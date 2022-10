Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Kreisetat nimmt erste Hürde

Haushaltsberatung: Landrat gibt detaillierte Begründung für erhöhten Personalbedarf im Landratsamt

Miltenberg 13.10.2022 - 11:32 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seine Fraktion müsse das »Bemühen der Kreisverwaltung« anerkennen, begründete Martin Stock die Haltung der CSU, die sich in den vergangenen beiden Jahren in den Haushaltsberatungen betont kritisch gezeigt hatte. Traditionell stellen die Fraktionen bei der Einbringung des Haushalts im Kreisausschuss nur Sachfragen zum Zahlenwerk, die politische Bewertung erfolgt erst bei der Verabschiedung durch den Kreistag. Der einstimmige Empfehlungsbeschluss durch den Ausschuss lässt aber für die Generaldebatte am kommenden Montag keine großen Kontroversen mehr erwarten.

Stock: Ruhe vor dem Sturm

In der Analyse der von Kreiskämmerer Steffen Krämer vorgestellten Eckzahlen des Etat (wir berichteten) waren sich Landrat und Ausschussmitglieder einig: Die vergleichsweise entspannte Finanzsituation mit einem geplanten Ertrag von drei Millionen Euro und einem 11,7 Millionen Euro schweren Investitionsprogramm, das ohne neue Schulden gestemmt werden kann, ist wie es CSU-Sprecher Stock formulierte »die Ruhe vor dem Sturm«. Landrat Jens Marco Scherf bestätigte dien Blick in die Zukunft: »Die Zeiten werden schwer.«

Die durch zahlreiche pandemie- und krisenbedingte Zusatzbelastungen und Personalausfälle begründete späte Vorlage des Haushaltsentwurf hat einen Vorteil: Sie lässt kaum Zweifel, dass Krämers Planung aufgeht. »Neun Monate sind ja schon rum«, merkte Erwin Dotzel (CSU) an und drängte darauf, dass das Zahlenwerk im kommenden Jahr wieder im Frühjahr vorliegt.

Zum gewohnten Termin für die Etatverabschiedung im März werde man wohl erst 2024 zurückkehren können, kündigte der Landrat an. Die anstehende Umsatzsteuerumstellung bedeute die Kämmerei ein Zusatzbelastung; die Verwaltung wolle den Haushalt 2023 aber spätestens im Sommer vorlegen.

Die Vorstellung der Haushaltseckdaten hatte Scherf nicht allein seinem Kämmerer überlassen, sondern übernahm die Erläuterungen zum Stellenplan und begründete ausführlich warum in welchen Sachgebieten mehr Personal benötigt wird. Seit Beginn der Krisen seien die Überstunden weiter massiv angewachsen, auch weil die Verwaltung selbst viele Quarantäne- und Krankheitsausfälle hat.

Aktuell sorgen Ukraine- und Energiekrise für eine große Mehrbelastung im Sozialamt. Acht der insgesamt 30 zusätzlichen Vollzeitstellen sollen dort dafür sorgen, dass die Aufgaben bewältigt werden können.

kü