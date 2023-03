Miltenberger Hauptstraße: Ein mit Geschichte gepflasterter Weg

Einst Handelsweg, jetzt Touristenmagnet

Miltenberg 08.03.2023 - 10:00 Uhr 3 Min.

Der Ort lag sehr zentral an der alten Handelsstraße Nürnberg - Frankfurt, Händler brachten Waren auch weiter bis nach Italien. Vor allem Wein wuchs auf dem kargen Sandsteinboden gut. Als die vielen Güter in der Hauptstraße keinen ausreichenden Platz mehr fanden, baute man Ende des 19. Jahrhunderts die Mainstraße unten am Ufer, um unter anderem Holz zu lagern.

Das und vieles mehr weiß Historiker Wilhelm Otto Keller. Er hat uns für diese Geschichte begleitet über das Basaltpflaster der Hauptstraße, das übrigens im hessischen Steinheim gekauft wurde und schon bei den alten Römern als robuster Belag für viel befahrene Straßen galt.

Sehenswert: Die Hauptstraße in Miltenberg mit all ihren Geschäften und Fachwerkhäusern.

Der "Schnatterloch" genannte Marktplatz in Miltenberg. Im Fachwerkhaus rechts befand sich einst die Redaktion des "Boten vom Untermain."

1583 wurde der Brunnen von Bildhauer Michael Junker aus rotem Sandstein erschaffen, der im Mittelpunkt des als Schnatterloch bekannten Marktplatzes in Miltenberg steht. Der vor allem bei Touristen beliebte Platz in der Mitte der Hauptstraße hat es sogar ins Kino geschafft: Wer sich »Das Wirtshaus im Spessart« anschaut, sollte genau auf die Anfangsszene achten. Der Name kommt übrigens nicht vom »Schnattern«, also dem Dorftratsch, der am Marktplatz gern ausgetauscht wird, sondern vom mittelalterlichen Wort »snade« für Schneise oder Grenze. Ende des 13. Jahrhunderts entstand das Schnatterloch aus einem Entwässerungsgraben zum Main.

Stadtpfarrkirche St. Jakobus

Die alte Stadtpfarrkirche St. Jakobus am Marktplatz.

Im Jahr 2022 konnte Miltenberg die 500-jährige Existenz einer eigenen Pfarrei feiern. Denn bis 1522 gehörte die Stadt zur Pfarrei Bürgstadt. Der erste katholische Pfarrer Miltenbergs war übrigens ein unmittelbarer Mitarbeiter Martin Luthers, Johannes Drach. Das erste Gotteshaus entstand allerdings schon im 13. Jahrhundert, als man Stadtrechte erhielt. Die Kirche am Marktplatz ist dem Apostel Jakobus dem Älteren gewidmet. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde ein größerer dreischiffiger Bau geschaffen.

Das Apothekenmuseum

Karl Enk, Leiter des Apothekenmuseums in der Miltenberger Hauptstraße.

Die Hausnummer 116 hat das Apothekenmuseum in Miltenberg. Hier öffnet Apotheker und Leiter Karl Enk gern die Türen für Besucher und erzählt nicht nur von Medikamenten, Salbenherstellung und Giftstoffen, sondern auch von der Geschichte des Hauses. Der hintere Teil wurde bereits im Jahr 1510 gebaut, der vordere dann 1706 - als einziges Schmuckfachwerkhaus nach dem Dreißigjährigen Krieg. Seit 1514 befand sich immer eine Apotheke in dem Gebäude. 2015 haben Karl Enk und seine Frau Angelika die Alte Stadtapotheke geschlossen, das Haus jedoch behalten, renoviert und 2021 das Museum eröffnet. Die Apotheke war die erste in Unterfranken und eine der ersten in Nordbayern. »Miltenberg war damals ein wichtiger Handelsumschlagplatz, das alte Rathaus gegenüber der Apotheke diente als Lagerplatz«, weiß Enk. Waren wurden von dort auf Schiffe verladen. Früher war der Main erst ab Miltenberg befahrbar, da erst dort tief genug. Weil durch den Handel viele Krankheiten nach Miltenberg kamen, lag die Eröffnung einer Apotheke nahe. Die Sammlung im Museum umfasst auch Gefäße, in denen nicht nur Arsen, Morphium oder Opium aufbewahrt wurden, und alte Arznei- und Kräuterbücher. Das älteste ist von 1563. Destillen sind ausgestellt, mit denen man früher die Wirkstoffe von Kräutern mit Alkohol rausgezogen hat. Und man kann Karl Enk dabei zuschauen, wie er Pillen dreht und Tabletten presst.

Der Riesen, eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands.

1411 wurde das Gasthaus »Zum Riesen« erstmals urkundlich erwähnt. Im Dokument wird Conrad Trestram als Wirt genannt, der wahrscheinlich auch den gotischen Vorgängerbau errichtete, dessen Reste noch im heutigen Gebäude erhalten sind. Um 1500 war der »Riesen« Fürstenherberge mit 100 Stellplätzen für Pferde - optimal für Herrschaften auf der Durchreise. Der Fachwerkaufbau, der noch heute nahezu genauso erhalten ist, wurde vom Zimmermann Jakob Stoer 1590 errichtet. Der Brauerstern am Wirtshausschild weist darauf hin, dass der »Riesen« seit dem 19. Jahrhundert ein Braurecht besaß. Der »Riesen« ist zwar alt, aber ob er wirklich das älteste Gasthaus Deutschlands ist, bezweifelt Historiker Wilhelm Otto Keller. Starke Konkurrenz sei der »Bären« in Freiburg.

Altes Rathaus

Das alte Rathaus in Miltenberg wurde 1379 erstmals als Stadtwaage erwähnt. An der Mauer sind die Hochwassermarken der vergangenen Jahrhunderte zu sehen.

1379 wurde das alte Rathaus erstmals als Stadtwaage erwähnt. Es diente zudem als Kauf- und Lagerhaus, unter anderem für Butter. Für Miltenberg war das Gebäude eine wichtige Einrichtung für den Handel. Die Kaufleute mussten immer genau darauf achten, dass der Preis stimmt: Das Gewicht eines Pfunds wich damals von Stadt zu Stadt ab. In Nürnberg beispielsweise wog es 510 Gramm, wie Historiker Keller weiß, in Würzburg dagegen nur 480 Gramm. In den Jahren 1979 bis 1983 wurde das alte Rathausgebäude saniert.

Im Schwarzviertel mit Blick auf die Stadtpfarrkirche.

Im 13. Jahrhundert wird das Schwarzviertel erstmals erwähnt. Es gilt als ältester Teil der Stadt. Seinen Namen verdankt es der Tatsache, dass die Gasse eng ist und kaum von der Sonne beschienen wird. Es liegt zwischen Schwertfeger Tor und Marktplatz. Durch die engen Gassen schoben sich früher die Kutschen. Damit die Hausfassaden nicht beschädigt wurden, haben die Besitzer Radabweiser außen angebracht, quasi Stopperblöcke aus Stein. Im Volksmund heißen sie Hundsbrunzer - weil Hunde dort gern ihr Bein heben.

"Gülden Cron"

Das ehemalige Gasthaus Gülden Cron, 1623 gebaut.

1623, im fünften Jahr des Dreißigjährigen Krieges, wurde das ehemalige Gasthaus »Gülden Cron« gebaut, das die Hausnummer 163 trägt. Der Bauherr des Hauses mit dem markanten Erker war Organist der Stadtpfarrkirche und Hilfslehrer. Wie viele Menschen, die am Marktplatz bauten, zeigte er damit seinen Wohlstand, den er durch Handelsgeschäfte erreichte.

Barockgebäude am Marktplatz

Das von Johann Martin Schmidt als Privathaus 1750 mit rotem Sandstein erbaute Gebäude aam Marktplatz.

1750 hat Barockbaumeister Johann Martin Schmidt ein Gebäude am Marktplatz errichtet, das den Wohlstand seines Bauherrn zur Schau stellte. Vor dem Haus aus rotem Sandstein steht die Statue seines Enkels Joseph Martin Kraus, der dort geboren wurde. Der Komponist (1756 bis 1792) war auch als »Odenwälder Mozart« bekannt.

