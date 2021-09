Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Realschüler interviewen vier Experten - eine Woche unterwegs als Reporter

Achtklässler gewinnen Einblicke in den Journalismus

Miltenberg 30.09.2021 - 17:30 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einblicke in die Schülerredaktion (von links): Melissa Hennig, Kathy Kornack, Finja Simon und Emily Döhner. Die Schülerredaktion hat den Schriftzug "Verhältnismäßigkeit" gestaltet. Diese 13 Realschüler haben am Projekt "Volo" teilgenommen. Der Organisator des Projekts, Jean-Francois Drozak (3. von links), kümmerte sich um die Hörspiel-Produktion. Redakteurin Julie Hofmann (rechts) übernahm die Print-Gruppe und Roland Rosenbauer (links) produzierte ein Radiomagazin mit den Schülern.

Die Acht­kläss­ler mach­ten beim Pro­jekt »Vo­lo - die jun­ge Re­dak­ti­on« mit. Da­bei ha­ben vier Schü­le­rin­nen un­ter an­de­rem eine Zei­tungs­sei­te in der Freitagsausgabe des Boten vom Untermain mit­ge­stal­tet.

Eine andere Gruppe produzierte ein Radiomagazin, das bald auf einem Privatsender zu hören sein wird. Die restlichen Schüler bereiteten sich auf eine Hörspielproduktion vor, die am heutigen Freitag live in der Realschule aufgeführt wird. Alle Produktionen drehten sich um ein zentrales Wort: Verhältnismäßigkeit.

»Drei Medien - ein Thema«, fasst es der Organisator des Projekts, Jean-Francois Drozak, zusammen. Der 47-Jährige ist Theaterpädagoge und Sozialpädagoge aus Nürnberg. »Wir suchen uns immer ein Thema aus, das gerade aktuell ist. Anhand dessen wird gezeigt, was Journalismus ist.«

Vier Experten eingeladen

Verhältnismäßigkeit sei derzeit interessant, da wegen Corona um diesen Begriff eine Diskussion entbrannt sei. Das Projekt wird von der bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gefördert. Es wurden vier Experten zu diesem Thema eingeladen: eine Richterin, ein Landwirt, eine Fachberaterin für Suchtprävention und der Landrat.

Die Schülerinnen der Printgruppe bereiteten gemeinsam mit Redakteurin Julie Hofmann die Gespräche vor und interviewten die Experten. Danach kürzten und bearbeiteten sie die Interviews und lernten die Werkzeuge kennen, mit denen Journalisten arbeiten. Kathy Kornack aus Altenbuch (13) machte das viel Spaß, weil sie später selbst mal bei der Zeitung arbeiten möchte. Auch Finja Simon (13) aus Dorfprozelten hat sich schon überlegt, mal ein Zeitungspraktikum zu machen. »Ich finde es spannend zu sehen, wie viel Aufwand so etwas ist - mehr als ich gedacht habe«, so Simon. Jemanden zu interviewen hat Emily Döhner (13) aus Großheubach und Melissa Hennig (13) aus Stadtprozelten am meisten Spaß gemacht.

Hier geht es zu den Schülerinterviews:

Landrat Jens Marco Scherf äußert sich zu Verhältnismäßigkeit in der Corona-Zeit

Welche Lebensmittelpreise sind angemessen? Landwirt Florian Neuberger im Interview

Richterin Christina Huhn erklärt Jugendstrafen

Fachkraft für Suchtprävention spricht über Suchtbehandlung

Julie Hofmann und Schülerreporter: Emily Döhner, Kathy Kornack, Melissa Hennig, Finja Simon

Hintergrund: Teilnehmende Schüler Print-Gruppe: Kathy Kornack, Melissa Hennig, Emily Döhner, Finja Simon

Hörspiel-Gruppe: Isabel Axinte, Roman Petrin, Emely Herberich, Nele Deckert

Radio-Gruppe: Madlen Schäfer, Anika Glock, Lara Wamser, Lynn Mac Neil, Lilly Ulrich (juh)

Diese 13 Realschüler haben am Projekt "Volo" teilgenommen. Der Organisator des Projekts, Jean-Francois Drozak (links), kümmerte sich um die Hörspiel-Produktion. Redakteurin Julie Hofmann (links) übernahm die Print-Gruppe und Roland Rosenbauer (rechts) produzierte ein Radiomagazin mit den Schülern.