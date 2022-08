Mit Kamm und Schere in der ganzen Welt

Porträt: Friseurmeister Manfred Schmock aus Obernburg geht nach 65 Jahren in den Ruhestand - Einer der Höhepunkte Olympia 1972

Obernburg 18.08.2022 - 08:49 Uhr 3 Min.

Geboren wurde Manfred Schmock 1940 in Salzwedel in der früheren DDR. 1952 trafen seine Eltern die Entscheidung, in den Westen zu gehen. Die Flucht ging über Berlin und Aschaffenburg nach Sulzbach. Dort hatten die Eltern dann einen Friseursalon. Seine Ausbildung begann der junge Manfred 1954 in einem Friseursalon in Großostheim. Nach der Lehre folgte ein einjähriges Gastspiel in Weilheim in Oberbayern, bevor es ihn wieder in den Landkreis Miltenberg verschlug. Dort arbeitete er in Sulzbach im Friseursalon seiner Mutter und absolvierte seine Meisterprüfung als damals jüngster Meister von Bayern.

1963 erfüllte sich für Manfred Schmock ein großer Wunsch. Er wechselte zum Haarkosmetikunternehmen Wella nach Darmstadt, das damals bereits weltweit präsent war. Nach seiner Ausbildung arbeitete er zunächst in Ausbildungsstudios in Hannover und Hamburg und dann als Leiter eines Reise-Studios. Das war ein VW-Bus, mit dem er kreuz und quer in Westdeutschland unterwegs war, um Seminare und Veranstaltungen durchzuführen.

1968 stieg Schmock zum Studioleiter in der Wella-Zentrale in Darmstadt auf, wo er auch viele Aufgaben im Marketingbereich hatte. Auch ins Ausland führte ihn sein Weg, unter anderem war er auf einer Tournee durch Japan mit Seminaren und Shows. Ende der 1990er-Jahre reiste er mit einer Gruppe in 20 Tagen rund um die Welt nach New York, San Francisco, Hawaii, Osaka, Hongkong und Phuket und war für die Teilnehmer Ansprechpartner und Betreuer. Auch bei den Weltmeisterschaften der Friseure in Las Vegas war er dabei.

Um sich ein zweites Standbein zu schaffen, eröffnete Schmock am 24. März 1980 einen Friseursalon in Obernburg in der Römerstraße hinter dem Unteren Tor. Weil er weiterhin für Wella arbeitete, übernahm seine Ehefrau Monika dort die Geschäftsführung eines großen Teams. Freitags und samstags war Manfred Schmock oft selbst im Salon und frisierte Männer und Frauen. Dieses "Dransein" am Puls des Marktes war eine hilfreiche Brücke zum Business bei Wella.

Auch in seinem Wohnort Obernburg war er immer sehr aktiv. 1980 veranstaltete Schmock gemeinsam mit der Stadt Obernburg seine erste Modeschau. Unvergessen bleibt dabei eine Wette, bei der 1983 Bürgermeister Wendelin Imhof und Wolfgang Zöller im proppenvollen Festzelt beim Apfelblütenfest gemeinsam bei einer Modeschau in Bermudas über den Laufsteg liefen. Wettpartner war damals Pfarrer Wendelin Lieb. Schmock moderierte "100 Jahre TV Großwallstadt" und viele Veranstaltungen in Obernburg, unter anderem verkaufsoffene Sonntage mit "Show und Mode", den "Barbie-Frisurenwettbewerb" oder die "Käferplage", die weit über die Landkreisgrenzen bekannt ist. Außerdem war er auch noch zwölf Jahre lang Stadtrat bei der Aktiven Liste.

Einer der Höhepunkte seines Berufslebens liegt nun schon fast 50 Jahre zurück. Doch an diese Zeit erinnert sich Manfred Schmock noch ganz genau. Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München arbeitete er als Friseur im Olympiadorf und frisierte Sportlerinnen wie Heidi Schüller, die erste Frau, die den olympischen Eid sprach, oder Heide Rosendahl und Ulrike Meyfarth. Schmock erinnert sich, dass er ganz nah dran war an den Athleten und den Funktionären. "Einmal war ich der Erste, der dem Schwimmer Mark Spitz zur Goldmedaille gratulierte, als er aus dem Ausschwimmbecken stieg und habe ihn mit "Congratulation Mark" beglückwünscht". Einmal stand Schmock im Stadion neben dem ehemaligen IOC-Präsidenten Avery Brundage, und auch das Attentat am 5. September hat er miterlebt. "Wir haben sogar die vermummten Terroristen auf dem Dach gesehen".

Schmocks Ehefrau Monika unterstützte ihren Mann in den 30 Jahren, wo immer sie konnte. Sie führte das Friseurgeschäft in Obernburg und unterstützte ihn auch tatkräftig bei den Modeschauen und Veranstaltungen.

Heute habe sich viel im Friseurhandwerk verändert, sagt Schmock. Es gibt neue Produkte, neue Techniken, neue Anwendungen und auch andere Vorstellungen der Kunden. "Früher musste man sehen, dass die Frau gerade vom Friseur kommt, heute soll man das eher nicht sehen, aber erkennen, dass sie einen guten Friseur hat."

Am 1. Januar 2010 verkaufte Manfred Schmock seinen Salon in der Römerstraße. Doch ganz aufhören wollte er noch nicht. Er mietete sich in Eisenbach beim Friseur Im Weidig ein, wo er noch zwölf Jahre lang Stammkunden bediente. Am 31. Juli dieses Jahres war dann endgültig Schluss.

Seine Erinnerungen hat Schmock fein säuberlich in Bilderalben sortiert. Er hat sich ein kleines Museum eingerichtet, wo er Friseurutensilien aus vielen Jahren gesammelt hat. Im Sein Fazit nach 65 Arbeitsjahren: "Mir hat mein Beruf immer Spaß gemacht. Ich habe viel erlebt und viel gemacht und angestoßen. Ich bin sehr zufrieden."

