Miltenbergs Landrat Scherf schreibt erneut an Bundeskanzler - mit Boris Palmer

Debatte um Flüchtlinge

Miltenberg 14.03.2023 - 10:38 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jens Marco Scherf.

Scherf hatte in diesem ersten Brief gemeinsam mit Jürgen Reinhard (CSU), Niedernbergs Bürgermeister, beklagt: "Es ist de facto kein Wohnraum mehr vorhanden für Geflüchtete." Nun teilt das Miltenberger Landratsamt mit: Sowohl Scherf als auch Palmer hielten die Ergebnisse des jüngsten Flüchtlingsgipfels für bescheiden. Vor Ort erlebten Städte und Landkreise dagegen eine "Be- und teilweise Überlastung der kommunalen Daseinsvorsorge, der Leistungsangebote für unsere Bevölkerung sowie des bürgerschaftlichen Engagements wegen der großen Zahl neu zugewanderter Personen".

Palmer und Scherf sehen demnach trotz der notwendigen bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung der Kommunen die Gefahr, dass die Gespräche zu reinen Finanzverhandlungen werden. Mehr und mehr seien jedoch die finanziellen Belastungen nicht mehr der entscheidende begrenzende Faktor. Vielmehr sei die Leistungsfähigkeit der Systeme vor Ort der Engpass.

Laut Pressemitteilung des Miltenberger Landratsamts stellt der Maßnahmenkatalog nicht nur die "Notwendigkeit von mehr Ordnung und Struktur in der Flucht- und Migrationspolitik auf Bundes- und europäischer Ebene" fest. Beide Kommunalpolitiker machten darin "beispielhaft anhand konkreter Erfahrungen pragmatische Lösungsvorschläge zu den Bereichen Unterbringung und Wohnungsmarkt, Verwaltung, gesellschaftliche, schulische sowie berufliche Integrationsleistung, Kinderbetreuung, medizinische Versorgung".

Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen), der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen.

Die Vorschläge sind demnach aus Sicht von Miltenbergs Landrat Scherf und Tübings Oberbürgermeister Palmer konkret und ließen sich relativ kurzfristig umsetzen. Angesichts von "extrem hohen Zahlen der Geflüchteten und der bereits jetzt voll ausgelasteten oder überlasteten Systeme" ziehen die beiden im Brief an den Kanzler den Schluss: "Entweder gelingt es, die Migration zu strukturieren und zu steuern und somit die Zugangszahlen an Geflüchteten in den Kommunen wieder deutlich zu reduzieren oder es drohen Leistungseinschränkungen, welche entweder die gesamte Bevölkerung, die auf die jeweiligen Leistungen angewiesen ist, oder den Kreis der neu zugewanderten Personen betreffen."

Lesen Sie dazu auch: Nach Scherf-Auftritt bei Lanz: Warum mehr Kommunalpolitiker in Talkshows gehören.

Boris Palmer trat im Gegensatz zu Jens Marco Scherf bereits häufiger mit Kommentaren zur Flüchtlings-Debatte öffentlich in Talk-Shows auf. Viele seiner Standpunkte gelten bei den Grünen als Randposition. Aufgrund von Äußerungen, die seine Partei weitgehend ablehnte und die zum Teil als rassistisch bezeichnet wurden, ruht Palmers Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023.

Kevin Zahn

Hier können Sie Scherfs Auftritt bei Markus Lanz vom 14. Februar nochmal ansehen: