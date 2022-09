Cannabis-Plantage fliegt auf: Bewährungsstrafen für 43-jährigen Mann und 35-jährige Frau

"Wir ha­ben uns ge­hö­rig die Fin­ger ver­brannt"

Miltenberg 01.09.2022 - 15:05 Uhr 2 Min.

Hierfür mussten sie sich jetzt vor dem unter Vorsitz von Richterin Nußbaumer tagenden Aschaffenburger Schöffengericht verantworten. Die von Staatsanwältin Haase vertretene Anklage warf dem im Kreis Miltenberg wohnenden Paar die illegale Hanfplantage als »gemeinschaftlich begangenes Verbrechen« vor. Da dies nach dem Betäubungsmittelgesetz im Mindestmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht wird, gilt es gesetzestechnisch als »Verbrechen«.

»Verbrecher«, wie sie sich der fernsehkrimigeschulte juristische Laie möglicherweise vorstellt, waren beide deshalb allerdings nicht. In der Hauptverhandlung hinterließen sie einen eher harmlosen Eindruck. Unumwunden gab der von Rechtsanwalt Oliver Kranz verteidigte Angeklagte den Betrieb der von der Polizei kurz nach Weihnachten vorigen Jahres entdeckten Aufzuchtanlage zu. Seit einem schweren Unfall würde er unter ständigen Schmerzen leiden. Deshalb sei er auf die Idee mit der Aufzucht im eigenen Keller gekommen: »Nur zum Eigenbedarf«, betonte er, um Cannabis gegen seine Schmerzen zu konsumieren. Er habe damals keinen Arzt gefunden, der es ihm zur Schmerztherapie verschrieben hätte. Diese Einlassung erschien auch dem Gericht glaubhaft, zumal der Angeklagte einen Ausweis vorlegte, aus dem sich eine zwischenzeitlich möglich gewordene ärztlich verordnete Cannabismedikation ergab.

Partnerin bedient sich

Seiner Partnerin wollte er die Aufzuchtanlage verheimlichen, »um sie nicht mit hineinzuziehen«, was aber wegen der gemeinsamen Haushaltsführung nicht gelang. Schon bei der Polizei und jetzt auch in der Hauptverhandlung gestand die durch Rechtsanwalt Flaig verteidigte Angeklagte, die Anlage eines Tages entdeckt zu haben und sich mehrmals aus den Erntevorräten bedient zu haben, aber immer nur so wenig, dass ihr Lebensgefährte nichts merken sollte. Der Chatverlauf ihres beschlagnahmten Handys wies »Verkaufsverhandlungen« nach, so dass sie des Handeltreibens, wenn auch in geringen Mengen, überführt werden konnte.

»Das war eine Riesendummheit, und ich wünschte, ich könnte das alles rückgängig machen«, bekannte die Mutter einer elfjährigen Tochter unter Tränen. Sie sah sich bereits mit einem Bein im Gefängnis, nachdem die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten beantragte - ein Strafmaß, bei dem das Gesetz eine Bewährungsaussetzung nicht mehr zulässt. Die gleiche Strafe beantragte Staatsanwältin Haase auch für den Angeklagten. Für eine »bewährungsfähige Strafe« für ihre jeweiligen Mandanten hingegen plädierten die beiden Verteidiger und hatten Erfolg: Eine Freiheitsstraße von einem Jahr und elf Monaten für den Angeklagten und eine solche von einem Jahr und vier Monaten für seine Lebensgefährtin hielten Richterin Nußbaumer und ihre beiden Schöffen für tat- und schuldangemessen - jeweils auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Ihre Geständnisse schon bei der Polizei, ihre sauberen Strafregister und ihre festen Arbeitsverhältnisse gehörten zu den Pluspunkten zugunsten der beiden Angeklagten. Diese honorierten die Milde des Gerichts mit Rechtsmittelverzicht, den auch die Staatsanwältin für ihre Behörde nicht ausschloss.

Ernst Bäppler