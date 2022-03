Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Michaelismesse im neuen Zelt

Volksfest: Festwirt und Stadt in den Startlöchern

Miltenberg 31.03.2022 - 14:31 Uhr < 1 Min.

Nach zwei von der Pandemie erzwungenen Ausfällen will die Stadt ihre zehntägige Messe traditionsgemäß am letzten Wochenende im August beginnen lassen.

Start für das größte Volksfest am bayerischen Untermain wäre damit der 26. August; das Abschlussfeuerwerk wird am 4. September gezündet. »Wie gewohnt«, heißt nach zwei Jahren Zwangspause aber nicht wie immer. Neu und erstmals aufgestellt wird das spektakuläre, hölzerne Festzelt des Lechner-Wirts Mathias Hofmann, das schon 2020 Premiere am neuen Standort feiern sollte.

»Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren«, bestätigt Festwirt Hofmann auf Nachfrage unseres Medienhauses. In Wertheim hatten Stadt, Festwirt und Brauerei die Absage mit der »hohen Wahrscheinlichkeit neuer Corona-Einschränkungen im Herbst« begründet. Hofmann mag diese Befürchtungen nicht teilen. Am vergangenen Wochenende hat er sich beim Frühjahrs-Volksfest in Würzburg vergewissert, dass auch unter Auflagen und mit 3 G-Zugangsbeschränkungen gefeiert werden kann. »Und ab Sonntag fallen die ja auch.«

Selbst hatte Hofmann im vergangenen Sommer mit seinem sechswöchigen Biergartenbetrieb unter Beweis gestellt, dass er behördliche Auflagen erfüllen kann. »Was möglich ist, machen wir möglich«, sagte der Lechner-Wirt, hofft aber, dass das Virus bis zum Herbst endgültig geschlagen ist und die Miltenberger Michaelismesse ohne Einschränkungen gefeiert werden kann.

kü