Mit Landkreisbrot den Artenschutz fördern

Bäckerinnung Miltenberg: »MainLandBrot« wird ausschließlich mit regionalen Zutaten gebacken

Öffentliche Vorstellung des neuen Landkreisbrotes "Main-Landbrot"

Als Hausherr begrüßte der zweite Bürgermeister Eberhard Heider die geladenen Gäste. Die Vorgeschichte zu dem Projekt fasste Landrat Jens Marco Scherf zusammen. Das Volksbegehren »Rettet die Bienen - für Artenvielfalt« hatte zwei wichtige Akteure auseinanderdividiert: die Klimaschützer und die Landwirte. Vor allem die Landwirte wurden als die Schuldigen, die Artenvielfalt verhindern, in der Öffentlichkeit massiv beleidigt und als Naturzerstörer an den Pranger gestellt. Ein Runder Tisch wurde im Landratsamt ins Leben gerufen, der Naturschützer und die Kreisbauern mit gemeinsamen Projekten wieder ins Gespräch bringen sollte.

Erstes Projekt sollte ein Brot werden, das »MainLandBrot«, ausschließlich mit Zutaten der Region hergestellt. Die Idee dazu hatte Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz. Als Lieferanten wurden weitere landwirtschaftliche Betriebe eingebunden, wie die Mühlenbetreiber oder Imker. Bei der ganzen Produktionskette ist es das gemeinsame Ziel, verantwortungsvoll zu wirtschaften, die Regionalität mit ihren kurzen Wege vorzugeben, aber auch den verantwortungsvollen Umgang der hiesigen kleinteiligen bäuerlichen Landwirtschaft mit ihren Böden anzuerkennen.

Erosions- und Gewässerrandstreifen angelegt

Wie das realisiert wurde, erklärte der Arbeitsgruppen-Projektleiter Matthias Ullmer, selbst Landwirt und Kreistagsmitglied. Der Runde Tisch einigte sich darauf, dass die zuliefernden Bauern zur Gewährleistung von Artenschutz und Biodiversität Erosionsstreifen und Gewässerrandstreifen anlegen, Abstände zu den Gewässern einhalten und jeder Beteiligte auf fünf Prozent der bewirtschafteten Äcker Blühflächen anlegen und nachweisen musste. Jährliche Treffen der Beteiligten sollen dem Gedankenaustausch dienen und Verbesserungen ausloten.

Steffen Scharrer bestätigte, dass es damals mit der Landwirtschaft heiß herging: »Es sind böse Worte gefallen, denn die Naturschützer haben sie als die Schuldigen für den Rückgang der Artenvielfalt verantwortlich gemacht.« Ihm sei aber bewusst gewesen, dass, wenn man in diesem Bereich etwas erreichen wolle - alleine aufgrund der Größe der bewirtschafteten Fläche - die Landwirtschaft der wichtige Ansprechpartner sei. »Wir sind aus großer Entfernung gestartet, dass so einen Erfolg kaum einer für möglich gehalten hätte«, stellte er fest.

Am Ende günstiger als beim Discounter

Volker Mayer brachte den Preis ins Spiel. »Das teuerste Brot verkaufen die Discounter« sagte er und erläuterte, warum. Ein Kilogramm Brot ergebe ungefähr 20 Scheiben, die beim Discounter 2,50 Euro, pro Scheibe also gut 12 Cent, kosten. Ein Kilogramm Brot kostet beim Bäcker vier Euro, die Scheibe also 20 Cent. Dieser Preis liege zwar über dem der Discounter, aber ein Teil des dortigen Brotes lande oftmals auch wegen schlechter Qualität in der Tonne. Rechnet man dann neu, werden von dem Discounter-Brot vielleicht nur zehn Scheiben gegessen. Dann koste die Scheibe 25 Cent und sei damit teurer als die des Bäckers.

Das Rezept des »MainLandBrot« erhalten ausschließlich Bäckermeister der Innung Miltenberg. »Das Brot passt sensationell zu gutem Wein«, stellt Willi Stritzinger fest, ein Winzer, der ebenfalls in der Projektgruppe mitgearbeitet hat. Die Kombination Brot und Wein gebe es ja schon seit 2000 Jahren.

Christel Ney

Hintergrund: Welche Zutaten im "MainLandBrot" sind Das churfränkische "MainLandBrot" kommt mit wenigen, ausschließlich regionalen Zutaten aus: Dinkelmehl, Wasser, Roggenmehl (versäuert mit reinem Natursauerteig), Honig, Salz, Fenchel, Kümmel und etwas Hefe. Das rundliche Brot mit der mehligen Oberfläche wird von Krustenrissen unterbrochen, die den Mainverlauf in Churfranken symbolisieren. Der kräftige Backprozess ist entscheidend für die Röstaromen von Kruste und Krume. Das Brot gibt es bei Mayer´s Bäck (alle Filialen) Endres (Klingenberg), Sternheimer (Amorbach) Hench (alle Filialen), Henn (Amorbach), Seus (Dorfprozelten), Braunwarth (Obernburg) und Ruppert (Altenbuch). Weitere Informationen und Genussempfehlung unter www.mainlandbrot.de.