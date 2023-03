Mit diesem Projekt sind Elsenfelder Gymnasiasten bei "Schüler experimentieren" erfolgreich

Gleich fünf Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Ju­li­us-Ech­ter-Gym­na­si­um El­sen­feld (JEG) ha­ben sich beim Re­gio­nal­wett­be­werb Un­ter­fran­ken von Ju­gend forscht / Schü­ler ex­pe­ri­men­tie­ren ei­nen Re­gio­nal­sieg ge­si­chert. Sie ar­bei­te­ten in zwei Pro­jekt­grup­pen, de­ren Ar­beit wir in die­sem und ei­nem wei­te­ren Ar­ti­kel in den kom­men­den Ta­gen vor­s­tel­len wer­den.