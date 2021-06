Mit dem Horn auf Erfolgskurs

"Jugend musiziert": Miltenbergerin Hanna Arold erreicht zweiten Platz auf Bundesebene

Miltenberg 17.06.2021

Die 16-jährige Hanna Arold geht zielstrebig ihren Weg. Sie möchte Profimusikerin werden. Der zweite Platz beim Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" ist ein Meilenstein auf ihrem Weg dahin.

Hanna nimmt ihr Ziel, Profimusikerin zu werden, sehr ernst: "Ich probe im Moment bis zu drei Stunden täglich." Sie nimmt Klavierunterricht bei Sylvia Ackermann, Waldhornunterricht bei Waldemar Stockert und absolviert ein Frühstudium an der Würzburger Hochschule für Musik. Das heißt: einmal die Woche nach Würzburg zum Unterricht fahren, Theorieunterricht, Gehörbildung und üben, üben, üben. Das alles absolviert sie neben ihrem straffen Programm als Schülerin des Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasiums. Das bedeutet aber auch: eine gute Vorbereitung auf ein mögliches Musikstudium. Viel Zeit für weitere Hobbys bleibt ihr im Moment nicht. "Den Weg des Profimusikers sollte man nur einschlagen, wenn man zu 100 Prozent dahinter steht", sinniert sie. "Aber natürlich unternehme ich trotzdem gerne etwas mit Freunden, gehe Stand-Up-Paddeln und lese viel."

Wettbewerbe wie "Jugend musiziert" gehören für Hanna dazu. Die Solokategorie findet alle drei Jahre statt, seit 2015 hat sie jedes Mal teilgenommen. Eigentlich gibt es Regionalwettbewerbe, Landeswettbewerbe und den Bundeswettbewerb. Die Besten, von einer fachkundigen Jury nach einem Vorspielen beurteilt, werden eine Ebene weitergeleitet. Die diesjährige Veranstaltung unterschied sich coronabedingt stark von den vorherigen Wettbewerben. Statt drei gab es nur zwei Stufen und die Teilnehmer mussten Videos einschicken. Mehrmals hat sich Hanna Arold dazu mit Begleiterin Sylvia Ackermann getroffen, um die Stücke, unter anderem das moderne "Lamento d'Orfeo" von Volker David Kirchner, bei dem das Horn in den offenen Flügel spielt, zu proben und aufzunehmen. Eine Besonderheit: das Programm mit einer Länge von 15 bis 20 Minuten musste am Stück aufgenommen werden, Schnitte waren nicht erlaubt. Hanna wurde in die nächste Ebene des Wettbewerbs, den Bundeswettbewerb, weitergeleitet und musste wieder aufnehmen. Die Verkündung der Platzierungen erfolgte Ende Mai in Form eines Youtube-Livestreams. Hanna ist in der Altersgruppe 4 in der Kategorie Horn Zweite geworden.

Neben dem Schulorchester spielt sie im Ostbayerischen Jugendorchester. Sie möchte sich gerne noch für weitere Orchester bewerben, beispielsweise das Bundesjugendorchester. "Wenn sie ein Waldhorn brauchen, stehe ich bereit", sagt sie.

Lisa Rüd