"Mir mache Mümling great again"

Fasching: Prunksitzung des MCV Mömlingen - Fünf Stunden Stimmung pur mit Elferrat und zahlreichen Tänzen - Motto »Auf hoher See«

Mömlingen 12.02.2023 - 15:49 Uhr 2 Min.

Das Mömlingen Urgestein Guido Zengel, der dieses Jahr seinen 60. Bühnenjubiläum feiert kann nicht nur lästern, sondern macht auch in der Bütt eine gute Figur.

In der »Narrhalla« führte Sitzungspräsident Thomas Hofmann humoristisch durch das fünfstündige Programm. Unterstützt wurde er von Gerda Büchler und Guido Zengel. Das Duo »Funhouse« (Klaus Völker und Christoph Hofmann) sorgte für ausgelassene Faschingsstimmung. Eingebunden in das Programm waren kurzen lustige Sketche. Unter viel Applaus und »Mümling hellau« zog der Elferrat, gefolgt vom Prinzenpaar MCV Prinzenpaar Steffen I. von KJG zu Kaffeebohne und Prinzessin Eva I. Hundedompteurin aus dem Hause Gollhäußer (Steffen Gollas und Eva Morschhäuser) und dem MCV-Kinderprinzenpaar Emma I und Jayden I. (Emma Gollas und Jayden Zivkovic) eskortiert vom Hofstaat und den Gardemädchen in die Halle ein und huldigte dem närrischen Fußvolk. Grußworte sprach die Höchster Apfelbütenkönigin Johanna I. Mömlingens Prinzessin Eva I. taufte das Narrenschiff mit einer Flasche Sekt auf den Namen »Narrena« und Mariska Muth sang das Prinzenlied.

Erstmals in der Geschichte des MCV unterstützte nach der Pause ein Frauenelferrat den Präsidenten. Den Reigen der Büttenredner eröffnete Heiko Schließmann alias Donald Trump, der als neuer Ortspräsident für Sigi Scholtka ins Rathaus einziehen will.

»Mümling zuerst«

Der Borschemoster vom Stampesland wird nach Omborsch oder nach Hessen verbannt. Für den neuen Ortspräsidenten gilt »Mümling zuerst« und samstags gibt's auf dem Dorfplatz kostenlos Stampes und Ebbelwoi. Sein Schwimmbad wird ein Wellnesstempel mit Sauna, Massage, Sprungturm und Tribüne. Mömlingen steigt zur Weltstadt auf und das Motto ist: »Mir mache Mümling great again.«

Die Brebelsbrinnschesweiber Annette Schwinn, Andrea Klotz und Petra Hartmann machen mit dem Schiff eine Traumreise. Sie stehen auf knackige Kerle und nicht auf abgehangene Elferratsmitglieder. Ihre Männer bekommen zum Geburtstag einen Hammer, damit sie sich ihre Wünsche aus dem Kopf schlagen können. Essen ist für sie das natürliche Botox, weil damit die Falten von innen weggehen.

Voll und turbulent wurde es auf der Bühne bei der Premiere der Frauengruppe und des Männerballetts beim gemeinsamen Auftritt »Wikinger gehen auf Raubzug«.

Das Mömlinger Urgestein Guido Zengel, der dieses Jahr seinen 60. Bühnenjubiläum feiert kann nicht nur lästern, sondern macht auch in der Bütt eine gute Figur.

Das MCV Männerballett erntete bei seiner Showeinlage »Feuerwehr« zu später Stunde besonders den Beifall der Damen. Die Feuerwehrmänner rockten zu Michaels Jackson »Thriller« und Everybody dance now« von Bob Sinclair die Bühne.

Ein Höhepunkt des Abends waren die Amorbacher Klostersänger. Sie sangen, dass Angela Merkel ohne Kanzleramt frustriert ist und die Raute leer bleiben muss.

Wenn die Playbackgruppe alte und neue Stimmungshits präsentiert, wackeln in der Halle die Wände. Ob bei »Daylight in your eyes« von »No Angels«, »An guten Tagen« von Johannes Oerdig, »Captain Jack« von Captain Jack, »Waka Waka« von Shakira, »Dorflove« von Kreisligalegende, Honk & Thekensportlerz oder »Layla« von DJ Robin und Schürze. Bei dieser Showeinlage stand der ganze Saal noch einmal Kopf.

MARTIN ROOS

Narrenbarometer Kampagne 2023 Motto: ""Die Fasenacht wädd wunderschee mim MCV auf hoher See" Präsident: Thomas Hofmann Obernarren: Helmut und Florian Gollas Regisseur: Horst Feyrer Zeremonienmeister: Andrea Schmidt und Judith Vogel Deko-Chef: Annette Schwinn Bühnenbauchef: Burkhard Lieb Nachwuchstalente: Luan Giegerich, Collien Hornung Kostümchef: Bruno Jakob Tontechniker: Peter Pfaffinger Zentrale Technik: Peter Müller Beleuchtungsteam: Christian Nissen, Christian Labka, Nick Holst, Nico Rothermich Kamerateam: Kurt Kraus, Christopher Kraus, Kevin Kraus MCV Schmink-Team: Andrea Wolf, Simone Metz-Babilon Mundschenk: Peter Müller und Thomas Rothermich Termine in der heißen Phase: Donnerstag, 16. Februar, 19.11 Uhr, Weiberfasching Samstag, 18. Februar, 19.11 Uhr, Spaß- und Partysitzung "Funtastico" Rosenmontag, 20. Februar 13.33 Uhr, Dorfplatz, Straßenfasching Faschingsdienstag, 21. Februar, 14 Uhr, Kreiskarnevalszug Mömlingen Faschingsdienstag, 21. Februar, 16.30 Uhr, Zuch-Rim-Party Ludwig-Ritter-Halle Samstag, 18. März, 19.22 Uhr, Männerballett-Treffen