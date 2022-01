Mit der Kraft von Yoga zu sich selbst finden

Bewegt ins neue Jahr: Inhaberin Alexandra Geis (Yogaleben Kleinwallstadt) erzählt von ihrer langjährigen Yogareise - Dritter Teil der Serie

Kleinwallstadt 07.01.2022

Alexandra Geis in ihrem Yogastudio "Yogaleben" in Kleinwallstadt. Hier gibt sie seit 13 Jahren ihre Erfahrungen weiter

Für Alexandra Geis begann die Reise 2004. Die erste Begegnung mit Yoga hatte sie in einem Fitnessstudio in Frankfurt. Seit dem ersten Kurs an war sie "sofort on fire", erinnert sich Geis. Sie praktizierte Yoga regelmäßig und war beeindruckt, welche positiven Veränderungen die Bewegungsform in ihr auslöste - mental sowie körperlich. Geis beschäftigte sich intensiver mit der Methode: "Ich wollte, dass es anderen Menschen auch besser geht", erzählt die 45-Jährige.

Eigenes Yogastudio seit 2008

Und so nahm alles seinen Lauf: 2008 machte sie beim Yogalehrer Timo Wahl in Frankfurt ihre Ausbildung zur Yogalehrerin, eröffnete im gleichen Jahr ihr eigenes Studio in Kleinwallstadt und bildete sich stets weiter. Seit 13 Jahren lässt sie Teilnehmer, in familiärer Atmosphäre, an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben. In ihren Kursen unterrichtet sie Vinyasa Yoga - ein Stil der besonders Unruhe und Stress mindert: "Sich voll und ganz auf die Bewegung, die Atmung und die Wahrnehmung des Augenblicks fokussieren", erklärt Geis.

In Kleingruppen, Einzelcoachings bis hin zu Männeryoga, Workshops zu verschiedenen Stilen (wie Budokon-, Functional- und Yin Yoga) oder gar bei mehrtägigen Retreats ist für Yogaherzen einiges geboten. Gemeinsam mit Mann Jochen Geis bietet sie im Studio Functional-Training an. Alle Kurse finden ganzjährig Indoor statt und in den Sommermonaten auch draußen im Garten.

Für jeden geeignet

"Yoga hat nichts mit Alter zu tun", erzählt die Kleinwallstädterin. Für jeden geeignet und der Einstieg sei jederzeit möglich. Die Altersspanne ihrer Teilnehmer streckt sich aktuell vom 16. bis zum 64. Lebensjahr. Ob Anfänger oder Fortgeschritten: Auf jeden Teilnehmer wird individuell eingegangen und jeder dort abgeholt, wo er mit seiner Erfahrung steht. In den Kursen bietet Geis zu jeder Übung auch Varianten an, die den Schwierigkeitsgrad steigern.

"Veränderung findet außerhalb der Komfortzone statt", erzählt sie. So konnte durch ihre Impulse schon so mancher Teilnehmer über sich und seine Grenzen hinauswachsen. Der Spaß kommt nicht zu kurz: "Ich muss nicht einem Bild von Yogalehrer entsprechen, ich möchte authentisch sein." So verlieh sie ihren Kursen, geprägt von Erfahrungen, eine ganz eigene Handschrift.

Hiermit endet unsere dreiteilige Mini-Serie "Bewegt ins neue Jahr".

tin

Hintergrund: Yoga allgemein und ein Tipp für Anfänger Für Yoga braucht es nicht viel: Bequeme Kleidung und eine rutschfeste Unterlage - doch worum geht es eigentlich? "Yoga bedeutet, sich mit dem auseinanderzusetzen, was jetzt gerade ist - körperlich und geistig", so Geis. Yoga- und Atemübungen helfen eigene Grenzen zu erkennen und daran zu arbeiten. "Es geht darum, ein Bewusstsein für den eigenen Körper und die Vorgänge in deinem Geist zu entwickeln und damit zu wachsen", erzählt sie. Auch wenn Yoga ganzheitlich ist - hin und wieder können Schwerpunkte auf einzelne Körperteile oder Regionen gelegt werden. Sich etwas Gutes tun beginnt bereits mit der bewussten Entscheidung, sich verbindlich einen Termin im Yogastudio zu buchen und ein Zeitfenster frei zu halten. Ein Yogakurs im Studio ist nicht mit Yoga in den eigenen vier Wänden mit Videoschalte oder Youtube-Videos zu vergleichen. Die Präsenz und individuelles Einwirken des Lehrers ist nur vor Ort gewährleistet. Für Einsteiger kann Yoga ohne Hilfestellung einen unerwünschten Nebeneffekt mit sich ziehen: Antrainierte Fehler in der Übungsausführung können zur Gewohnheit werden und sind nur schwer wieder abzulegen. Daher ist es nicht verkehrt, hin und wieder einen Kurs zu besuchen und einen professionellen Blick auf die Ausführung werfen zu lassen, damit Fehlhaltungen gar nicht erst entstehen. tin

Christin Reiter macht Yoga-Challenge Ende November startete ich einen Yoga-Selbsttest mit den Youtube Videos von Mady Morrison. Beim Durchstöbern der Listen wurde ich schnell fündig: "Bye, Bye Winterblues - für Energie, Lebensfreude & Zufriedenheit" - genau das, was es in den Wintermonaten braucht. Einen Monat später kann ich sagen: Es war anstrengend aber bereichernd. Die 30 Einheiten unterschieden sich in Länge und Schwierigkeit und zogen sich von Yoga über Fitness bis Stretching. Die Mischung aus ganzheitlichem Training und einzelne Körperregionen, waren abwechslungsreich. Am effektivsten waren für mich die kurzen Yogaeinheiten am Morgen - der Start in den Tag war leichter und energiegeladen. Es gab Tage, an denen ich meinen inneren Schweinehund nicht überwinden konnte. Wenn es gelang, war ich stolz, mich aufgerafft und manchmal auch mehrere Einheiten absolviert zu haben. Sich bewusst Zeit zu nehmen und mit sich und seinem Körper auseinanderzusetzen, ist in diesen Zeiten ein Geschenk. Abschließend sei gesagt, dass ich bereits Vorerfahrungen habe und meine körperlichen Grenzen kenne. Für Anfänger ist der Einstieg in einem Studio, mit professioneller Hilfestellung, die bessere Wahl. Christin Reiter