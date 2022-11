Warum Miltenbergs Stadtbäume leiden

Trockenschäden, Pilze, Insekten

Miltenberg 16.11.2022 - 12:17 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Diese Linde auf dem Altstadtparkplatz hat im Hitzesommer ein Viertel ihrer dürftigen Krone verloren und ist nach Anschicht von Stadtförster Friedrich Schöffler nicht mehr zu retten. Diese Linde auf dem Altstadtparkplatz hat im Hitzesommer ein Viertel ihrer dürftigen Krone verloren und ist nach Anschicht von Stadtförster Friedrich Schöffler nicht mehr zu retten.

»Baumpflegemaßnahmen« ist der alljährliche Bericht Schöfflers vor dem Bauausschuss überschrieben. Diesmal musste er jedoch vor allem einen Plan für Fällungen und Ersatzpflanzungen vorlegen. Eine markante Baumgruppe aus vier großen Fichten auf dem Friedhof ist der Motorsäge bereits zum Opfer gefallen. Der Borkenkäfer hatte die Nadelbäume absterben lassen, der größte Teil der Äste war bereits kahl. Weil der weitere Baumbestand auf dem Friedhof vor allem aus Laubbäumen besteht und im Winter kahl ist, will der Stadtförster eine »immergrüne Baumgruppe« nachpflanzen und hat dafür Zedern vorgesehen. Die kommen mit dem immer wärmer werdenden Klima besser zurecht.

Besonders scheinen Trockenheit und Hitze den Linden zuzusetzen. Auf dem Altstadtparkplatz hat eine der Linden im Sommer ein Viertel ihrer bereits dürftigen Krone verloren. Sie kann laut Schöffler nicht erhalten werden und muss gefällt werden. Als Ersatz wird wieder eine Linde gepflanzt. Gleich vier Linden müssen am Bahnhof in Nord gefällt werden. Sie haben starke Trockenschäden und sind außerdem massiv von Pilzen und Schadinsekten befallen.

Deutliche Schäden weisen fünf weitere Linden an der Mainstraße auf. Hier haben laut Schöffler zusätzliche Düngung und Bewässerung noch nicht geholfen. Jetzt will er das bis an die Stämme heranreichende Pflaster zurücknehmen und zusätzlich den Boden unter der Baumscheibe in einem Spezialverfahren belüften lassen, um so den Bäumen ihre Vitalität zurückzugeben.

Als weitere markante Bäume im Stadtgebiet müssen eine Kiefer an der Brückenstraße und ein bereits komplett abgestorbener Spitzahorn am Karolinenweg gefällt werden. Auch von den Robinien, die den Cafébesuchern am Marktplatz Schatten geben, hat eine massive Stamm- und Kronenschäden. Sie muss durch ein junge Robinie ersetzt werden.

Um nicht nur über Schäden und Fällungen sprechen zu müssen hatte Schöffler den Ausschuss als Trost noch Beispiel für erfolgreiche Ersatz- und Neupflanzungen aus dem laufenden Jahr mitgebracht. So wurde in der Elly-Heuss-Knapp-Straße eine ganze Reihe mit Amberbäumen gepflanzt und das Pflaster der Kaffeegasse in der Altstadt wird mit zunehmender Größe ein Feldahorn beschatten.

GEORG KÜMMEL