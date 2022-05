Mit eigenem Gedicht ins Buch geschafft

Inklusion: Riordan Wassum aus Miltenberg ist Preisträger des Projekts "Heraus mit den Sprachen!" des Vereins Die Wortfinder

Miltenberg 17.05.2022 - 11:21 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Riordan Wassum aus Miltenberg. Riordan Wassum bei der Preisverleihung in Bielefeld

"Als ich seinen Text im Wechsel von den beiden professionellen Interpretatoren vorgetragen hörte - das war schon sehr eindrucksvoll", sagt Peter Wassum, "ich dachte daran, was jetzt in Riordan vorgeht." Denn sein Sohn macht, wenn er etwas berichtet, den Eindruck, das Erzählte in genau diesem Moment wieder zu erleben. "Die Veranstaltung war sehr feierlich mit all den Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet", sagt Riordans Mutter Margaret Wassum, "es ist immer wieder beeindruckend, welche literarische Qualität Texte von Menschen zeigen, die Einschränkungen haben, wie zum Beispiel geistige Behinderung oder Blindheit, und wie bildhaft sie ihre Gefühle ausdrücken." Auch die Organisatorin von Wortfinder, Sabine Feldwieser, sei sehr individuell auf die Autoren und ihre Texte eingegangen.

Und Riordan? Fand es einfach "toll hier". Was sein strahlendes Lächeln auf dem Foto, das seine Schwester während der Preisverleihung gemacht hat, bestätigt. Dass er es mit seinem Gedicht in das Buch geschafft hat, ist nicht selbstverständlich. Der 17-Jährige hat Trisomie 21 und besucht die Mittelschule Miltenberg. Die Eltern hatten sich vom Kindergarten an für Inklusion entschieden. "Uns war das Miteinander von Kindern, die eine Behinderung haben, mit Kindern, die keine haben, sehr wichtig", erklärt Peter Wassum, "weil wir überzeugt sind, dass alle, die am inklusiven Weg beteiligt sind, davon profitieren und für ihr Leben lernen."

Ab der Grundschule, die Riordan in Miltenberg besuchte, hatte er eine Schulbegleitung, seit der fünften Klasse geht er auf die Mittelschule Miltenberg. Die war im November 2020 vom Schulamt über das Projekt "Heraus mit den Sprachen" informiert worden, die damalige Schulleiterin Hildegard Bauer hatte die Ausschreibung an Familie Wassum weitergeleitet. Die Aufgabe lautete, aus mehreren Bildern eines auszuwählen und einen Text dazu zu schreiben. "Ich habe mir mit Riordan die Bilder am Computer angesehen", erzählt Margaret Wassum, "und er hat sich spontan für das Bild von Karl Gindele entschieden."

Sie fragte ihren Sohn dann, was ihm zu dem Bild einfalle und das haben die beiden gemeinsam aufgeschrieben. Das Bild zeigt zwei schattenhafte Personen, die Hand in Hand vor sonnengelbem Hintergrund unterwegs sind. "Hand in Hand - Ich gehe - Links rechts - Kein Hund kein Auto", beginnt das Gedicht, das in seinen klaren Worten anrührt und dem Leser vermittelt, "Hand in Hand" dabei zu sein, wenn Riordan die Straße zur Schule überquert. Das erwähnte Tor, das offensteht, gehöre zu einem tatsächlich existierenden Haus, erzählen die Eltern, auch ein Hund, der etwa zu dieser Zeit ausgeführt wird, gehört zu Riordans Schulweg. "Er hat aufs Papier gebracht, was er auf dem Schulweg erlebt", erklärt Margaret Wassum. Und dabei keine Angst, aber doch einen gesunden Respekt vor dem Hund, sowie dem Autoverkehr zum Ausdruck gebracht.

Nicht Riordans erster Text

"Hand in Hand" ist nicht der erste Text, der so entstanden ist. Um die Lese- und Schreibkompetenz, sein Erinnerungsvermögen und die Ausdrucksfähigkeit ihres Sohnes zu fördern, regt Margaret Wassum regelmäßig ganz unterschiedliche Themen an, indem sie fragt, was Riordan dazu einfällt - beispielsweise zum Stichwort "Waldspaziergang" oder "Eis essen". Er schildert dann Erlebtes, reiht seine Eindrücke aneinander.

"Bilder und Texte sind sehr schön", schwärmt Margaret Wassum von dem gerade herausgekommenen Buch. Weshalb die Familie gleich mehrere Exemplare erworben hat, da es sich auch als schönes Geschenk eignet.

Wie es weitergeht, wenn Riordan heuer mit der Schule fertig wird? "Da sind wir gerade in der Entscheidungsfindung", sagt der Vater, "unser Fokus liegt auf Riordan, wir wollen ihn dabei begleiten, sich weiter zu entwickeln, seine Möglichkeiten auszuschöpfen und den für ihn sinnvollsten Weg zu finden."

ahl

Hintergrund: "Heraus mit den Sprachen!" Mehr als 1000 Texte wurden im Rahmen des inklusiven SchreibKunst-Projekts "Heraus mit den Sprachen!" beim Verein Die Wortfinder eingereicht. Ausgewählt wurden rund 250 Texte und 150 kurze Gedanken, die in dem 496 Seiten umfassenden Buch "Heraus mit den Sprachen!" abgedruckt sind. Aufgabe des Wettbewerbes war es, zu Zeichnungen und Malereien von zehn Künstlern, die selbst nicht schreiben und auch nur wenig sprechen können, Texte zu verfassen. Beteiligt haben sich insgesamt 700 Menschen - vor allem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, auf denen der Schwerpunkt des Vereins liegt, Personen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen, aber auch bekannte Schriftsteller wie Jenny Erpenbeck, Vea Kaiser, Peter Stamm und Stephan Thome. Das Buch ist direkt beim Verein Die Wortfinder erhältlich. ahl Weitere Informationen: www.diewortfinder.com