umsonst entsorgen können", betont der 51-Jährige. Auch privat und beruflich versucht Wohlmann, Ressourcen zu schonen. So achte er auf Mülltrennung und -vermeidung und nutze Wasser aus dem Hahn mit einem Sprudler, statt Einwegflaschen zu kaufen.

Je nach Witterung möchten die Plogger im Februar kommenden Jahres wieder aktiv sein. "Corona schränkt uns nicht ein", so der Teamleiter. Man könne schlicht auch in kleineren Teams joggen und dabei Müll sammeln. Die Pandemie sei kein Hinderungsgrund fürs Müllsammeln.

Hintergrund: Gebote zur Abfallvermeidung Auf der Internetseite des Miltenberger Landratsamts findet sich ein Merkblatt mit zehn Geboten zur Abfallvermeidung: 1. Bringen Sie stets Einkaufstasche oder -korb von zu Hause mit. 2. Kaufen Sie Lebensmittel auf Bedarf. Überlegen Sie sich, was und wie viel Sie wirklich brauchen. 3. Kaufen Sie nach Möglichkeit Waren in Mehrwegverpackungen und Nachfüllpacks. 4. Kaufen Sie nur in Ausnahmefällen Waren in Umverpackungen. Diese können Sie im Geschäft entsorgen. 5. Lassen Sie sich frische, lose Waren (z.B. Käse, Salate) in selbst mitgebrachten Dosen verpacken. 6. Verzichten Sie möglichst auf portionsweise verpackte Waren (z.B. Kaffeesahne, Marmelade). 7. Achten Sie beim Kauf auf reparaturfreundliche Gebrauchsgegenstände und verzichten Sie auf Wegwerfartikel (z.B. Einmalkamera). 8. Bevorzugen Sie wiederverwertbare, langlebige Produkte (z.B. wiederaufladbare Akkus statt Batterien). 9. Verzichten Sie auch bei Festlichkeiten auf Einweggeschirr. 10. Verwenden Sie für Ihr Pausenbrot Vesperdosen und Trinkflaschen. (juh) Zudem findet sich auf der Landratsamt-Webseite auch ein Abfall-ABC, das über Abfallarten und Entsorgungsmöglichkeiten informiert: https://www.landkreis-miltenberg.de/Energie,Natur-Umwelt/Abfallwirtschaft/Abfallratgeber.aspx