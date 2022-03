Miltenberger Schüler bieten Kammermusik vom Feinsten

Konzert in der Aula des Johannes-Butzbach-Gymnasiums

Miltenberg 16.03.2022 - 13:59 Uhr 2 Min.

Jannika Lutz spielt auf der Querflöte "Soir dans les montagnes", begleitet von der Miltenberger Pianistin Sylvia Ackermann.

Nach einer kurzen Begrüßung des stellvertretenden Schulleiters Carsten Isselhorst und im Anschluss von Carolin Zwanzer, Fachleiterin Musik an der Schule, startete ein buntes, abwechslungsreiches Programm, welches durch ein hohes Niveau bestach. Den Einstieg markierte ein Klarinettenquartett, in dem Lina Eckert, Vera Schuhmann, Marie-Luise Schell und Anika-Sara Schmidt musizierten. Sie glänzten von Beginn an mit einem tollen Zusammenspiel, zunächst nachzuhören bei »Caprice for clarinets« (Clare Grundman). Die Vier setzen das Werk atmosphärisch dicht um, inklusive stilvoller Wechsel von Stimmungen und Tempi.

Im Anschluss folgte vom Quartett das mit fröhlichen, gekonnt intonierten Melodien ausgestattete »Mein kleiner grüner Kaktus« bevor nochmals wunderbare Stimmungen in Form von »With Vigor« aus der »Suite for equal clarinets« (Stewart Smith) geboten wurden. Therese Schmid brillierte mit ihrer »Sonate für Violine solo« (Sergej Prokofjew). Ihr Spiel entpuppte sich als sehr stark in Ausdruck und Artikulation, Schmid schaffte es, großartige Spannungsbögen aufzubauen. Den weichen Übergang zwischen perkussiven und tonalen Klängen, welche ein Vibraphon bieten kann, wurde von Silas Hayward gekonnt in Szene gesetzt. Mit nuancierter Spielweise schuf er an genanntem Instrument ein ganz eigenes Ambiente, welches die Aula erfüllte.

Sylvia Ackermann begleitet am Klavier

Die Miltenberger Pianistin Sylvia Ackermann, neben ihrem musikalischem Wirken auch bekannt als Inhaberin des Claviersalons in der Kreisstadt, übernahm bei der Querflötendarbietung von Jannika Lutz zusätzliches Klavierspiel. Die Kombination sorgte sowohl für ein schmeichelndes Miteinander der beiden Instrumente als auch für bestens realisierte Kontraste, welche mit der schönen und hochwertigen Umsetzung der Flötenparts von Lutz etwas Besonderes darstellte. Ackermann als herausragende Pianistin stellte eine niveauvolle, klangliche Umgebung für das Nachwuchstalent.

Hanna Arold und Adrian Dederer traten am Abend zweimal mit Horn und Klavier auf. Zunächst kam das Publikum in den Genuss einer Sonate für Horn und Klavier aus der Feder von Ludwig van Beethoven, während das Duo später ebenfalls noch mitreißen konnten, wie die Interpretation von Richard Bissill (»Song of a new world«) verdeutlichte. Arold entlockte dem Horn mit Bravour viele Facetten, Details und Emotionen, die flankiert durch das ansprechende Klavierspiel von Dederer ein großes, Ganzes ergaben. Die gebotenen Arrangements waren interessant, beim zweiten Auftritt übernahm dann nach einiger Zeit Ackermann das Spiel auf den weißen und schwarzen Tasten.

Jakob Erbacher widmete sich beim Kammermusik-Abend Klavierstücken von Johannes Brahms. Erbacher entfachte eine einzigartige klangliche Dramatik und legte großes Engagement in seine Performance. Der mit Überraschungen versehene Aufbau sowie auf den Punkt gebrachte Wechsel in Sachen Tempo veredelten seine Darbietung. Ebenfalls Johannes Brahms - dieses Mal Auszüge aus Schumann-Variationen - gab es von Nicolas Henning zu hören. Getragen und eine angenehme Aura schaffend, kam jedem Ton eine immense Bedeutung zu. Auch hier gab es aufmerksam gespielte Wendungen im Stück, vielfältige musikalische Landschaften blühten auf.

Schließlich konnte dank der Spielfreude aller Beteiligten, der Organisation von Zwanzer und der Programmzusammenstellung von Ackermann der Abend als ein großer Erfolg verbucht werden. Oder wie Zwanzer abschließend aufgrund der Schülerleistungen zusammen fasste: »In zwei Jahren Stillstand nicht still gestanden!«

Marco Burgemeister