Miltenberger Naturschützer fordern schnelles Umsetzen des Klimakonzepts

Kreisgruppe nennt vorrangige Ziele: Artenschutz, Energiewende und Vernetzung untereinander

Miltenberg 11.11.2021

Beim künftigen Schwerpunkt Artenschutz stehen laut Scharrer verschiedene Spezies im Vordergrund, unter anderem Feuersalamander und Fledermäuse. Für Letztere sei 2023 eine Bestandsaufnahme geplant, bei der in Kirchen und größeren, öffentlichen Gebäuden im Kreis Miltenberg die Tiere lokalisiert und gezählt werden sollen. Gefördert wird das Projekt zu 85 Prozent vom bayerischen Naturschutzfonds.

Reduziert würden hingegen die Aktivitäten um den Gartenschläfer, so Scharrer. Als dieser 2020 in einer Hütte am Großheubacher Busigberg nachgewiesen wurde, habe man sich an ein bundesweites Projekt zur Rettung des seltene Nagers angehängt. Da es aber keine Förderung gebe, müsse man ehrenamtlich tätig werden.

Naturtalente und Artenchecker

Als Erfolge trotz Corona nannte der Vorsitzende die Projekte Naturtalent und Artenchecker. Bei »Naturtalent«, das seit drei Jahren läuft, werden mit Kursen zur Bestimmung von Tier- und Pflanzenarten Artenkenner ausgebildet. »Artenchecker« ist ein entsprechendes Umweltbildungsprojekt für Kinder. Online und im Klassenzimmer sei das Projekt sehr gut verlaufen.

Als weiteres wichtiges Ziel nannte Scharrer die Vernetzung untereinander. Um mit Landwirten und Politikern in Kontakt zu treten, habe sich der vom Landrat Jens Marco Scherf einberufene, runde Tisch bewährt. Aus dem sei beispielsweise das Gemeinschaftsprojekt Mainlandbrot mit Müllern, Bäckern und Bauern hervorgegangen. Letztere hatten sich verpflichtet, auf ihren Feldern die Artenvielfalt zu fördern und Blühflächen auszuweisen.

Ziel Biosphärenreservat

Auch wenn der Nationalpark im Spessart mittlerweile kein Thema mehr ist, will die Kreisgruppe den Wald weiter schützen, etwa durch ein Biosphärenreservat. Dieses wolle man gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz und den »Freunden des Spessarts« aktiv mitgestalten. Auch BUND-Regionalreferent Steffen Jodl war optimistisch, dass das Biosphärenreservat entstehen könnte.

Die schnelle Umsetzung neuer und bestehender Maßnahmen forderte Scharrer bezüglich des Themas Energie, besonders im Hinblick auf den Klimaschutz. Dazu zählten auch die schon 2011 im Klimakonzept für den Kreis Miltenberg festgehaltenen und teils noch immer nicht umgesetzten Projekte. Damit wolle sich der Bund Naturschutz in der nächsten Zeit beschäftigen.

Klimakrise Gefahr für Menschen

Abschließend warnte Regionalreferent Steffen Jodl noch einmal vor dem Ernst der Klimakrise: »Es geht mittlerweile nicht mehr nur um die Rettung des Eisbären und des Gletschers, sondern um uns selbst, um die Frage, inwieweit wir zukünftig tatsächlich noch existieren können.« Er machte aber auch Hoffnung mit Hinweis auf Projekte, wie dem Streuobstpakt, bei dem über eine Millionen Streuobstbäume gepflanzt werden sollen.

Insgesamt zeigte er sich aber begeistert und lobte die bisherige Arbeit des Vorsitzenden Steffen Scharrer, seinen Stellvertretern Julia Woller und Matthias Staab und den Mitgliedern.

Felix Kocea