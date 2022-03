Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenbergs Referenten wollen mehr Mitsprache

Kritik am Bürgermeister und Verwaltung - Wilko Schmidt und Katja Schäfer verlassen SPD-Fraktion

Miltenberg 24.03.2022 - 13:38 Uhr 2 Min.

Zwar hatte Schäfer ihre Rücktrittsgründe nicht öffentlich gemacht, doch Uli Frey löste dazu eine längere Aussprache aus. Es sei notwendig, vor der Neubesetzung über die »Missstände« zu sprechen, die zum Rücktritt Schäfers geführt hätten, sagte der ÖDP-Stadtrat.

Optimierung möglich

Was folgte, war eine milde, aber doch von einigen Gremiumsmitgliedern unmissverständlich formulierte Kritik am Informationsfluss und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Referenten. Vom »Optimierungsmöglichkeiten« sprach Cornelius Faust (Liberale), den Wunsch, »besser informiert zu werden« äußerte Sabine Balleier (SPD).»Ich binde die Referenten besser ein als meine Vorgänger«, wehrte sich Bürgermeister Bernd Kahlert..

Zu Beginn jeder Amtsperiode wählt der Stadtrat aus seinen Reihen zahlreiche Referenten zu Sachgebieten wie Bau, Kindergärten, Forst oder Vereinen. Deren Aufgabe ist laut Geschäftsordnung die Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters. Sie haben in ihren Fachgebieten auch das Recht zu Akteneinsicht.

Dass Schäfer ihren Posten nach nur einem Drittel der Amtsperiode hingeworfen hatte, war für Faust Anlass zu einem direkten Appell an Bürgermeister Kahlert: »Nutzen Sie Referenten aktiv.« Die Fachgebiete seien mit erfahrenen, sachkundigen Stadträten besetzt. Deren Einbindung und Mitnahme bei Entscheidungen der Verwaltung sei eine »wunderbare Möglichkeit« den Rest des Gremiums zu informieren. Auch von Werner Heimberger (FW) und Sabine Stellrecht-Schmidt (Grüne) kamen Mahnungen, Wissen und Erfahrung der Referenten mehr zu »nutzen«.

»So schlecht läuft es auch wieder nicht«, verteidigte Hauptamtsleiter Andreas Weber Bürgermeister und Verwaltung. Er verwies auf die hohe Belastung durch Corona und die Fülle der Verwaltungsvorgänge. Da sei es nicht möglich, in jeden Fall proaktiv auf die Referenten zuzugehen. Frey und Nicole Kolbe (Liberale) bemühten, sich daraufhin, der Debatte die Schärfe zu nehmen. »Das geht jetzt in eine komische Richtung. Es war kein Angriff, sondern konstruktive Kritik und der Wunsch mitgenommen zu werden«, sagte Kolbe.

Faust neuer Personalreferent

Bei der Neuwahl des Personalreferenten setzte sich Cornelius Faust (Liberale) gegen den von der CSU-Fraktion vorgeschlagenen Oskar Hennig durch. Faust selbst hatte für Hennig gestimmt, nahm aber mit den Worten »wenn's denn so sein soll« die Wahl an.

Durch die Aussprache über die Rolle der Referenten trat die Neubesetzung der Ausschüsse in den Hintergrund. Die war durch den Austritt von Wilko Schmidt und Katja Schäfer aus der SPD-Fraktion notwendig geworden. Austrittsgründe nannten die beiden in der Sitzung nicht. Auslöser für die Trennung war aber fraglos die Impfpassaffäre, in deren Zuge Balleier ihren Parteigenossen Schmidt aufgefordert hatte, die Fraktion zu verlassen, um Schaden von der SPD abzuwenden. Mit Schmidt kehrte nun auch die bisherige Fraktionssprecherin Schäfer ihrer Kollegin den Rücken.

Die beiden bilden jetzt eine neue Fraktion mit dem Namen »Die Fraktion«, was den ohnehin zersplitterten Miltenberger Stadtrat noch kleinteiliger macht. Statt acht sind es jetzt neun Parteien und Gruppierungen. Von der einst dreiköpfigen SPD-Fraktion bleibt nur Sabine Balleier. Als »Einzelkämpferin« verlor Sabine Balleier ihre bisherigen Ausschusssitze, bekam aber von der ÖDP zwei Sitze überlassen und bei der Neuverteilung einen dritten zugelost.

Durch die Veränderungen hatte die Verteilung der Ausschusssitze komplett neu berechnet und vergeben werden müssen, in zwei Gremien wurden Sitze sogar verlost. Schäfer und Schmidt benannten für einige der ihrer Fraktion zustehenden Sitze Werner Heimberger (FW), der auch schon von der ÖDP einen Ausschusssitz überlassen bekam.

Die überkreuzenden Allianzen veranlassten Hubertus Bundschuh zu der Frage: »Zu welcher Fraktion gehört der Werner jetzt eigentlich?«

GEORG KÜMMEL