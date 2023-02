Mini-Lachparade zieht durch Miltenberg

Wer glaubt, die Lach­pa­ra­de in Mil­ten­berg sei nach der Ab­sa­ge von Feu­er­wehr und Turn­ve­r­ein ein für al­le­mal Ge­schich­te, der sah sich am Sams­tag­mit­tag ge­täuscht: Es gibt ihn noch, den Um­zug durch die Kreis­stadt - im Mi­nia­tur­for­mat. Mit ei­nem Wa­gen, ei­ner et­wa 45-köp­fi­gen Fuß­grup­pe, et­was Wurf­ma­te­rial und Mu­sik sind die Hoch­was­ser­f­reun­de Mil­ten­berg an ge­nau dem Tag durch die Haupt­stra­ße ge­zo­gen, der tra­di­tio­nell der Ter­min für die Lach­pa­ra­de ge­we­sen wä­re.