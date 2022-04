Ari, Willi und Nele: Mit Alpakas in die Wälder und Weinberge bei Mechenhard

Ein Frühlingsspaziergang

Am Wegrand sind hin und wieder Farbtupfer zu entdecken. Janina Bauer und ihre Alpakas Ari, Willi und Nele beim Ausflug in den Mechenharder Weinbergen. Ramona Krämer aus Obernburg genießt den Ausblick bei Sonnenschein.

Bei strahlendem Sonnenschein und 17 Grad geht es von der Weinbergstraße aus in Richtung Wald. An vielen Feldern vorbei, begleitet von Vogelgezwitscher und vorbeiflatternden Schmetterlingen kommt direkt Frühlingsstimmung auf. Hier herrscht Betrieb: Spaziergänger, Fahrradfahrer und auch Traktoren sind hin und wieder unterwegs. Das Rattern einer Kettensäge ist zu hören - Bäume werden zurückgeschnitten und der Holzvorrat gesichert.

Fast am Waldrand angekommen treffen wir auf Janina Bauer. Wenn sie spazieren geht, fällt sie auf, denn: Sie ist nicht alleine unterwegs, sondern in Gesellschaft ihrer drei Alpakas Ari, Willi und Nele. Das Trio grast auf seiner Lieblingswiese.

Natur erwacht

Janina Bauer mag das Erwachen der Natur: »Mir gefällt, dass alles wieder grün wird, die karge Landschaft Farbe bekommt und es zu blühen anfängt«, so die 31-Jährige. Sie freut sich auf die Gartenarbeit, lange draußen zu sein und sich nicht mehr in eine dicke Jacke einpacken zu müssen. »Das gibt einem eine positive Grundeinstellung, Optimismus und Vorfreude auf alles was kommt«, erzählt Bauer. Wir dürfen die vier ein Stück begleiten und entdecken gemeinsam eine ihrer Lieblingsstrecken. Im Wald angekommen geht es in Richtung Weinberge.

Die meisten Bäume sind noch kahl aber hin und wieder sind Äste mit Knospen bestückt oder erblühen bereits in weiß und rosa. Eine lichte Stelle ist großflächig übersät von Grasbüscheln, die in einem strahlenden grün besonders ins Auge stechen. Auf frisches Gras freuen sich die Alpakas bei einem Ausflug am meisten. So bestimmen sie auch das Tempo: »Man geht von Grashalm zu Grashalm«, erklärt Janina Bauer. Viele Pausen und gemeinsames Verweilen schaffen Ausgleich, Gelassenheit und innere Ruhe.

Gemütliches Tempo

In gemütlichem Tempo erreichen wir die noch etwas kahlen Weinberge. Hier gibt es eine tolle Aussicht zu genießen: Neben einrahmenden Wäldern schweift der Blick über den Verlauf des Maines, Klingenberg und Umland. Die Sonne steht bereits etwas tiefer und ein leichter Schleier liegt über der Landschaft. Auch Ramona Krämer hat es heute hier her verschlagen. Sie mag die Atmosphäre in den Weinbergen. »Der atemberaubende Blick über Klingenberg und den Main« - dieser hat sie das erste mal hier her gelockt. Nach dem langen Winter freut sie sich auf die bevorstehende Zeit: »Wenn der Frühling kommt, ist es immer ein Gefühl von Neuanfang«, so die 31-Jährige. Ihr gefällt, wenn die ersten Schmetterlinge fliegen, Insekten summen und die Vögel zwitschern. Gerne verbringt die Obernburgerin Zeit an der heimischen Mainanlage, hin und wieder darf es aber auch ein Ausflug in der Region sein.

Zwischen Sandsteinmauer und Weinreben führt ein schmaler Pfad weiter durch den Wald. Hintereinander geht es über Stock und Stein. Mitten im Wald stoßen wir auf eine Treppe, die der einzige Weg auf den parallel liegenden Weg nach oben ist. Alpakas die Treppen laufen? Für Stute Nele kein Problem. Sie lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und läuft die Treppenstufen elegant nach oben. Ari und Willi bevorzugen dann doch den großen Sprung und klettern den kleinen Abhang neben den Stufen rauf.

Fotografieren erlaubt

Oben angekommen muss sich erst einmal gestärkt werden. Die Strecke ist ruhig und nicht überlaufen, obwohl hier hin und wieder Spaziergänger mit Hunden, Wandernde, Radfahrer oder auch mal Anlieger mit dem Auto unterwegs sind. Auf dem Weg zaubern die Alpakas vielen Spaziergängern ein Strahlen ins Gesicht und eine Frau freut sich riesig, dass sie ein Foto der flauschigen Truppe machen darf.

Auf dem Rückweg sind immer wieder kleine Blumen zu entdecken, die für Farbtupfer am Wegrand sorgen. Nele kennt die Strecke und weiß genau, dass es Richtung Farm geht. So wechselt sie in ein flotteres Tempo und legt einen Gang zu. Die Sonne geht bereits unter und bei Vogelgezwitscher wird an der Lieblingswiese noch ein letzter Halt eingelegt, um sich mit einer Ration für den restlichen Weg einzudecken.

Weitere Fotos und alle Folgen im Dossier.

Nächste Folge am Donnerstag, 14. April: Niedernberg

Christin Reiter

Tipp: Spaziergang in Mechenhard Bei einem Frühlingsausflug lädt in Mechenhard ein Rundweg in die nahen Weinberge zum Wandern, Schlendern und Verweilen ein. Von der Weinbergstraße geht es in Richtung Wald an einigen Feldern und Grünflächen vorbei. Am Waldrand angekommen, einfach an der Weggabelung dem grünen Schild mit der Aufschrift "Zu den Mechenharder Weinbergen" folgen und den linken Weg entlang gehen. Es dauert nicht lange und man wird - zwischen den Weinbergen - mit einem tollen und weiten Ausblick über Main und Umland belohnt. Sitzmöglichkeiten gibt es inklusive. Weiter auf dem Weg über einen schmalen Pfad durch den Wald bis zu einer kleinen Holztreppe, die auf den oberen Weg führt. Dort geht es nach rechts wieder zurück zur Weggabelung. Auf der Strecke gibt es neben vielen Aussichtspunkten erste Frühlingsboten zu entdecken. Außerdem besteht die Möglichkeit, Abzweigungen zu nutzen und sich auf den Weg verschiedener Wanderrouten zu machen.