Miltenberger Kreisausschuss einstimmig für Machbarkeitsstudie Biosphärenreservat Spessart

Landratsamt benötigt 20 Personalstellen zusätzlich

Den Sachverhalt erläuterte Regina Groll von der Abteilung Umweltschutz. Demnach hat die Verwaltung eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Natur und Umweltschutz vom Mai 2021 umgesetzt, Informationen eingeholt und Gespräche mit relevanten Akteursgruppen geführt. Auf operativer Ebene sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden.

Scherf betonte, dass es sich bei der Machbarkeitsstudie um die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage handle; ohne Vorfestlegung. Der anzustoßende Prozess müsse »ergebnisoffen, transparent und partizipativ« geführt werden, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Im Fall eines offiziellen Antrags sei zunächst das gesamte Gebiet des bayerischen Naturparks zu untersuchen; dies ausdrücklich unter Beteiligung der Kommunen. Eine »mögliche spätere Erweiterung in Richtung Hessen« soll bei Erstellung der Studie mitbetrachtet werden. Ausdrücklich gewünscht sei, auch die Bevölkerung in den Diskussions- und Beteiligungsprozess einzubeziehen, ließ Scherf keine Zweifel daran, dass er positiv einer Chancen-Risiko-Bewertung gegenübersteht.

Biosphärenreservat bedeute nicht, die Natur sich selbst zu überlassen, so Scherf. Vielmehr gehe es darum, auch aus »einer Jahrhunderten langen Tradition heraus neue Maßstäbe für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Walds« zu setzen. Unterstützung erfuhr Scherf aus allen Fraktionen. Nicht einlassen wollte er sich auf den Vorschlag, den Armin Bonhoff für die CSU formulierte. Dessen Antrag, den Ausschuss für Natur- und Umweltschutz bevorzugt einzubeziehen und diesen »damit aufzuwerten«, wurde mehrheitlich abgelehnt. Scherf bescheinigte dem Ausschuss, zuletzt besonders in der Frage der Sicherstellung der Müllabfuhr, Hervorragendes geleistet zu haben. »Das Projekt Biosphärenreservat muss von unten heraus, nicht nur aus den Sitzungssälen, diskutiert werden«, so Scherf. Über den Prozessverlauf würden alle Ausschüsse informiert, sicherte das Kreisoberhaupt zu.

Für die Durchführung der Machbarkeitsstudie durch einen externen Dienstleister rechnet die Verwaltung mit Gesamtkosten von zirka 200.000 Euro. Hinzu komme eine Planstelle zur Prozesskoordination, die zunächst auf zwei Jahre befristet sei. Bei einer erwarteten Finanzierungsbeteiligung von 50 Prozent durch den Freistaat Bayern kämen auf den Landkreis Miltenberg anteilige Kosten von 25.000 beziehungsweise 16.000 Euro zu.

Mit der Haushaltseinbringung wird der Kreisausschuss sich noch bis zur Jahresmitte gedulden müssen. Ohne näher auf die bereits kommunizierten Gründe für die personellen Engpässe im Bereich Finanzen einzugehen, ließ Scherf von Theresa Flegler vom Bereich Organisation und Personal Details zu den Stellenplanungen 2022 vorstellen. Am Ende einer teils kontrovers geführten Diskussion sprach der Kreisausschuss bei drei Neinstimmen aus den Reihen der CSU seine Empfehlung an den Kreistag aus, diese Stellenplanung bei der Besetzung der neuen Stellen zu berücksichtigen. Dabei handle es sich nicht um eine vorweggenommene Stellenplangenehmigung, unterstrich Abteilungsleiter Oliver Feil. Diese sei nach wie vor Bestandteil der Haushaltssatzung. Im Konkreten handle es sich um die Sicherstellung der laufenden Verwaltungsaufgaben, die auf mehreren Feldern einen Personalmehrbedarf von insgesamt 20,15 Stellen erfordere. Am Beispiel des Jugendamts ging Rüdiger Rätz auf zusätzliche Anforderungen ein, die der Gesetzgeber im Jugendhilferecht vorgenommen habe.

Manfred Giebenhain

Kreisausschuss in Kürze Bedenken: Das Unternehmen Fritz Weber GmbH & Co. Miltenberger Industriewerk KG beabsichtigt zur Rohstoffversorgung des Aufbereitungsstandorts Bürgstadt die Erschließung einer rund 23 Hektar großen Quarzsand- und Quarzkieslagerstätte im Bereich Tremhof (Gemarkung Boxtal) östlich von Freudenberg, was eine Schiffsverladeanlage am Mainufer einbezieht. Im Zuge dessen soll ein unfallträchtiges Teilstück der Landesstraße 2310 zwischen Tremhof und der Gemeindegrenze Freundenberg-Wertheim verlegt und fahrbahnbegleitend mit einem Radweg ausgestattet werden. Da mit dem Abbauvorhaben ein Gewässer hergestellt wird sowie eine Schiffsverladeanlage errichtet werden soll, hat der zuständige Main-Tauber-Kreis ein wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren eröffnet. Als beteiligter Nachbarlandkreis hat das Landratsamt Miltenberg seine Bedenken angemeldet mit dem Hinweis auf das interkommunale Abstimmungsgebot. Zur Begründung hat Gisela Weber vom Bauwesen darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Dorfprozelten Nachteile für den Naherholungswert des Mainvorlands und seines Landschaftsbilds befürchtet und dem Verfahren seine Zustimmung verweigert habe. Agieren: In einer anderen Sache stand Andreas Wosnik vom Unternehmensbereich Immobilien und Gebäudewirtschaft Rede und Antwort. Ausführlich stellte er die Umsetzungsschritte für ein klimaneutrales Landratsamt vor, die von den Kreisräten mit Interesse zur Kenntnis genommen wurden. Den Anstoß dafür hatte die CSU-Fraktion gegeben. Im März 2021 beschloss der Kreisausschuss, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein entsprechendes Konzept zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 auszuarbeiten. Ende November ging in der Verwaltung die Zusage des European Energy Awards ein, das Projekt mit 89.500 Euro zu fördern. Im Haus habe sich inzwischen ein Energie-Team gebildet, an dessen Spitze Landrat Scherf stehe. Den rechtlichen Rahmen biete das Bayerische Klimaschutzgesetz, so Wosnik; was hingegen fehle, sei ein Leitfaden. Für das auf 36 Monate angelegte Projektziel werde im nächsten Schritt ein Klimalotse gesucht, der federführend den Prozess lenken soll. Optimieren: Die zusätzlichen Stellen im Landratsamt werden den Haushalt mit Mehrausgaben von rund 1,1 Millionen Euro belasten. Von einer der neuen Stellen versprechen die Verwaltung wie etliche Kreisräte sich auch Einsparungen, und wenn diese sich nur in Arbeitsabläufen abzeichnen werden. Die Stelle eines Digitalisierungsmanagers wurde bei zwei Gegenstimmen angenommen. Frank Zimmermann begründete für die antragstellende FDP-Fraktion den Schritt damit, dass bei der Umstellung von Behördengängen und Verwaltungsakten von analoger auf digitaler Bearbeitung mehr Tempo gefragt sei. "Es stimmt, wir hängen zurück", unterstützte Landrat Scherf den Vorstoß mit dem Hinweis, seine Aussage auf das Verwaltungshandeln allgemein zu beziehen. Mehrere Kreisräte berichteten von Erfahrungen aus ihren Arbeitszusammenhängen. Sie erwarteten von einer digitalisierten Verwaltung, Prozesse insgesamt zu vereinfachen und zu beschleunigen.