Das ers­te Wo­che­n­en­de im neu­en Fest­zelt der Mil­ten­ber­ger Mi­chae­lis­mes­se ist nicht rund ge­lau­fen. Et­li­che ent­täusch­te Be­su­cher der Mes­se in Mil­ten­berg ha­ben ih­ren Un­mut im In­ter­net ge­äu­ßert. Re­por­ter Ke­vin Zahn will von Fest­wirt Ma­thias Hof­mann wis­sen, was schief lief und was er jetzt bes­ser ma­chen will.