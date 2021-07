Miltenbergs Grüne: Höherer Benzinpreis führt zu umweltfreundlichem Verkehr

Klimaschutz bei Kreisversammlung im Fokus

Jens Marco Scherf, Landrat, stellte der Mitteilung zufolge die Klimaschutzinitiativen des Landkreises vor, wobei er vor allem auf die ganzheitliche Mobilität näher einging. Gerade bei der Umsetzung des Radwegekonzepts des Kreises könne man gut sehen, wie wichtig eine Unterstützung von Seiten des Bundes durch Förderprogramme ist.

Schienenverkehr stärken

Bei der Stärkung der Schiene und dem umfassenden Ausbau des Busverkehrs fehle hierfür noch die Unterstützung. Verlässliche Rahmenbedingungen und wirkungsvolle Förderung sei bei der Umsetzung der Energiewende und damit des notwendigen Klimaschutzes aber unerlässlich, so Jens Marco Scherf.

Der Landrat sprach von einem großen Interesse der Bevölkerung an der Energieberatung des Landkreises und von sichtbaren Erfolge des Landkreises beim Einsparen von CO 2 bei der Wärmeversorgung der Kreisliegenschaften: »Was wir brauchen ist ein verlässlicher und belastbarer Masterplan für den Weg zur Klimaneutralität in Deutschland, an dem sich nicht nur die Kommunen, sondern vor allem die Bevölkerung und unsere Unternehmen langfristig ausrichten können«, sagte Scherf laut Mitteilung.

Armin Beck, Direktkandidat für die Bundestagswahlen, sagte, dass die Bevölkerung angesichts des Wassermangels in Unterfranken bereits deutlich die klimatischen Veränderungen spüre. »Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem«, so Armin Beck. Damit die Klimawende gelinge, sei es wichtig, dass die Bevölkerung mitmache.

Aufgabe: sozialer Ausgleich

»Der soziale Ausgleich wird die große Aufgabe sein«, sagte Direktkandidat Beck laut Mitteilung. »Wir wissen, wie wichtig das Auto gerade auch für die Bevölkerung auf dem Land ist. Bündnis 90/Die Grünen wollen daher das Geld, das die Regierung durch einen höheren CO 2-Preis beim Benzin einnimmt wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Wir wollen damit nicht den Staatssäckel füllen, sondern die Menschen zu einer umweltfreundlicheren Mobilität motivieren«, führte Beck weiter aus.

Ein weiterer Diskussionspunkt der Kreisversammlung sei der Umgang mit Flächen und der Ausbau der Photovoltaik gewesen. Um möglichst wenig Ackerfläche für Photovoltaik nutzen zu müssen, müssten zum Beispiel neue Parkplätze mit Photovoltaik überdacht werden. Auch die großen, in den allermeisten Fällen vollkommen ungenutzten Dachflächen von Supermärkten könnten dafür genutzt werden, schlugen die Teilnehmenden vor.

Baugrund zur Spekulation

Scharf kritisiert wurde von den Grünen laut Mitteilung die Tatsache, dass Baugrund oftmals als Spekulationsobjekt missbraucht würde.

kev