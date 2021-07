Miltenberger Mainpromenade als Ort der Wünsche

Kunstprojekt von Schülern des Johannes-Butzbach-Gymnasiums

Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert (links) und Schulleiter Ansgar Stich notieren sich beim Projekt "Trees of Hope" auf zuvor noch unbeschriftete CDs ihre persönlichen Wünsche - auch die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen. Drittes Beispiel eines Wunsches auf einer der rund 600 CDs. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich am Projekt "Trees of Hope" an der Miltenberger Mainpromenade eine noch unbeschriftete CD auszusuchen und darauf selbst einen Wunsch zu notieren. Die Stifte dazu sind ebenfalls schon an Ort und Stelle vorhanden.

Das Ergebnis kann derzeit auf Höhe der Sparkasse am Flussufer bewundert werden. Zur Fertigstellung am Freitagvormittag waren unter anderem Schulleiter Ansgar Stich und Bürgermeister Bernd Kahlert gekommen. Beide beglückwünschten Köhler und die Schüler zur gelungenen Aktion.

Zwischen Bäume gespannt

Bei dem Projekt »Trees of Hope« sind an senkrecht verlaufenden Schnüren CD angebracht. Die Gesamtkonstruktion befindet sich wiederum zwischen zwei Bäumen. Wie die beteiligten Schüler erläuterten, wurden dazu innerhalb der gesamten Schulfamilie die Datenträger gesammelt, egal ob Rohling, bespielt, unbespielt oder gepresste Varianten, die nicht mehr gebraucht werden.

Die Label-Seiten wurden mit verschiedenen Farben besprüht. Die bespielte beziehungsweise bespielbare Seite der Speichermedien wurde mit persönlichen Wünschen beschriftet - dazu wurden, wie die kreativen Jugendlichen erklärten, alle Schüler des Gymnasiums eingeladen.

Notiert wurden ganz unterschiedliche Wünsche (siehe Hintergrund). Eine der Besonderheiten des Projekts, welches nach jetzigen Stand bis zu den Sommerferien aufgebaut bleiben soll, ist, dass es als Mitmach-Aktion angelegt ist: Es sind noch viele CDs unbeschriftet, Stifte stehen an der Installation ebenfalls zur Verfügung. In den kommenden Tagen sind Passanten dazu eingeladen, sich zu beteiligen und jeweils eine der noch freien Medien mit einem eigenen Wunsch zu versehen.

Sorgen der Corona-Zeit

Die Schüler erläuterten, dass das Projekt »Trees of Hope« in einer Zeit entstand, in der es aufgrund von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen kaum möglich gewesen sei, sich mit anderen Menschen über Sorgen und Gefühle auszutauschen. Corona habe alle aus der Bahn geworfen. Alle seien von den Auswirkungen betroffen und würden darunter leiden, auch emotional.

Ein Ziel der Aktion sei es gewesen, diese Beeinträchtigung zu beseitigen und jedem die Chance zu geben, seine Sorgen, Gefühle, Gedanken und Wünsche für die Zukunft loszuwerden und mit seinen Mitmenschen teilen zu können. Niemand solle sich unverstanden und alleine fühlen. »Wenn wir nur einem einzigen Menschen mit unserer Idee helfen konnten, dann haben wir unser Ziel erreicht«, sagten die Schüler. Unter dem Banner »Kunst im öffentlichen Raum« hätten sie etwas mit einer Aussage umsetzen wollen. Mit der Aktion können sie den Menschen eine Möglichkeit geben, selbst zur Stimme dieser Aussage zu werden.

Die Schüler hoben den Gemeinschaftscharakter des Projekts hervor. Aber nicht nur die Menschen solle dieses Projekt zusammenschließen, auch die Klasse habe sehr viel Liebe, Arbeit und Zeit investiert. Die Umsetzung sei von Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe geprägt gewesen. Beim Aufbau hatte der Bauhof der Stadt Miltenberg geholfen.

Katharina Köhler als Kunstlehrerin und Projektbetreuerin sprach von einer »tollen Zusammenarbeit« mit den Schülern. Bürgermeister Bernd Kahlert nannte das Projekt eindrucksvoll und freute sich, dass die Stadt Miltenberg Möglichkeiten habe, Kunst in der Öffentlichkeit zu präsentieren. . Gerade in Zeiten der Zeiten der Pandemie sei so etwas wichtig.

Hintergrund Zweite Leseebene: Wünsche beim Projekt "Trees of Hope"Beim Projekt "Trees of Hope", welches die Klasse 9 Ebm des Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasiums an der Mainpromenade aufbaute, wurden von den Schülern der gesamten Schule Wünsche auf CDs notiert. Diese fielen ganz unterschiedlich aus, nachfolgend einige Beispiele: "Ich möchte, dass meine Eltern mir mehr Vertrauen", "Schule im Normalbetrieb", "Ich wünsche mir, dass mein Stiefvater bald wieder gesund wird und seine Rückenprobleme besser werden", "Ein Mitschüler soll die Klasse bestehen!" und "Keine Angst mehr vor Schulaufgaben" - aber auch ein Satz wie "Hilfe, die ganze Natur wird zugemüllt" war auf einer der Datenträger zu lesen. Marco Burgemeister

