Minus im Rüdenauer Gemeindewald

Gemeinderat in Kürze

Dorfgemeinschaftshaus: Warum darf der Gesangverein den Dachgeschossraum im Dorfgemeinschaftshaus nutzen, nicht aber die Gymnastikgruppe des Turnvereins? Das wollten Christian Finn und Rudolf Grimm im Rahmen der Bürgerfragestunde wissen. Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann lehnte zunächst eine Stellungnahme unter Hinweis auf die nicht-öffentliche Sitzung ab, erklärte dann aber auf Nachfrage von Rätin Anja Mühling, der Gesangverein habe nur vorübergehend wegen eines Konzertes für ein paar Wochen im Dachgeschoss geprobt. Das Turnen in dem Raum habe der Gemeinderat in einem früheren Beschluss untersagt, doch gebe es hier "neue Erkenntnisse" bezüglich einer möglichen Aufhebung dieses Beschlusses.

Turnhalle: Wolf-Pleßmann informierte, dass ein Teil des Kamins von der Turnhalle abgebrochen ist. Die Gemeinde dürfe in Absprache mit dem Kaminkehrer einen Meter abnehmen, um einen Ring zu befestigen, damit nicht noch mehr davon herabfällt.

Mobilfunk: Thomas Laut merkte in der Bürgerfragestunde an, dass die Aufrüstung des Fernsehsenders durch die Deutsche Telekom Technik keinesfalls, wie in der letzten Gemeinderatssitzung erklärt, bereits abgeschlossen sei.

Verkehrsüberwachung: Der Gemeinderat beschloss mit 5:3 Stimmen, mittelbar über die Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach (VG) dem Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) als vollwertiges Mitglied beizutreten. Seit April 2021 befindet sich die Gemeinde im "Beitritt auf Probe" und lässt durch die KVÜ den ruhenden Verkehr überwachen. Diese Zweckvereinbarung läuft Ende 2023 ab. Stimmen die VG und die KVÜ der angestrebten Mitgliedschaft zu, muss Rüdenau ab Januar 2024 einen Sockelbeitrag von 364 Euro zahlen. 2021 entstand für die Gemeinde ein Defizit von rund rund 1225 Euro und 2022 von rund 1722 Euro durch die Verkehrsüberwachung.

Fledermausweg: Einmütig stimmte das Gremium dem durch Dorothea Zöller von Chur Natur vorstellten Fledermausweg zwischen Sportplatz und See zu. Hierzu sollen alle 50 Meter insgesamt 17 Tafeln mit Informationen zu Fledermäusen an Bäumen angebracht werden. Die von Zöller konzipierten Tafeln sind für Kinder leicht zu lesen und werden durch Chur Natur angebracht. Der Nettopreis von 16,50 Euro pro Stück wird von der Gemeinde übernommen.