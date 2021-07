Miltenberger Galerie am Tor zeigt Foto-Ausstellung »Biotope«

Menschen der Region und ihre Lebensräume

Pianistin Sylvia Ackermann, ihre Schwester, Fotografin Astrid Ackermann und Galeristin Cornelia König-Becker (Aufzählung von links) zeigen bis zum 15. August 2021 ihre Ausstellung "Biotop" in der Miltenberger Galerie am Tor.

Die Idee dazu stammt von Fotografin Astrid und Pianistin Sylvia Ackermann. Die beiden Schwestern gingen in ihrer Heimatstadt Miltenberg auf eine gemeinsame Suche nach »Biotopen«. Kuratiert wurde die Ausstellung von Cornelia König-Becker, Leiterin der »Galerie am Tor«. Die fantastischen Bilder, die unter dem Aspekt »Biotope« entstanden, zeigen die Region und ihre Menschen, in ihren persönlichen Lebensräumen.

Signal: Es geht weiter

König-Becker eröffnete mit einer Ansprache die Ausstellung, stellte sich kurz als Galeristin vor und begrüßte die Besucher. »Es ist ein Tag, der signalisiert, dass es weiter geht!«, so König-Becker im Hinblick darauf, dass es aktuell in Zeiten der Pandemie wieder möglich ist, Kunst anzubieten. Die Galerie solle ein Ort der Begegnung sein, so die Leiterin der Ausstellungsräume. Es sei möglich, etwas zu bewegen, wenn Kulturschaffende zusammen hielten. Im Hinblick auf die gezeigten Werke sagte König-Becker, dass die Fotos mit Menschen aus der eigenen Stadt und eigenen Umgebung neugierig machten. Gerade in Zeiten der Pandemie hätten viele Menschen die Region, in der sie leben, wieder schätzen gelernt.

Landrat Jens Marco Scherf sagte, dass die Galerie und der Hof am Gebäude, in dem die Ansprachen gehalten wurden. »Lebensräume« seien, die alle vermisst hätten. Der Leiter der Miltenberger Museen, Hermann Neubert - der ebenfalls zu den in der Ausstellung porträtierten Personen zählt, sagte in seinem Grußwort, dass er sich unter anderem darüber freue, dass endlich wieder Menschen zusammen kommen könnten, um Kunst und Kultur zu genießen. König-Becker ging im Anschluss noch auf einige Details zur Ausstellung ein. Es sei eine Ausstellung, die Menschen zeige, die stellvertretend für die Welt und Lebensräume stünden, alle abgebildeten Personen zeigten ihre eigenen Biotope.

»Wie lebt der Mensch in seiner Umgebung? Wie beeinflusst er sie? Wie verändert er das Vorgefundene oder wie verändert es ihn? Diesen teilweise sehr existenziellen Fragen gehen wir mit unserem Projekt »Biotope« nach - Die Umgebung ist lebendig in der Verwirklichung durch einen Menschen. Alles lebt, und alles atmet den Geist des Bewohners. Der Mensch wird unverwechselbar, die Umgebung genauso. Beide entwickeln sich miteinander, ineinander, verknüpfen sich. Wichtig für diesen Prozess ist der tägliche und ständige Kontakt. Die Umgebung wird so zum eigenen Kosmos, und alles lässt sich darin finden«, so Sylvia Ackermann in der Presseinfo zur Ausstellung.

Ihre Schwester Astrid Ackermann äußert sich darin wie folgt: »Die Biotope unserer Ausstellung sind ebenfalls kleinste Einheiten, bestehend aus einem oder mehreren Menschen und der jeweils durch sie geschaffenen Umgebung. Beide Komponenten, Mensch und Umgebung, stehen in einer steten und oftmals sehr spannenden Wechselbeziehung zueinander.« Und die Galeristin konstatiert im gleichen Schreiben: »Das Besondere an dieser Ausstellung und ihren Exponaten ist, dass es den beiden Schwestern Astrid und Sylvia Ackermann gelungen ist, das Charakteristische der Menschen und ihrer Umgebung in den Fotos auf künstlerisch spannende Weise einzufangen.«

Schifffahrt im Anschluss

Die Vernissage hatte noch zwei Besonderheiten: In Schaufenstern der Stadt wurde ebenfalls auf die Ausstellung aufmerksam gemacht und in einer Schifffahrt im Anschluss an die Vernissage wurde den Gästen ein musikalisches Programm geboten. Die Schifffahrt wurde musikalisch von Sylvia Ackermann (Klavier), Vanessa Porter (Percussion) und Annette Wehnert (Violine) gestaltet. Wehnert spielte auch schon zuvor im Rahmen der Grußworte, im Hof des Galeriegebäudes.

Die Ausstellung »Biotope« in der Miltenberger Galerie am Tor (Hauptstraße 4) ist bis zum 15. August zu sehen. Geöffnet ist donnerstags von 16 bis 20 Uhr und freitags bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Marco Burgemeister