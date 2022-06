Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Theatertage 2022 auf der Mildenburg und im Alten Rathaus

Veranstaltungsreihe: Drei Stücke der Theaterachse Salzburg

Miltenberg 01.06.2022 - 11:28 Uhr 3 Min.

Vom 13. bis 23. Juli 2022 findet die insgesamt bereits 26. Auflage der Miltenberger Theatertage statt, für viele Spieltermine ist die Mildenburg Kulisse: Eva Arnold-Link von der Stadt Miltenberg - welche als Gastgeber-Kommune die Logistik übernimmt - präsentiert auf unserem Bild das diesjährige Plakat. Die Theaterachse Salzburg organisiert die Spieltermine und das Event. Ein kleiner Eindruck zum Stück "Don Gil - Der betrogene Betrüger", welches die Theaterachse Salzburg heuer an verschiedenen Spielterminen auf der Miltenberger Mildenburg präsentiert.

Die Kunstform der Komödie ist heuer mit dem Stück "Don Gil - Der betrogene Betrüger" vertreten. Es stammt von Mathias Schuh, frei nach Tirso de Molina. Die Musik stammt von Sophia Schuh. Das klassische spanische Volkstheaterstück "Don Gil von den grünen Hosen" diente als Vorlage für das, was auf der Mildenburg zu sehen sein wird. Zum Inhalt wird auf den Internetseiten der Theatertage beispielsweise verraten, dass Donna Juana als Mann verkleidet ihrem untreuen Geliebten Ramon nachreist. Auf Geheiß seines Vaters soll sich Ramon dort als der reiche Erbe Don Gil ausgeben, um die wohlhabende Donna Ines zu heiraten. Donna Juana möchte dies verhindern und gibt sich ebenfalls als Don Gil aus und so ergibt sich, dass sich Donna Ines in den "falschen" Don Gil verliebt. Die Wirrungen werden komplett, da sich eine Freundin von Donna Ines ebenfalls Gefühle für den "unechten" Gil entwickelt, die zudem noch einen eifersüchtigen Verehrer hat.

Dramatisches

Bei "Roberto Zucco" handelt es sich um ein Drama von Bernard-Marie Koltès. Laut Ankündigung kommt in dem Stück der mehrfache Mörder Roberto Zucco ins Zuchthaus, weil er seinen Vater aus dem Fenster geworfen hat. Nach der Flucht begehe er weitere Verbrechen. Doch Zucco morde nicht aus Leidenschaft, heißt es im Infotext auf der Theatertage-Webseite und es wird aus Sicht der Figur ausgeführt: "Ich habe keine Feinde, und ich greife nicht an. Ich zerquetsche die anderen Tiere nicht aus Bosheit, sondern weil ich sie nicht gesehen habe und weil ich auf sie getreten bin." Ohne Motiv fehle ihm auch jedes Bewusstsein, etwas Unrechtes zu tun, heißt es in der Info weiter und die Rolle wird abermals mit "Ich bin ein normaler, vernünftiger Junge, Madame. Ich bin nie auffällig geworden. (?) Ich bin kein Held. Helden sind Verbrecher." zitiert.

Klassiker für die Kleinen

Mit "Frau Holle" wird heuer für Kinder ab vier Jahren ein bekannter Klassiker aus der Märchensammlung der Brüder Grimm neu inszeniert. "Doch es wäre nicht eine Theaterfassung von Mathias Schuh, würde dann nicht doch noch etwas anderes passieren. Man kann sich doch auch ändern und jeder verdient eine zweite Chance - oder doch nicht jeder?", liest es sich in der Ankündigung. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, herauszufinden, wie die Theaterachse das Werk in der Bearbeitung von Mathias Schuh, der sich auch für die Musik verantwortlich zeichnet, umsetzt.Als Schauspieler treten sowohl in "Don Gil - Der betrogene Betrüger" als auch in "Robert Zucco" unter anderem Lydia Nassal, Karoline Schragen, Raphael Steiner und Daniel Pink auf, bei "Frau Holle" Schragen und Nassall. Mathias Schuh übernimmt bei allen drei Stücken die Regie. Für die Ausstattung ist bei allen Aufführungen der diesjährigen Reihe Rafaela Wenzel verantwortlich.

"Die Theatertage auf der Mildenburg sind die größte Veranstaltung im jeweiligen Theaterjahr der Theaterachse", wie Mathias Schuh als künstlerischer Leiter mitteilt. Zwar gebe es auch zahlreiche Gastspiele bei anderen Sommertheaterfestivals, wie dem Sommertheater auf Schloss Traun bei Linz oder dem Globe Theater in Neuss, doch seien es in Miltenberg mit acht Aufführungen des Abendstückes und den Aufführungen des Kinderstückes die meisten Darbietungen zusammenhängend an einem Spielort.

"Die Theatertage auf der Mildenburg sind mit einer Kapazität von 120 Zuschauern pro Aufführung vielleicht eines der kleinsten Sommertheater - aber genau das und das wunderbare Ambiente macht einen großen Teil des Charmes dieser Theatertage aus", erklärt Schuh. Mit Roberto Zucco biete die Theaterachse heuer außerdem einen Kontrapunkt zu der leichtfüßigen Komödie von Tirso de Molina: "So hat das Publikum erstmals die Möglichkeit, auch eine ganz andere Seite der Theaterachse kennenzulernen, welche sonst vorwiegend unserem österreichischen Publikum gezeigt wird." In die Kreisstadt käme das Ensemble gerne, wie er unterstreicht: "Für die Theaterachse ist es immer wieder eine große Herausforderung und Freude nach Miltenberg zu kommen und hätten wir zwei Wünsche frei: Gutes Wetter und viel Publikum."

Marco Burgemeister

Hintergrund: Spieltermine der Theatertage 2022 Die 26. Theatertagen auf der Mildenburg und im Alten Rathaus (Hauptstraße 137) in Miltenberg finden von Mittwoch, 13. Juli, bis Samstag, 23. Juli, statt. Die Spieltermine für die Komödie "Don Gil - Der betrogene Betrüger" sind Mittwoch, 13. Juli, (Premiere), Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, Mittwoch, 20. Juli, Donnerstag, 21. Juli, Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, auf der Mildenburg. Bei schlechtem Wetter werden die Aufführungen im Bürgersaal des Alten Rathauses stattfinden. Das Drama "Roberto Zucco" wird am Donnerstag, 14. Juli, (Premiere) und am Dienstag, 19. Juli, im Alten Rathaus aufgeführt. Zum Kinderstück "Frau Holle" wird am Samstag, 16. Juli, auf die Mildenburg geladen. Beginn für alle Aufführungstermine ist um 20 Uhr, mit Ausnahme von "Frau Holle", das um 15 Uhr beginnt. Karten gibt es im Vorverkauf - online und bei der Touristinfo der Stadt Miltenberg - und an der Abendkasse. mabWeitere Informationen: www.theatertage-mildenburg.com