Mobilitätswende im Kreis Miltenberg: Mit Bahn, Bus, Fahrrad oder zu Fuß

Gutachten zeigt Wege für weniger motorisierten Individualverkehr und mehr Klimaschutz

Elsenfeld 05.04.2022 - 15:57 Uhr 3 Min.

Eine Rad- und Fußgängerbrücke, die Miltenbergs Altstadt mit dem Stadtteil Nord verbindet, steht schon lange auf der Wunschliste der Kreisstadt. Das Mobilitätsgutachten hält noch weitere Mainquerungen für sinnvoll. Simulation: Johannes Oswald

So fahren noch immer fahren große Pendlerströme weite Strecken; sehr viele allein im eigenen Auto. Das soll sich ändern.

Am Montag hat sich der Kreistag bei seiner Sitzung in der Untermainhalle in Elsenfeld mit dem Regionalen Mobilitäts- und Siedlungsgutachten (Remosi) für den Bayerischen Untermain beschäftigt. In Auftrag gegeben hatte es der Regionale Planungsverband Ende 2018. »Mobilität ist ein zentrales Element unseres Alltags und unserer Lebensqualität, aber auch ein wesentlicher Baustein für eine klimaverträglichere Gesellschaft«, führte Landrat Jens Marco Scherf in das Thema ein. Gutachter und regionaler Planungsverband hätte in den vergangenen Jahren intensiv an dem Konzept gearbeitet, die Ergebnisse lägen vor, jetzt gehe es an die Umsetzung.

Ambitionierte Variante

»Kompakt« und »ambitioniert« - mit den Schlagworten beschreiben die Gutachter die Zielsetzungen der Variante, für die sich der Planungsverband entschieden hat. Die längst spürbaren Folgen des Klimawandels verbieten es, die Landschaft weiter zersiedeln zu lassen und bei der Verkehrsentwicklung einfach dem Trend zu folgen. »Der Handlungsbedarf ist offensichtlich«, sagte Scherf.

Die wichtigsten Eckdaten des umfangreichen Gutachtens stellte Max Bohnet vom Büro Gertz, Gutsche und Rümenapp vor. Nach seiner Analyse verursacht allein der Alltagsverkehr am Untermain einen Kohlendioxid-Ausstoß von 267.000 Tonnen pro Jahr. Der soll bis zum Jahr 2035 auf 166.000 Tonnen gesenkt werden.

Weniger Autofahrten

Dazu müsste der Anteil der Menschen, die für den Weg zur Arbeit oder zum Einkauf das eigene Auto benutzen von derzeit 47 Prozent auf 38 Prozent sinken. Ein Ziel, das nur erreichbar ist, wenn nicht nur der öffentliche Nahverkehr attraktiver wird, sondern auch mehr Menschen Alltagswege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen.

Gekoppelt haben die Gutachter dieses »ambitionierte« Szenario nicht nur an schnellere Bahn- und Busverbindungen und bessere Radwege, sondern auch an die Siedlungsentwicklung. Die Städte und Gemeinden sollen vor allem im Bestand verdichtet werden, neue Wohngebiete an den Rändern die Ausnahme bleiben und in den Ortszentren müsste die Nahversorgung wieder verbessert werden. Nur dann ist Einkaufen zu Fuß möglich.

Gefordert wird auch ein Radwegenetz mit »Schnellverbindungen« und »Vorrangrouten« sowie Verbindungen in die Gemeinden abseits des Maintals. Hier konnte Landrat Scherf auf das 2019 erarbeitete Radverkehrskonzept des Landkreises verweisen. Darin seien schon viele Maßnahmen aufgezeigt, sie müssten jetzt nur nach und nach umgesetzt werden.

Als besonders wichtig sehen es die Gutachter an, dass die nasse Trennlinie durch den Landkreis, der Main, von Radlern und Fußgängern an mehr Stellen überquert werden kann. Besonders zwischen Sulzbach und Niedernberg, zwischen Klein- und Großwallstadt aber auch zwischen Klein- und Großheubach würden neue Brücken oder Stege viele Nutzer finden. Auch eine Rad- und Fußgängerbrücke in Miltenberg steht auf der Liste. Besonders sinnvoll seien die Mainquerungen dort, wo Bahnhöfe dann leichter erreichbar würden.

Autonome Shuttle-Busse

Für die erhoffte Verkehrswende braucht es aber auch eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs in vielen Punkten. Angefangen von der Elektrifizierung der Maintalbahn, schnelleren Taktzeiten, mehr und schnelleren Verbindungen nach Frankfurt und Würzburg dazu noch zusätzliche Haltepunkte und ein »hochwertiges Busnetz« mit starken Linien die im 30- und 60 Minutentakt fahren und dazu flexible Angebote durch Rufbusse und Ruftaxis. Die Gutachter können sich hier sogar vorstellen, dass in den Verdichtungsräumen um Miltenberg oder Obernburg-Elsenfeld autonome Shuttle-Fahrzeuge unterwegs sind.

Für die Umsetzung, das stellte Scherf klar, braucht es viele Mitwirkende - von der Bahn bis zur neu gegründeten Nahverkehrsgesellschaft Anima. Die Region müsse gemeinsam ihre Interessen gegenüber dem Freistaat, dem Bund und den unterschiedlichen Verkehrsträgern vertreten. »Das Konzept ist da, was wir draus machen, liegt an uns«, sagte Scherf.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Rad- und Fußgängerbrücke in Miltenberg Der Main durchschneidet den Landkreis Miltenberg und trennt Städte und Gemeinden. Hemmnis für eine klimaschonendere Mobilität ist die Tatsache, dass er viele Menschen im Maintal von eigentlich nahen Bahnhöfen abschneidet. Das Mobilitäts- und Siedlungsgutachten listet daher gleich sieben zusätzliche Mainquerungen auf, die helfen könnten, dass mehr Menschen auf Rad statt ins Auto steigen. Für eine davon gibt es schon sehr konkrete Überlegungen. Seit 2013 setzt sich der Arbeitskreis Radverkehr Miltenberg für eine Rad- und Fußgängerbrücke zwischen dem Stadtteil Nord und der Altstadt ein. Überlegungen für die Eisenbahnbrücke haben sich zerschlagen, aber es gab bereits Untersuchungen und Vorschläge für Standortvarianten und eine Machbarkeitsstudie des Aschaffenburger Ingenieurbüros Schömig. Und es gibt dazu eine ermutigende Positionierung von Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU): »Wir sehen im Fahrrad ein Verkehrsmittel der Zukunft. Es leistet einen erheblichen Beitrag zur Entlastung der Straßen, der Umwelt und der angespannten Parksituation in den Innenstädten.« Das sagte Eck allerdings schon im Juni 2016 bei einem Besuch in Miltenberg. Seither hat sich in Sachen Radbrückenbau nichts Entscheidendes getan. ()