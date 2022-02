Miltenberger spricht über Situation seiner Familie in der Ukraine

Georgi Manaliia: "Es ist eine Katastrophe"

Die ukrainische Familie im Mai 2021, bevor sie getrennt wurde: Georgi Malaniia (von links) mit seiner Mutter Larisa Soseliia, seinem Vater Hela Malaniia und seinem Bruder Davyd Malaniia vor dem Collenberger Rathaus. Archivfoto: Julie Hofmann Bilder der Zerstörung, die die ukrainische Stadt Sumy im Ukraine-Krieg zeigen sollen. Georgi Malaniia hat uns diese Fotos zugeschickt, die Verwandte und Freunde vor Ort gemacht hätten.

In einer Stadt namens Sumy, die rund 60 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist, erlebten sie den Krieg hautnah. Sumy hat rund 269.000 Einwohner. "Ich sitze hier und kann nichts unternehmen, es ist eine Katastrophe", erklärt der gebürtige Ukrainer, der im Telefonat mit unserer Redaktion emotional wird: "Ich könnte heulen."

Die Familie hatte mehr als sechs Jahre in Collenberg gelebt. Im November 2021 kamen alle bis auf Georgi Malaniia einer Abschiebung durch die Ausländerbehörde zuvor und reisten in die Ukraine zurück. Der 21-Jährige durfte bleiben, weil er gerade eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker in Breitendiel macht. Durch Zufall war Georgis Vater Hela Malaniia seinen Sohn in Miltenberg besuchen gekommen, bevor der Krieg ausbrach.

Die beiden fassten dann rasch den Plan, ihre Familienmitglieder aus dem Krisengebiet zu holen. "Ich habe mir direkt freigenommen", sagt Georgi Malaniia. "Wir haben Tanks mit Sprit geholt und Ersatzräder, wir waren komplett vorbereitet." Doch dann rief Mutter Larisa Soseliia bei ihnen an und sagte, dass sie nicht mehr aus Sumy herauskämen.

Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren rekrutiert?

Außerdem hätte die Gefahr bestanden, dass Georgi Malaniia und sein 47-jähriger Vater beim Übertreten der ukrainischen Grenze rekrutiert worden wären. Die Ukraine lässt keine Männer mehr im Alter von 18 bis 60 Jahren ausreisen und bietet nach offizieller Darstellung der Regierung auch Freiwilligen an, sich mit Waffen auszurüsten und zu kämpfen. Georgi Malaniia befürchtet: "Die sammeln Menschen von 18 bis 60 Jahren ein." Auch sein 18-jähriger Bruder Davyd verstecke sich in Sumy, weil er Angst davor habe, rekrutiert zu werden. Unserem Medienhaus sind allerdings keine seriösen Berichte bekannt, nach denen die Ukraine Unfreiwillige zum Dienst an der Waffe verpflichtet oder Menschen ohne Ausbildung an der Waffe in ein Gefecht schickt.

Schon am ersten Tag des Krieges um vier Uhr früh seien die Russen mit Panzern durch den Ort gefahren. Seitdem verbrächten Georgi Malaniias Mutter und sein jüngerer Bruder Davyd viel Zeit im Keller des Hauses, um sich vor Bomben zu schützen. Auch seine Großeltern, seine Cousine, sein Onkel und seine Tante hielten sich dort auf. Im Keller sei es kalt und seine Mutter habe eine Erkältung. Medikamente könne man nicht besorgen, alle Geschäfte seien geschlossen. Die Familie ernähre sich von Wasser und Brot.

Ein zerschossenes Auto: Das Bild hätten Angehörige von Georgi Manaliia in der ukrainischen Stadt Sumy gemacht, sagt der 21-Jährige.

Verwandte schicken Videos

"Sie hoffen, dass Bomben nicht das Haus treffen", so der 21-Jährige. Der Miltenberger hält Kontakt zu seiner Familie. Mehrmals am Tag versucht er, sie zu erreichen. Das funktioniere aber nicht, wenn sie im Keller sind. Seine Verwandten und Freunde schickten ihm Videos von Panzern und Schießereien. Fotos der Zerstörung in der Stadt leitete Georgi Malaniia auch an die Redaktion weiter. Die Aufnahmen stammen nach seinen Angaben von seinen Angehörigen. Der Krieg sei viel schlimmer, als es in den Nachrichten gezeigt würde, sagt er. Die BBC berichtete am Montag davon, dass um Sumy herum weiterhin gekämpft werde. "Ich habe Angst, dass meine Mutter mir schreibt, dass jemand von der Familie umgebracht worden ist", erklärt Georgi Malaniia.

Vor dem Hintergrund des Krieges übt Georgi Malaniia Kritik an der Ausländerbehörde, die seine Familienmitglieder "rausgeschmissen" habe: "Es war im November schon klar, dass ein Krieg starten wird. Wie konnte man so etwas tun?" Bereits 2014 seien sie vor dem Krieg in der Region nach Deutschland geflohen. Das Einzige, was ihm jetzt noch bleibe, sei zu hoffen und zu beten, dass alles gut gehe.

Julie Hofmann

Hintergrund: Wohnungen für Flüchtlinge gesucht Aus aktuellem Anlass suchen das Landratsamt Miltenberg und die Regierung von Unterfranken nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Gesucht würden sowohl kurzfristig verfügbare Wohnungen, Wohnhäuser als auch größere Objekte sowie Hotels und Beherbergungsbetriebe zur Unterbringung von Flüchtlingen. Informationen dazu stehen auch bereit unter www.landkreis-miltenberg.de - Leistungen für Asylbewerber. Dort ist das Formular "Wohnraumangebot für die Unterbringung von Flüchtlingen" für die Angebotsabgabe hinterlegt. (juh) Infos und Auskunft: Sozialamt Tel. 09371/501-267 oder -264, E-Mail: unterkunft@lra-mil.de