Mit Glück und Schnelligkeit an Rest-Impfungen kommen: Miltenbergs "Impfbrücke"

Landratsamt: Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch

Miltenberg Corona 10.06.2021 - 17:29 Uhr

Impfzentrum in Miltenberg.

Das Landratsamt dämpft in seiner Mitteilung gleich die Erwartungen: "Die Wahrscheinlichkeit einer Berücksichtigung ist nicht hoch", schreibt Pressesprecherin Susanne Seidel. Doch mit etwas Glück besteht zumindest eine kleine Chance: "Weil jemand nicht erschienen ist oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnte, kommt es vor, dass im Impfzentrum des Landkreises einzelne Impfdosen übrig bleiben." Die werden nun über die "Impfbrücke" - so heißt die Anwendung eines privaten Dienstleisters - an alle Angemeldeten verteilt.

Der Ablauf bei der Impfbrücke: Zuerst müssen sich Impfwillige auf zwei Plattformen anmelden. Sofern sie noch nicht für einen möglichen Termin im Impfzentrum registriert sind, müssen sie das unter https://impfzentren.bayern/citizen erledigen. Danach klicken sie auf die Seite https://forms.office.com/r/bHVqVVaGBa und geben ihren Namen, Geburtsdatum, Handynummer und Priorität für die Corona-Impfung an. Mitarbeiter des Impfzentrums laden abends Listen in die Anwendung, je nachdem wie viele Dosen dann frei zur Verfügung stehen. "Das steht jedoch erst unmittelbar vor Betriebsschluss fest", erläutert Seidel weiter. "Es setzt voraus, dass Impfwillige bereit sind, abends vor dem Impfzentrum abzuwarten." Aber das bietet keine Garantie: "Gegebenenfalls müssen sie ohne Impfung wieder nach Hause fahren."

Wer sich bei der "Impfbrücke" anmeldet, muss nicht nur eine kurzfristige Absage in Kauf nehmen, sondern zuvor auch schnell handeln: Die Einladungen verschickt die "Impfbrücke" per SMS mit einem möglichen Zeitraum für den Termin. Erhalten Impfwillige eine solche, müssen sie per SMS antworten. Denn das System der Impfbrücke wählt pro freier Impfung drei Personen aus der Gruppe der am höchsten Priorisierten aus. Es verschickt also eigentlich mehr Einladungen, als es übrige Dosen gibt. Das soll sicherstellen, dass die Restdosen auch alle genutzt werden können. Wenn innerhalb einer halben Stunde weniger Impfwillige geantwortet haben, als Dosen übrig sind, versendet die "Impfbrücke" erneut SMS je nach Zahl der freien Impfungen.

Für jede Impfwoche müssen sich Teilnehmer neu bei der "Impfbrücke" anmelden. Das ist zwar mehr Aufwand, verhindert aber zum Beispiel, dass Menschen eingeladen werden, die auf anderem Weg bereits eine Erstimpfung erhalten hatten - oder die in der Woche nicht können, weil sie im Urlaub sind. Eine Anmeldung für die jeweils kommende Woche ist demnach bis Montag, 8 Uhr, möglich. Wer sich später anmeldet, wird erst in der Woche darauf berücksichtigt.

Eine Wahl beim Impfstoff haben die Eingeladenen laut Impfkoordinator Björn Bartels nicht. Doch gebe es derzeit ohnehin nur mRNA-Impfstoffe - also Moderna oder Biontech - im Impfzentrum. Die Anwendung der "Impfbrücke" hatte das Impfzentrum Miltenberg bisher bereits genutzt, um Mitarbeiter aus hoch priorisierten Berufsgruppen - insbesondere dem medizinischen Bereich - mit Restimpfdosen zu versorgen, erklärt Bartels. Grund war, dass nicht alle über die Sonder-Impfaktionen etwa bei Arztpraxen dran kamen. Die Liste habe der Kreis nun aber abgearbeitet und öffne deshalb die "Impfbrücke" für alle Bürger.

Die Chancen auf eine Erstimpfung im Impfzentrum bleiben trotz "Impfbrücke" gering: In den zwei Wochen vom 26. Mai bis 7. Juni gab es dort nach Berechnung unseres Medienhauses nur 308 Erstimpfungen. Dem stehen über 19000 Registrierungen beim Impfzentrum gegenüber. Der Freistaat verpflichtet seine Impfzentren derzeit aufgrund des Mangels an Impfstoff, alle Dosen für Zweitimpfungen zu verwenden. Ausnahmen ergeben sich laut Impfkoordinator Björn Bartels dann, wenn gelagerte Impfdosen ablaufen oder im Laufe des Tages Restdosen aus angebrochenen Ampullen übrig bleiben. Der Zustand werde wohl noch zwei Wochen anhalten.

Kevin Zahn