Miltenberger Stadträte kritisieren "untätige" Verwaltung

Scharfe Kritik: »Untätige« Verwaltung

Eine lange Liste wichtiger, drängender Aufgaben hat der im März 2020 gewählte Miltenberger Stadtrat übernommen. Inzwischen ist fast ein Drittel der Wahlperiode vorüber und der Blick auf die bisherige Bilanz - selbst unter Pandemiebedingungen - ernüchternd und auch für die Räte frustrierend. In der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag hat sich dieser Frust als Unmut über die Stadtverwaltung in ungewohnt scharfer Kritik entladen.

Faust: Nicht akzeptabel

»Es ist nicht akzeptabel, dass die Verwaltung Beschlüsse des Stadtrats einfach nicht umsetzt«, sagte Cornelius Faust (Liberale) und nannte dabei die Kämmerei maßgeblich verantwortlich für Verzögerungen und Untätigkeit. Auch Frank Küster (Grüne) erinnerte an den klaren Beschluss und Auftrag des Bauausschusses vom vergangenen Jahr: »Das war keine große und teure Sache. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach tun kann.«

Entzündet hatte sich der Ärger eher beiläufig aus einer Nachfrage Küsters zum Bericht über anstehende Baumpflegemaßnahmen im Stadtgebiet. Die notwendige Fällung einer Kastanie und die geplante Ersatzpflanzung an einer Parkfläche an Kaffeegasse und Fabrikstraße, ließ den Grünen-Stadtrat an einen Beschluss des Bauausschusses erinnern.

Danach sollte der kleine Platz beim ehemaligen Krankenhaus begrünt und die Parkflächen darauf neu geordnet werden. »Was ist denn daraus geworden?«, fragte Küster. Nichts, musste Stadtbauamtsleiter Alexander Beuchert gestehen. Statt dessen hatte die Verwaltung die Maßnahme auf die Themenliste für das Strategieforum des Stadtrats gesetzt - mit der Absicht, das Vorhaben als wenig dringlich auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Weniger Parkplätze

Ein paar Hilfsargumente schob Beuchert noch hinterher: Bei der Neugestaltung des Platzes sei es mit der Baumpflanzung nicht getan, und das verursache doch einige Kosten, außerdem fielen drei bislang vermietete Parkplätze weg. Das brachte Cornelius Faust, von dem die ursprüngliche Idee für eine Aufwertung des Platzes gekommen war, erst recht in Harnisch: »Davon ist nichts neu. Aufwand und Verlust der Stellplätze waren bekannt.«

Es könne nicht sein, dass der Beschluss des Stadtrats nicht vollzogen werde, nur weil die Kämmerei sich scheue, Parkplatz-Mieter mit einer Kündigung zu verärgern. so Faust. Bei Sabine Balleier (SPD) löste das Kostenargument nur Kopfschütteln aus: »An der Finanzierung kann das unmöglich scheitern. Wie schieben von Jahr zu Jahr immer größere Haushaltsreste vor uns her, weil wir mit vielen Projekten nicht vorankommen.«

Strategieforum überfällig

Die Information, dass Bürgermeister und Verwaltung, einen bereits gefassten Beschluss im Strategieforum noch einmal verhandeln wollen, löste zusätzlichen Unmut aus. Denn diese wegweisende Konferenz ist längst überfällig. Ursprünglich wollte der Stadtrat schnell nach der Wahl in einer zweitägigen Konferenz alle wichtigen städtischen Vorhaben unter die Lupe nehmen, auf ihre Machbarkeit überprüfen und nach Dringlichkeit sortieren. Doch dann kam Corona und das Strategieforum wurde immer wieder verschoben. Mit Blick auf die Großbaustellen Grundschule, Feuerwehr oder Bahnhofsgelände, bezweifelte Küster, dass dort Themen wie die Umgestaltung eines kleinen Platzes aufgewärmt werden sollten: »Da haben wir Wichtigeres zu besprechen und auf den Weg zu bringen.«

Bürgermeister Bernd Kahlert verteidigte seine Verwaltung und verwies auf die hohe Arbeitsbelastung insbesondere des Bauamts. Der kleine Platz an der Fabrikstraße sei nicht »der schlimmste Fleck« in Miltenberg. Da müsse man doch darüber reden dürfen, das zugunsten wichtigerer Projekte aufzuschieben, so Kahlerts Ansicht.

Aufgeschoben ist zunächst noch einmal das Strategieforum. Den von der Verwaltung jetzt endlich für Ende Januar festgesetzten Termin hat Bürgermeister Kahlert wegen der aktuellen Coronaentwicklung abgesagt. Die Klausurtagung soll erst im April stattfinden.