Miltenbergs Landrat Scherf und Impfkoordinator Bartels über Bürokratie und Vergaben in der Pandemie

"Das Gemeinwohl beißt sich irgendwann mit dem Vergaberecht"

Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf und Impfkoordinator Björn Bartels sind sich einig: »Wir brauchen ein intelligenteres Vergaberecht«, wie Scherf sagt.

Zum 1. Oktober hat der Kreis Miltenberg sein Schnelltestzentrum für drei Monate und sein Impfzentrum für sieben Monate - entsprechend der bayerischen Impfstrategie - neu vergeben. Dafür muss die Kreisverwaltung jeweils Ausschreibungen erarbeiten - das sind Aufforderungen für Unternehmen, Angebote für eine Leistung abzugeben. Baut eine Gemeinde, schreibt sie zum Beispiel Maurerarbeiten aus. Üblicherweise bekommt der günstigste Anbieter den Zuschlag. Dasselbe Prinzip gilt für die Test- und Impfzentren.

Braucht man in einer Pandemie wirklich Vergaben?

Scherf: Meine gefühlte Wirklichkeit war: Wir haben einen Katastrophenfall, wir sind in einer Pandemie, wir müssen einfach gute Entscheidungen treffen. Aber was ich auch lernen musste: Trotz einer pandemischen Lage gilt das Vergaberecht weiter.

Auch wenn gleichzeitig zum Beispiel Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingeschränkt werden? Das wirkt wie bürokratischer Nonsens.

Scherf: Ein Jurist würde jetzt wahrscheinlich wunderbar erklären können, dass Grundrechtseinschränkungen auf der einen Seite und das Vergaberecht auf der anderen Seite überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass es unglaublich schwer ist, das den Menschen verständlich zu machen. Wir arbeiten mit öffentlichen Geldern. Deswegen sind klare, transparente Vergaberegeln sinnvoll und wichtig. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich merke: Wir brauchen ein intelligenteres Vergaberecht.

Landrat Jens Marco Scherf musste lernen, dass das Vergaberecht auch in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie gilt.

Vor allem, wenn man ein Schnelltestzentrum für drei Monate noch einmal neu ausschreiben und vergeben muss; wenn man - wie im Fall des Schnelltestzentrums des Landkreises Miltenberg - nun wenige Wochen mit einem neuen Durchführenden zusammenarbeiten muss.

Scherf: Die Schwierigkeit ist ja, wenn die staatliche Strategie am Anfang lautet: Am 30. September ist Schluss. Und dann kommen zeitliche Verlängerungen und signifikante inhaltliche Veränderungen.

Das heißt, die Firma Ecolog International als neuer Durchführender des Schnelltestzentrums hat jetzt andere Aufgaben als zuvor das Rote Kreuz?

Bartels: Im Bereich des Schnelltestzentrums ist das Volumen annähernd gleich geblieben. Zwar war ein Betriebstag, der Sonntag, weniger in der Vergabe, der jetzt aber auf vielfachen Wunsch der Bürger wieder ergänzt wurde. Das ist zum Beispiel wegen des Schulbetriebs...

Scherf: Genau, Stichwort Schnupfen-Kinder.

Bartels: ... einfach notwendig gewesen. Wo sich die Kapazität deutlich verändert hat, ist im Impfzentrum. Wir sind ja von der Regierung angehalten worden, die Kapazität um etwa 75 Prozent zu reduzieren und die verbleibende Kapazität aufzuteilen auf mobile und stationäre Impf-Angebote. Das heißt, das tatsächliche stationäre Angebot im Impfzentrum ist noch weiter reduziert worden.

Impfkoordinator Björn Bartels findet: »Das Infektionsschutzgesetz müsste auch das Vergaberecht tangieren können.«

Wieso passt man so etwas nicht an die epidemische Lage von nationaler Tragweite an und sagt, wenn diese Lage verlängert wird, werden automatisch die Verträge verlängert? Denn dass das erneute Ausschreiben und Vergeben nötig war, ist ja nicht nur hier in der Region so, sondern in vielen Städten und Kreisen.

Bartels: Das Infektionsschutzgesetz müsste hierfür auch das Vergaberecht tangieren können, was es derzeit nicht hinreichend tut.

Aber wenn man neu vergibt und es wie jetzt einen neuen Durchführenden gibt, der übernimmt für drei Monate lang, was vorher über Monate eingespielt war. Jemand neues zu haben, wo sich vorher Menschen mühsam eingearbeitet haben, wo die Abläufe funktioniert haben. Ist das sinnvoll?

Scherf: Bei der Ausschreibung haben wir gesehen: Der Markt ist da. Wir hatten mehrere Bewerber. Politisch gesehen könnte ich mir etwas anderes vorstellen, aber wir können uns über das Vergaberecht nicht hinwegsetzen.

Deswegen ja die Frage, ob Sie das sinnvoll finden.

Scherf: Wir müssen grundsätzlich, also nicht nur in Krisenzeiten, unser Vergaberecht überdenken. Wir müssen das intelligenter machen. In einem anderen Bereich, Klimaschutz und Energiewende, haben wir im Vergaberecht nicht die Möglichkeit, auf Verkehrswege und darauf, wo Produkte herkommen, die verwendet werden, einzugehen. Wir brauchen ein Vergaberecht, das uns ermöglicht, qualitative Kriterien viel stärker mit zu berücksichtigen. Ansonsten werden wir gegeißelt mit der Fixierung auf das nackte Endprodukt oder die bloße Dienstleistung. Wir brauchen mehr Flexibilität.

Stichwort Klima: Wenn jetzt weitere Krisen kommen, kann man doch nicht einfach sagen, wir müssen uns an Richtlinien halten.

Bartels: Im Gesundheitswesen geht man diesen Weg ja an mancher Stelle schon. Im Rettungsdienst thematisiert man seit mehreren Jahren eine Bereichsausnahme, damit der Rettungsdienst aus dem standardisierten Vergaberecht ausgenommen wird. Aber das ist noch nicht umgesetzt.

Scherf: Das Gemeinwohl beißt sich irgendwann mit dem Vergaberecht. Es könnte zur Zeit passieren, dass es bei fünf verschiedenen Rettungsdienst-Stellplätzen im Kreis Miltenberg fünf verschiedene Betreiber gibt. Aber unsere Verbände wie Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter haben eine sehr breite ehrenamtliche Struktur und können in Krisenmomenten wie bei Massenanfällen von Verletzten oder Katastrophen innerhalb kürzester Zeit weitere Strukturen aufbauen. Aber so etwas bildet das Vergaberecht zur Zeit nicht ab.

In Aschaffenburg musste beispielsweise nicht neu ausgeschrieben werden, wohl weil es eine andere Art der Ausschreibung gab. Wie kommt das?

Bartels: Vor einer Vergabe berechnet man einen Schätzwert und an diesen Kosten orientiert sich, welche Art der Ausschreibung in Frage kommt.

Scherf: Das heißt aber, dass jede Kreisverwaltungsbehörde beim Vergaberecht und im Aufbau von Schnelltest- und Impfzentren unterschiedliche Wege gegangen ist.

Landrat Jens Marco Scherf sagt: »Wir brauchen mehr Flexibilität.«

Es gab also keine Handreichung von der Regierung, wie die Städte und Kreise vorgehen sollen?

Scherf: Es gab den Hinweis, dass das Vergaberecht zu beachten ist.

Wow, das ist ja nicht sonderlich konkret.

Scherf: Ja und das fing schon bei der ersten Vergabe an. Ich erinnere mich noch daran, als der Ministerpräsident meinen Kollegen und mir per Pressekonferenz mitgeteilt hat, dass die Kreisverwaltungsbehörden jetzt den Auftrag haben, Schnelltestzentren einzurichten. Am Abend davor hatte ich eine zweistündige Web-Konferenz mit unserem Gesundheitsminister - und da fiel kein Ton davon. Und so lief es auch mit den Impfzentren.

Bartels: Aber auch da mussten schon verschiedene Anbieter angefragt und das Ganze vergeben werden. Allerdings hieß es erst 100 Impfungen pro Tag, dann 150, dann 300. Es gibt Kreisverwaltungsbehörden, die haben die Aufträge nach der Zahl der Impfungen gestaltet, Miltenberg hat sie nach Betriebszeit gestaltet. Dann kann man die IT oder die Sicherheit mit rein nehmen oder nicht. Und das sorgt für eine große Variabilität in den zu erwartenden Werten und dementsprechend unterschiedlich kann das Vergabeverfahren sein.

Scherf: Deswegen kann es sein, dass wir jetzt zum 1. Oktober nochmal neu ausschreiben mussten und es bei anderen Behörden eine ganz andere Entwicklung gab, weil jeder durch die sich ständig ändernden Anforderungen seinen Weg finden musste und finden muss.

Impfkoordinator Björn Bartels arbeitet im Schnelltestzentrum nach einer erneuten Vergabe nun für drei Monate mit einem neuen Durchführenden zusammen.

Wie läuft der Wechsel der Durchführenden im Schnelltestzentrum? Ist das schwierig?

Bartels: Im Testzentrum stellen wir fest, dass jeder Durchführende auch eigene Regularien mitbringt, die mit denen des Landkreises harmonisiert werden müssen.

Das war diplomatisch. Wollen Sie es konkreter machen, Herr Scherf?

Scherf: Viel konkreter kann ich es nicht machen, weil diese Detailbeschwerden nicht bei mir ankommen. Das stärker Belastende für die Bevölkerung ist aus meiner Sicht aber, dass der Kreis für die Berechtigten jetzt deutlich eingeschränkter ist. Oder auch die Thematik, dass wir in den Testzentren keine bezahlten Tests anbieten dürfen.

Bartels: Und das macht es wiederum den Durchführenden - egal, wer das jetzt ist - noch schwerer, die komplexe Testverordnung, die noch durch bayerische Regularien ergänzt wird, den Bürgern zu vermitteln.

Das Impfzentrum des Kreises Miltenberg ist bis zum 30. April vergeben. Wird danach notfalls wieder vergeben, womöglich an jemand anderen?

Bartels: Falls ein Fortbestand des Impfzentrums gewünscht wird, wird im Zweifelsfall wieder vergeben.

Hintergrund: Vergabe von Impf- und Schnelltestzentren in der Region In Stadt und Kreis Aschaffenburg war eine Vergabe des gemeinsamen Testzentrums nicht erforderlich, schreibt Landratsamtssprecher Sven Simon auf Nachfrage unseres Medienhauses. Der Grund: Es kommt kein externer Dienstleister zum Einsatz, da das Aschaffenburger Gesundheitsamt als gemeinsamer Betreiber und Durchführender auftritt. Der Betrieb des Impfzentrums war an die Malteser vergeben. Der Vertrag darüber enthielt Simon zufolge eine Verlängerungsoption, von der nun Gebrauch gemacht wurde. Die Malteser betreiben das Impfzentrum nun bis Ende 2021. Im Kreis Main-Spessart gab es laut Mandy Feser vom Landratsamt "aus Gründen der Dringlichkeit" keine Ausschreibung. Eine solche sei wegen der unklaren Anforderungen - also Personalstärke, Qualifikation und so weiter - zum damaligen Zeitpunkt "faktisch unmöglich" gewesen. "Es konnten mangels Vorgaben der Staatsregierung weder das fachliche Anforderungsprofil, noch die Einsatzzeiten oder die Anzahl der benötigen Personen wirklich gesichert abgeschätzt werden." Aus Sicht der Behörde musste die Personalstärke jederzeit kurzfristig erhöht werden können. Das habe nur eine Hilfsorganisation mit ehrenamtlichen Helfern leisten können - dafür sei in Main-Spessart nur das Rote Kreuz in Frage gekommen. Das Testzentrum in Marktheidenfeld werde seit September 2020 vom Klinikum Main-Spessart betrieben - also durch einen Eigenbetrieb des Kreises. Das Testzentrum in Gemünden verantworte ein privater Anbieter. Hierfür sei beschränkt ausgeschrieben worden. Die Sprecherin des Landratsamts schreibt weiter, dass das schnellstmögliche Beschaffen von Material oder Ähnlichem während einer Pandemie zentral sei. Zwar sehe das Vergaberecht Ausnahmen vor, doch das Risiko der Auslegung dieser Ausnahmen lägen bei der jeweiligen Behörde, sodass das Vergaberecht die notwendigen schnelle und effizienten Beschaffungen "hemmt und verzögert". Im Kreis Main-Tauber ist die Lage etwas anders, wie Sprecher Markus Moll erklärt. Denn die Schnellteststationen werden allesamt privat betrieben - ohne Mitwirkung des Landratsamtes. Die Behörde habe beispielsweise bei der Suche nach Räumlichkeiten für das Abstrichzentrum, der Ausstattung, beim Sicherheitsdienst, der Reinigung und Abfallentsorgung geholfen. Die Kosten für das Zentrum trage die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, die für den Betrieb insgesamt verantwortlich ist. Wegen der dynamischen Entwicklung der Pandemie habe es einen dringlichen und unvorhersehbaren Grund gegeben, der eine Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb zulässt. Das gilt auch für das Impfzentrum des Kreises. Das Personal sei - soweit es nicht aus der Kreisverwaltung kam - per öffentlicher Stellenausschreibung gesucht worden. Das ärztliche Personal habe die Kassenärztliche Vereinigung gestellt.