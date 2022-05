Mit Mönchberger Blühflächen die Artenvielfalt schützen

Patenschaft bei Familie Link vom »Hofstadel«

Mönchberg 02.05.2022 - 13:48 Uhr 1 Min.

Blühflächen, wie diese in Mönchberg, leisten einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

Insgesamt fünf Standorte wurden etappenweise rund um den Besitz des als »Hofstadel« bekannten Aussiedlerhofes angesät. Immer in Waldrandnähe, um einerseits den Insekten Nahrung zu bieten und andererseits, um den Wildtieren Deckung zu geben. Für diese Blühflächen können Blühpatenschaften übernommen werden. Ob es sich dabei um Privatpersonen oder Firmen handelt, ist egal.

»Wir machen das aus Überzeugung«, sagt Marcus Link. »Wir machen mit den Blühflächen keinerlei Gewinn,« so der junge Landwirt. Schon seit vielen Jahren wird bei der Familie mit ökologischem Bewusstsein auf die chemische Keule verzichtet, so gut wie es nur geht. Bereits als kaum jemand den Fokus auf naturnahe Bewirtschaftung gelegt hatte, wird dies praktiziert, beispielsweise bei den Gewürzpflanzen. Die Familie Link beliefert mit ihren Produkten viele regionale Unternehmen wie das Gewürzamt von Ingo Holland in Klingenberg oder die Bäckerei Waigand mit Sitz in Elsenfeld. Natürlich finden die Erzeugnisse auch in der hauseigenen Gastwirtschaft Hofstadel Verwendung. Auch das Fleisch wird auf dem Hof erzeugt. In dem großzügigen Schweinestall tummeln sich die schwäbisch-halleschen Landschweine, die auf Stroh gehalten werden.

»Wir müssen alle etwas dafür tun«, sagt Link. Konkret meint er damit, dass wir alle etwas der Natur überlassen müssen. Ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte, sind seiner Ansicht nach die Schottergärten. Diese seien zwar pflegeleicht, böten den Insekten jedoch keine Nahrung. Mittlerweile sind sie in einigen Bundesländern verboten oder werden es noch. In Bayern liegt das in der Hand der Kommunen. Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz vielen Menschen immer bewusster wird, gibt es noch das Problem, dass viele nicht bereit sind, auch mehr dafür zu bezahlen.

Für ihre Blühflächen bietet die Familie Link sogenannte Blühpatenschaften an. 50 Euro pro 100 Quadratmeter kostet diese jährlich. Diese Blühpatenschaften werden Link zufolge rege angenommen. Nicht nur Privatleute übernehmen eine Patenschaft. Unter den Blühpaten finden sich mittlerweile auch einige Unternehmen. Schilder stellt Marcus Link allerdings keine auf. »Es muss kein Schild in die Natur«, begründet er diese Entscheidung. Wer »seine« Blühfläche besuchen möchte, der bekommt von Link die Koordinaten. »Falls es jemand gar nicht findet, dann bringen wir sie oder ihn auch gerne hin«, sagt er lachend. Auf den Blühflächen finden sich Blumen wie Malve, Scharfgabe, wilder Fenchel und Kuckuckslichtnelke. Die Flächen blühen insgesamt für fünf Jahre, dann werden neue angelegt. Das Saatgut vermehrt Marcus Link übrigens selbst.

Kontakt: bluehflaeche@web.de

Miriam Weitz