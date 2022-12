Mit Bigband-Sound in den Advent

Konzert: Jazz Orchestra Erlenbach überzeugt mit seinem 20. »Swinging Adventure« in Erlenbacher Frankenhalle

Erlenbach a.Main 08.12.2022 - 17:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Swinging Adventure: Das Jazz Orchester Erlenbach in Aktion in der Frankenhalle. Foto: Monika Grein

Das Ensemble begeisterte mit einem Bigband-Sound der Spitzenklasse, glänzenden instrumentalen wie auch vokalen Solisten und einer vielseitigen Programmauswahl.

Der erste Titel »Just friends« von John Klenner ist nicht nur eine mittlerweile typische Eröffnungsnummer im Stile des Count Basie Orchestras. Das über viele Jahre zusammengewachsene JOE entwickelte sich zu einem Klangkörper, bei dem die Freude an Jazzmusik inzwischen auch von Freundschaften getragen wird.

Geballt weihnachtlich ging es weiter mit »Santa Claus is coming to town«, einem von Chris Perschke arrangiertem Song, bei dem auch die Solisten Richard Aulbach am Altsaxofon und der Gitarrist Frank Willems ihr virtuoses Spiel zeigen konnten.

»Connections« von Patty Darling zeigte eindrucksvoll, zu welchen Rhythmen und Sounds, wie auch harmonischen Verbindungen ein solch großer Klangkörper fähig ist - von leise und filigran bis zum kraftvollen Tutti von 13 Bläsern, mit eindrucksvollen harmonischen Wendungen. Bei dem ruhigen und doch rhythmisch eher an das Fusion-Genre sowie Soul angelehnten Stück solierte Bernhard Kopp gekonnt am Tenorsaxofon.

Nach einer gefühlvollen, freien Einleitung von Piano (Matthias Nolte) und Gesang interpretierte Kerstin Olejak die Ballade »How do you keep the Music playing« brillant mit ihrer glasklaren Stimme. Aus der Feder von Ben Patterson entstand »Faithful in Paris«, bei dem »Herbei ihr Gläubigen« mit dem Swing-Klassiker »April in Paris« zu einem weihnachtlichen Arrangement verschmolzen wurden. Thorsten Keil präsentierte zur Abrundung einen Shuffle von Garth Brooks im Stil des New Country-Genres: »Call me Claus«.

Schlett glänzt als Solist

Wie schon mehrfach in früheren Jahren hatte der Bandleader des JOE einen Gastsolisten eingeladen: Ben Patterson, seinen ehemaligen Kommilitonen und inzwischen weltweit angesagten Jazzposaunisten. Leider hatte sich das geplante Gemeinschaftsprojekt kurzfristig zerschlagen - und so kam das Publikum in den Genuss, Stephan Schlett als Solisten in der wunderschönen Ballade »A time for love« von Johnny Mandel zu hören. Er interpretierte das lyrische Stück mit seinem nuancenreichen Klang, müheloser Höhe und perfekter Intonation sehr gefühlvoll und bewies damit erneut seine spielerische Qualität. Es folgte »This Christmas«, bekannt durch Christina Aquilera, als groovig-souliges Arrangement im Big-Band-Gewand, gesungen von Kerstin Olejak, kongenial an der Gitarre begleitet sowie soliert von Frank Willems.

Nach der Pause stiegen die Jazzmusiker mit einem von Gordon Goodwin arrangierten »Yo Tannenbaum« ein, um danach mit einem besonderen Titel und zahlreichen Solisten im weiteren Verlauf des Konzerts zu begeistern. Fred Sturm arrangierte den funkigen Pop-Titel FM aus dem Jahr 1978 ursprünglich eigens für die HR-Bigband, das JOE fügte noch einen Gesangspart für Kerstin Olejak hinzu. Bei genauem Hinhören konnte man das filigrane Gebilde eines Uhrwerks hören. Mit seinem ausdrucksstarken Spiel bereicherte der Solist Alexander Gärtner am Sopransaxofon das Klangerlebnis um eine weitere Nuance im eher an das Original von Steely Dan angelehnten Mittelteil.

»Jingle Bells« mal anders

Das in Funk- und Swingteile zerlegte »Jingle Bells« im Stile des Keyboarders und Posaunisten Brian Culbertson sowie »Nature Boy« als pochendes Latin-Arrangement, gesungen von Kerstin Olejak, wie auch »Moondance« in der Version von Michael Bublé, gesanglich routiniert umgesetzt durch Thorsten Keil folgten als weitere Highlights des Programms. »Roxanne« als gefühlvolle Ballade vokal interpretiert von Thorsten Keil und von Alexander Gärtner mit beeindruckendem Sopran-Solo abgerundet, sorgten zum Ende des »Adventsabenteuers« nochmals für emotionalen und Tiefgang auf der Bühne, der es jedoch nie ganz an Leichtigkeit vermissen ließ.

Bei »The Christmas Song« konnte sich der Posaunensatz dynamisch präsentieren. Stephan Schlett als Leadposaunist holte neben Hartmut Hohm, Arno Weimer und Marcus Vad einen fünften Mann in die Reihe seines präferierten Instruments. Mit seinen gerade mal 14 Jahren überzeugte der junge Posaunist Erik Schlett mit seinen Bandkollegen im getragenen, fünfstimmigen Satz der Einleitung ebenso wie im anschließenden lateinamerikanischen Teil - Posaunensolo vom Chef Schlett Senior inklusive.

Das Publikum ließ die Musiker nach diesem letzten Stück nicht nach Hause gehen. Und so rundeten »Baby it´s cold outside« und »Silent Night« als Zugaben ein mitreißendes Konzert, das mit stehenden Ovationen belohnt wurde.

MONIKA GREIN