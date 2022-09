Mit Alexander Huhn durch die Welt der Klaviermusik

Konzert im Alten Rathaus in Miltenberg

Miltenberg 13.09.2022 - 13:36 Uhr 1 Min.

Alexander Huhn bei seinem Klavierkonzert im Alten Rathaus in Miltenberg.

Veranstalter war die Stadtkultur Miltenberg, Eva Arnold-Link hieß als deren Vertreterin die Gäste willkommen. Es sei für sie eine besondere Freude, wenn sie Künstler aus Miltenberg in den historischen Räumlichkeiten begrüßen könne und ging kurz auf den musikalischen Werdegang von Huhn ein: Er begann seine Ausbildung als Klavierschüler bei Carl Werner Punzmann, später schloss Huhn sein Musikstudium in Würzburg, Wien und Paris mit Diplomen in Orgel, Klavier, Kirchenmusik und einem Master in Orgue interprétation ab.

In das Konzert stieg der Musiker mit Ciaconne d-Moll von Johann Sebastian Bach ein. Von Beginn an wusste Huhn mit seiner äußerst nuanciertem Herangehensweise zu gefallen, legte Wert auf klangliche Details und gab sich sehr stark im spielerischen Ausdruck. Eigenschaften, die sich auch bei allen folgenden Stücken, trotz anderer Ausrichtung der Werke, nicht mehr ändern sollten und die somit auch die Konstanten in einem in allen Belangen gelungenem Konzert darstellten. Bei Bach setzte der Pianist dann auch gekonnt auf Kontraste und erschuf eine Dramatik, die ihm aufmerksame Zuhörer bescherte. Sowohl die majestätisch tönenden Abschnitte als auch die im Klangbild zarten Passagen wurden jeweils sehr gut heraus gearbeitet.

César Franck wurde ebenfalls versiert dargeboten, während bei »Le tombeau de Couperin« von Maurice Ravel sowohl tänzelnde Melodien und ein steter Fluss der Klänge und Elemente zu erkennen waren, was erneut für viel Hörgenuss sorgte. Gerade die Stimmungswechsel, welche dem Material inne wohnen, wurden mit viel Geschick umgesetzt und nahmen die Zuhörer mit, ließen sie in die musikalische Welt eintauchen. Die einzelnen Teile ergaben ein großes, schlüssiges Ganzes.

Mit dem titelgebenden »Feuervogel« von Igor Strawinsky wurde die Qualität nochmals unterstrichen. Mit »Danse infernale«, »Berceuse« und »Finale« wurden drei Sätze von Huhn drei Sätze aus dem Werk zitiert. Diese stellten abermals eine fantastische Klangreise dar, wurden sie doch erneut mit Feinheiten und großen Momenten ausgestaltet.

Bevor Huhn Strawinsky aufführte, erläuterte er den Anwesenden den Inhalt, sodass dieser Hintergrund nochmals gedanklich mit der Musik zusammen geführt werden konnte. Jede Vorlage wurde gekonnt intoniert und trotz aller Perfektion locker und leichtfüßig präsentiert. Viel Applaus am Ende, der verdientermaßen sehr lange andauerte, war der Dank für ein großartiges Konzert, welches mehrere große Komponisten der Klaviermusik gekonnt vereinte. Ohne einen Zugabeblock wollten die Besucher noch nicht nach Hause gehen, Huhn kam diesem Wunsch gerne nach.

Marco Burgemeister