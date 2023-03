Se­ve­rin Gro­eb­ner, der be­reits mit zahl­rei­chen Klein­kunst­p­rei­sen aus­ge­zeich­net wur­de, war am ver­gan­ge­nen Sams­tag Gast in der Klein­kunst­büh­ne Kochs­müh­le in Obern­burg. Über­Hal­tung heißt sein Pro­gramm, bei dem er un­ter an­de­rem über sei­ne Be­zie­hung zu Frau­en sin­nier­te und das mit Wie­ner Dia­lekt, den auch das Pu­b­li­kum ver­stand.