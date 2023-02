Mit Finesse und Dunnäkeil geht Zehntscheune Kleinwallstadt ins Jubiläumsjahr

Was Rosemarie Seuffert und ihr Team vom Förderverein motiviert

Kleinwallstadt 07.02.2023 - 13:25 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Jubiläumskonzert zum runden Geburtstag "Fördervereins Kultur in der Zehntscheune Kleinwallstadt" wird am 5. Mai 2023 das Streichquartett La Finesse - hier zu sehen in der Besetzung bei einem Gastspiel 2016 in Amorbach - gestalten. Rosemarie Seuffert, ist Vorsitzende des Fördervereins Kultur in der Zehntscheune Kleinwallstadt, der heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert: Im Jubiläumsjahr 2023 gibt es ein feines, abwechslungsreiches Programm mit Musik und Kabarett.

Wie viele andere kulturelle Spielstätten war auch die Zehntscheune in der Hochphase der Corona-Pandemie mit Terminabsagen und -verschiebungen konfrontiert. Fasst der Saal 130 Personen, so waren aufgrund von Auflagen nur knapp 50 zugelassen. In dieser Zeit der Einschränkungen habe es klare Einbußen gegeben, bedauert Seuffert: »Der Verein hat sogar draufgelegt.« Schließlich müssten für Künstler, wenn sie nicht gerade aus der Nähe kommen, auch Unterbringung und Übernachtung organisiert und getragen werden. Zum Glück habe der Förderverein in dieser Zeit auf ein finanzielles Polster zurückgreifen können. Das Herbstprogramm habe dann aber wieder mit gewohnter Kapazität stattfinden können.

Streichquartett und Kinderrock

Für die große Jubiläumsveranstaltung haben die Kleinwallstädter mit der Gruppe La Finesse ein besonderes Schmankerl gebucht. Das Streichquartett wird am Freitag, 5. Mai, das Jubiläumskonzert zum runden Geburtstag »Zehn Jahre Förderverein Zehntscheune« gestalten. Als Neuerung wird es heuer auch ein Konzert für den Nachwuchs geben: Am Samstag, 17. Juni, spielt im Lesehof - der gleich neben der Zehntscheune liegt - die Kinderrockband Dunnäkeil. Insgesamt achtet der Verein laut Seuffert darauf, dass etwa gleich viel Veranstaltungen im Frühjahr- und im Herbstprogramm stattfinden. »Den Sommer klammern wir bewusst aus, auch, um nicht den Vereinen und ihren Festen in die Quere zu kommen«, erklärt die Vorsitzende.

Die Buchung von Kabarettisten, Musikern und Co. verläuft in beiderlei Richtungen, wie die Vorsitzende mitteilt: Entweder die Künstler fragen beim Verein an, ob und wann sie auftreten können, oder jemand aus den Reihen des Vereins hat einen Tipp und eine tolle Entdeckung und es wird wiederum bei den Künstlern angefragt. Seuffert zeigt sich erfreut, dass Künstler, die bereits da waren, gerne immer wieder kommen, so kann sie jetzt schon verkünden, dass 2024 erneut Philipp Weber zu Gast zu sein wird. In Vereinstreffen wird über das Programm beraten, es werde laut der Vorsitzenden immer versucht, ein breit aufgestelltes Angebot zusammen zu stellen, möglichst viele Menschen anzusprechen. Es werde weiter darauf geachtet, die Preise moderat zu halten. Die Nachfrage für Auftritte der Zehntscheune sei groß.

Was gibt Seuffert die Motivation für ihre Tätigkeit, was sind die besten Momente ihrer Arbeit? »Am schönsten ist es, wenn so ein Veranstaltungsabend gut gelingt, wenn die Gäste zufrieden sind, es ihnen gut geht«, sagt die Vorsitzende dazu. Auch werde immer wieder das Veranstalter-Team für seine Arbeit gelobt, was ebenfalls eine tolle Sache sei. Darüber hinaus gäben zahlreiche Besucher, die auch schon mal von weiter weg, wie aus dem Frankfurter Raum kommen, häufig die Rückmeldung, welch schöne Atmosphäre die Zehntscheune doch biete. Das für 2024 geplante Konzert von Harmonic Brass werde indes als Kirchenkonzert angelegt sein und deshalb ausnahmsweise nicht in der Zehntscheune stattfinden.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Förderverein Kultur in der Zehntscheune und Programm Die Kleinwallstädter Zehntscheune (Mittlere Torstraße 3) wird für abwechslungsreichen Kulturbetrieb genutzt, um deren Organisation sich der "Förderverein Kultur in der Zehntscheune e.V." kümmert. 2013 gegründet, feiert dieser heuer sein zehnjähriges Bestehen. Vorsitzende ist seit 2018 Rosemarie Seuffert aus Kleinwallstadt. Sie ist Gründungsmitglied des Fördervereins, vor der Aufnahme ihrer Arbeit an der Vereinsspitze war sie bereits im Vorstand aktiv. Der Verein hat 52 Mitglieder. Das Kernteam, welches sich um den aktiven Betrieb kümmert, besteht aus rund zehn Personen. Wie von der Spielstätte gewohnt, gibt es auch im Jubiläumsjahr ein auf Frühjahr und Herbst ausgewogen verteiltes Programm: Es beginnt mit Kabarettist Bernard Paschke am 3. März, gefolgt vom "Heinz Erhardt Abend mit Liedern von Georg Kreisler" mit Holger Blüder am 22. April und dem großen Jubiläumskonzert von La Finesse am Freitag, 5. Mai und für den Nachwuchs steht im neben der Zehntscheune gelegenen "Lesehof" am 17. Juni der Auftritt der Kinderrockband Dunnäkeil an. Das Herbstprogramm beinhaltet zunächst ein Gastspiel der Gruppe "häisd'n'däisd vomm mee" am 6. Oktober, die wiederum unter dem Motto "25 Jahre häisd'n'däisd" auftreten wird und dann am Freitag, 24. November, heißt es "Frohe Weihnachten" mit Vocaldente. Infos zur Kleinwallstädter Zehntscheune und das aktuelle Programm sind im Internet unter www.kulturzehntscheuneklw.de zu finden.